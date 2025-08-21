Mañana inauguran monolito en honor a Julia Horn para recordarla y crear conciencia De la ceremonia participará el embajador de la República Federal de Alemania, Dieter Lamlé.

Mañana, el nombre de la joven alemana Julia Horn volverá a instalarse entre los sanjuaninos. El fundamento: se inaugurará un monolito en su honor tanto para mantener vivo su recuerdo como para generar conciencia. Este memorial, que se concretó a pedido de sus padres, estará al pie del Cerro Tres Marías, en inmediaciones de la represa del Dique de Ullum y representará la vida y la naturaleza. El acto inaugural contará con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma, y del embajador de la República de Alemania, Dietes Lamlé. Cabe recordar que esta joven de 19 años llegó a San Juan el año pasado como voluntaria de la ONG Youth for Understanding (YFU) para realizar un intercambio estudiantil. Falleció el 23 de mayo, tras caer cuando practicaba trekking sola en la montaña.

HOMENAJE. El pasado 23 de mayo se cumplió un año de la muerte de Julia Horn y se la recordó en el Cerro Tres María.

‘Discreto y sencillo, tal como era ella. Así será el memorial en su honor’, dijo Alfredo Cevallos, actual presidente del Club Andino Mercedario, una de la entidades que participaron de la concreción del pedido de los padres de Julia Horn de construir un pequeño monolito en su memoria. Cevallos agregó que el proyecto también contó con la colaboración de Youth for Understanding (YFU), ONG donde la joven era voluntaria, y del Consulado de Alemania.

El monumento tendrá una estética artesanal cargada de simbolismo. Se trata de una base de hormigón sobre la que descansará un árbol realizado en hierro, que simboliza la vida y la naturaleza, dos cosas que amaba Julia.

En la base de este memorial se colocará una placa con una frase escrita por los padres de la joven, un dibujo realizado por ella y la colección de piedras que formó con rocas que recolectó durante todos sus viajes por el mundo. Y que su familia y amigos enviaron desde Alemania para que se coloquen al pie del monolito. ‘Este pequeño memorial es fruto del trabajo conjunto de varias partes. El Club Andino Mercedario se hizo cargo de la construcción de la base, YFU encargó la confección del árbol de hierro, la familia y amigos de Julia aportaron materiales para poner al pie, mientras que del Consulado se coordinó el trabajo. Esta obra fue pensada para mantener vivo el recuerdo de esta joven, pero también para generar conciencia sobre la importancia de tomar recaudos al visitar la montaña’, sostuvo Cevallos.

El presidente del club también agregó que este pequeño monumento a la memoria de Julia Horn se ubicará al pie del cerro Tres Marías, sobre un escalón natural. Además, dijo que su inauguración se realizará mañana, 22 de agosto, a las 17, en la Presa del Dique de Ullum, sobre la ruta de acceso al cerro.

En el acto inaugural participará la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el embajador de la República de Alemania, Dietes Lamlé, que también estará presente en otras actividades.

Desde el Consulado de Alemania en Mendoza adelantaron que Lamlé, estará presente en la inauguración de la exposición de Karl Oenike, pintor y fotógrafo alemán, en el marco de los festejos por los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania. La misma será mañana a las 20, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Mientras que el sábado, a la 9, participará de la plantación de un árbol en el Parque Belgrano, que simboliza la amistad entre Alemania y San Juan.

CRONOLOGÍA DEL CASO HORN

>23 de mayo

Julia Horn, la turista alemana de 19 años, es vista por última vez cuando salió sola a hacer trekking sola en el cerro Tres Marías, en inmediaciones del Dique de Ullum. A las 11,34 la joven avisa que había llegado al cerro por un mensaje de WhatsApp. A las 15,34 su teléfono deja de emitir señal definitivamente. Pasada la medianoche, sus amigos denuncian su desaparición.

>24 de mayo

Inicia la búsqueda a cargo de la Policía de San Juan con efectivos de Infantería, GERAS, Bomberos y Búsqueda de Personas, División Canes y Servicio Penitenciario; Protección Civil, efectivos del Ejército y especialistas del Club Andino Mercedario. La búsqueda comenzó desde el ingreso al cerro Tres Marías, donde un cámara de Cisem 911 la captó iniciando el ascenso.

>25 de mayo

Continua la búsqueda pese a la niebla, llovizna y bajas temperaturas. Los investigadores analizan las fotos aéreas tomadas por un helicóptero y unos 200 drones ante la sospecha de que podría haber caído al vacío y quedado atrapada en algún barranco. Voluntarios se congregan en el lugar para ofrecer sus drones para la búsqueda y asistir con abrigo y comida a los rescatistas.

>26 de mayo

Se desarrolla el tercer día de búsqueda pese a las inclemencias del tiempo. El jefe de la Policía provincial, Eduardo Lirola, había precisado que el objetivo de la jornada era “peinar” el oeste del cerro, ya que sospechan que podría estar en una zona de grietas. Se suman a las acciones de rastrillaje perros especialmente entrenados para rastrear el olor de Julia y seguir su posible rastro.

>27 de mayo

Al mediodía llegan al centro de operaciones los padres de Julia (foto). A los pocos minutos llega la noticia del hallazgo del cuerpo de la joven, tras las imágenes captadas por el helicóptero de la provincia. Su cadáver estaba en un sector del cerro llamado El Filo de la Muerte. Unas 20 personas expertas participaron del rescate del cuerpo, operación que se logró concretar a las 20,17.

>28 de mayo

Se da a conocer los resultados de la autopsia del cuerpo de la joven. Revelaron que murió por ‘daño en el tronco cerebral’, producido por una subluxación occipitoatloidea. De acuerdo a los resultados, si bien se trató de una muerte violenta, no se registraron lesiones compatibles con un homicidio. La joven murió desnucada, casi en el acto, producto de la caída en una grieta.