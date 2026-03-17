Cristina Kirchner declaró en la causa de los Cuadernos: "Esta causa es un disparate"
La expresidenta argentina hizo una declaración en Comodoro Py pero no respondió preguntas. Luego de más de una hora, fue trasladada nuevamente a su domicilio, donde cumple condena por la causa Vialidad.
Cristina Kircher acudió este martes a la indagatoria en la causa de los Cuardernos de coimas.
Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una presunta asociación ilícita, llegó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, para declarar en el juicio por la causa de los Cuadernos de las coimas. Después de una exposición de poco más de una hora, la expresidenta volvió a su domicilio, donde cumple prisión por la causa de Vialidad.
El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también citado para declarar hoy, se encontraba en el interior de la sala, a pocos metros del lugar en donde se sentó CFK. Sin embargo, los dirigentes no se saludaron.
En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política. Comenzó hablando de la causa de Vialidad, sosteniendo que la “condenaron sin pruebas” , con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.
Fuertes cuestionamientos a la justicia
Aseguró que la causa de Cuadernos superó todavía las irregularidades que marca en la causa Vialidad, por la que cumple 6 años de prisión domiciliaria. “Vialidad es un poroto al lado de esto”. Cuadernos “ha desalojado del podio a Vialidad”, lanzó. “Estamos ante una causa donde el juez instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, expresó en otro pasaje de su monólogo.
Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”
“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.
Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.
“En esa asociación ilícita el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto sobre el fallo condenatorio en esa causa.
CFK avanzó atoria en un monólogo con duras críticas a la Justicia y a quienes la investigaron en el caso Cuadernos. “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.
Y en concreto se refirió a las más de 200 acusaciones por presunto cohecho que enfrenta. “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. “Me dieron vuelta mi casa de Rio Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate”
¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de se robó un PBI?“, siguió: ”Si me hubera robado miles de millones no estaría sentada acá“.
Cristina apuntó contra Javier Milei
“El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorandum con Irán”, recordó la expresidenta.
Y sostuvo: “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en tramite”.
La indagatoria derivó en un breve aplauso cerrado por parte de diputados y otros referentes sociales que presencian el juicio en la planta baja de la sala. Fue cuando CFK dijo que se la condenó por estar vinculada a un empresario, Lázaro Báez en la causa Vialidad y ahora se la busca condenar porque “tiene negocios con todos los empresarios”, en Cuadernos.
Causa de los cuadernos, las claves del caso en el que es investigada Cristina Kirchner
El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas tiene más de 70 imputados, entre los que se encuentran Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Óscar Centro y Roberto Baratta. Es uno de los mayores escándalos de corrupción de la Argentina y del kirchnerismo.
Empezó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
La investigación, que comenzó en 2018 con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, reveló un presunto esquema sistemático de recaudación ilegal de fondos a cambio de contratos de obra pública, involucrando miles de millones de dólares.
Para la fiscalía los acusados "integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
La investigación asegura que "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos".