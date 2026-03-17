Cristina Kirchner declaró en la causa de los Cuadernos: "Esta causa es un disparate"

Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una presunta asociación ilícita, llegó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, para declarar en el juicio por la causa de los Cuadernos de las coimas. Después de una exposición de poco más de una hora, la expresidenta volvió a su domicilio, donde cumple prisión por la causa de Vialidad.

Orrego defendió la oferta salarial que le trasladaron a los gremios: "Mi compromiso es con los docentes"

Patricia Bullrich llamó "señora presidiaria" a Cristina y la acusó de "saquear las arcas del Estado"

Esta mañana, fue trasladada desde su domicilio en Constitución bajo un fuerte operativo de custodia para declarar en la causa donde se la acusa de ser la jefa de una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios vinculados a la obra pública.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también citado para declarar hoy, se encontraba en el interior de la sala, a pocos metros del lugar en donde se sentó CFK. Sin embargo, los dirigentes no se saludaron.

En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política. Comenzó hablando de la causa de Vialidad, sosteniendo que la “condenaron sin pruebas” , con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.

Aseguró que la causa de Cuadernos superó todavía las irregularidades que marca en la causa Vialidad, por la que cumple 6 años de prisión domiciliaria. “Vialidad es un poroto al lado de esto”. Cuadernos “ha desalojado del podio a Vialidad”, lanzó. “Estamos ante una causa donde el juez instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, expresó en otro pasaje de su monólogo.

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”

“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.

“En esa asociación ilícita el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto sobre el fallo condenatorio en esa causa.

CFK avanzó atoria en un monólogo con duras críticas a la Justicia y a quienes la investigaron en el caso Cuadernos. “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.

Y en concreto se refirió a las más de 200 acusaciones por presunto cohecho que enfrenta. “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. “Me dieron vuelta mi casa de Rio Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate”

¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de se robó un PBI?“, siguió: ”Si me hubera robado miles de millones no estaría sentada acá“.



Cristina apuntó contra Javier Milei

“El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorandum con Irán”, recordó la expresidenta.

Y sostuvo: “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en tramite”.

La indagatoria derivó en un breve aplauso cerrado por parte de diputados y otros referentes sociales que presencian el juicio en la planta baja de la sala. Fue cuando CFK dijo que se la condenó por estar vinculada a un empresario, Lázaro Báez en la causa Vialidad y ahora se la busca condenar porque “tiene negocios con todos los empresarios”, en Cuadernos.

Cristina Kirchner- a Comodoro Py 1703 Cristina Kirchner fue trasladada desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para declarar en tribunales de Retiro. TN

Causa de los cuadernos, las claves del caso en el que es investigada Cristina Kirchner

El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas tiene más de 70 imputados, entre los que se encuentran Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Óscar Centro y Roberto Baratta. Es uno de los mayores escándalos de corrupción de la Argentina y del kirchnerismo.