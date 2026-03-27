El mensaje de Cristina Kirchner tras el fallo de la Justicia de EEUU por YPF

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF , decisión que eximirá al país de pagar US$18.000 millones.

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Kirchner dijo que gracias a dicha expropiación la Argentina tiene superávit “de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

“Como expresidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino , a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, introdujo Cristina Kirchner en su cuenta de X para destacar el trabajo de la defensa.

Luego continuó: “Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más y nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Como es habitual en sus redes, cerró el mensaje con tres posdatas. “P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, marcó.

Y completó: “P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que la Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética". Así adjudicó a la expropiación de la petrolera el desarrollo energético y el superávit.

El fallo de la Justicia de EE.UU.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. De esta forma, la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones y está exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La defensa del Estado argentino había planteado en una audiencia judicial el pasado octubre que la ley argentina había sido interpretada erróneamente. Fue ese mismo argumento el que utilizó el tribunal de apelaciones este viernes.

Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

La decisión de la justicia norteamericana causó la reacción de la política argentina. El presidente Javier Milei celebró la noticia asegurando que se “obtuvo un triunfo histórico” y que el país “evitó el pago de aproximadamente US$18.000 millones”.