El 72% de los trabajadores argentinos percibe ingresos mensuales inferiores al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo, según reveló un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El relevamiento, elaborado por los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente, analizó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026. Durante ese período, una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitaba alrededor de $1.500.000 mensuales para cubrir sus necesidades básicas y superar el umbral de pobreza.

Uno de los datos más significativos del estudio es que las dificultades económicas no se limitan a quienes trabajan en condiciones de informalidad. El 59% de los asalariados registrados tampoco consigue cubrir con sus ingresos individuales el costo de una canasta básica familiar, mientras que entre los trabajadores informales esa proporción asciende al 89% y entre los cuentapropistas de baja calificación alcanza el 85%.

Esto no significa que el 72% de los trabajadores se encuentre en situación de pobreza, ya que para determinar esa condición deben considerarse todos los ingresos y la composición de cada hogar. Sin embargo, el informe permite dimensionar las dificultades que enfrentan las familias para sostenerse económicamente con un único ingreso laboral.

La investigación expuso importantes diferencias entre las distintas actividades económicas. Los sectores que concentran una mayor cantidad de trabajadores presentan elevados niveles de insuficiencia salarial, mientras que otras ramas, como la minería, registran ingresos considerablemente superiores, aunque tienen una menor participación en el mercado laboral nacional.

El porcentaje de trabajadores que no consigue cubrir una canasta básica familiar con sus ingresos individuales, según cada actividad, es el siguiente:

Servicio doméstico: 98%.

Gastronomía y hotelería: 86%.

Construcción: 86%.

Comercio: 80%.

Industria manufacturera: 73%.

Actividades profesionales, científicas y técnicas: 43%.

Información y comunicación: 40%.

Electricidad y gas: 35%.

Actividades financieras: 31%.

Minería y canteras: 8%.

Un dato particularmente relevante para San Juan es la diferencia salarial que presenta la actividad minera respecto de otros sectores productivos. Mientras que la mediana de ingresos de los trabajadores mineros ronda los $3,5 millones mensuales, en actividades como el comercio y la construcción se ubica cerca de los $800.000.

No obstante, el estudio advierte que las ramas más dinámicas de la economía, entre ellas la minería, el agro, la energía y la intermediación financiera, concentran una proporción reducida del empleo. Por el contrario, el comercio, la industria, la construcción y la gastronomía reúnen al 43,5% de los trabajadores ocupados.

Se perdieron casi 500.000 empleos formales: la situación en Cuyo

Otro de los aspectos centrales del informe es el deterioro de las condiciones laborales. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en 163.731. Sin embargo, durante ese mismo período se registró una pérdida neta de 498.645 puestos de trabajo asalariados formales.

El crecimiento de la ocupación estuvo sostenido principalmente por la incorporación de trabajadores independientes, especialmente cuentapropistas de baja calificación. De acuerdo con los investigadores, el 76% de los nuevos puestos de trabajo generados desde 2023 corresponde a ocupaciones consideradas precarias.

La situación también tiene su correlato regional. Cuyo fue la segunda región del país con mayor retroceso en la proporción de asalariados formales, detrás de la Patagonia. Entre 2023 y 2026, el porcentaje de trabajadores registrados en relación de dependencia sobre el total de ocupados pasó del 40,6% al 36,1%.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal representa actualmente el 44% de la población ocupada, la menor proporción registrada desde el comienzo de la serie estadística en 2016. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, en tanto, el trabajo en condiciones de precariedad alcanza al 60,5%.

Más de 3 millones de personas ingresaron a la pobreza en un año

El seguimiento realizado por los investigadores entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 determinó que aproximadamente 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los aglomerados urbanos estudiados, mientras que otras 2,3 millones consiguieron salir de esa condición. El saldo neto fue de 867.000 nuevos pobres.

Los problemas vinculados al empleo explicaron el 80,1% de los ingresos a la pobreza. Entre los principales factores identificados aparecen la pérdida del trabajo, la disminución del poder adquisitivo de las remuneraciones y la reducción de las horas trabajadas, incluso entre quienes conservaron sus ocupaciones.

El informe también detectó un incremento de la participación laboral de los adultos mayores. Durante el segundo trimestre de 2026, el 17,5% de las personas de 65 años o más continuaba trabajando, la proporción más elevada de la última década y superior al 15,2% registrado en el mismo período del año anterior.