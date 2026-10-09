Cómo destapar la bacha de la cocina en menos de 5 minutos y sin gastar en plomeros.

El drenaje tapado de la cocina es uno de los problemas domésticos más frecuentes y molestos. Cuando el agua comienza a estancarse en la bacha, la primera reacción suele ser recurrir a productos químicos abrasivos o llamar a un especialista, pero existe un truco casero económico y ecológico que resuelve el inconveniente en cuestión de minutos.
Por qué se tapa la bacha y cómo actúa este remedio casero
La causa principal del atrancamiento en la cocina es la acumulación gradual de restos de comida, jabón y grasa comestible que se solidifica en los codos de la cañería. Al verter agua fría habitualmente, esa grasa se adhiere a las paredes del caño y reduce el flujo hasta bloquearlo por completo.
La combinación de sal gruesa y agua hirviendo genera un efecto abrasivo y térmico inmediato. La sal actúa como un exfoliante mecánico sobre las paredes de la tubería, mientras que el choque térmico del agua disuelve los tapones lipídicos de raíz.
Paso a paso para liberar el drenaje al instante
Para aplicar este método no necesitás herramientas de plomería ni químicos tóxicos:
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Remover el agua estancada: quitá la mayor cantidad de agua acumulada en la bacha con la ayuda de un pocillo o esponja.
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Verter la sal: arrojá media taza de sal gruesa directamente dentro del orificio del desagüe.
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Agregar vinagre blanco (opcional): para potenciar el efecto efervescente, podés sumar media taza de vinagre de alcohol y dejar actuar 3 minutos.
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Choque térmico final: volcá lentamente un hervidor con 1,5 litros de agua hirviendo.
Recomendaciones para prevenir futuros bloqueos
Para evitar que el problema vuelva a repetirse a las pocas semanas, es clave incorporar hábitos sencillos de limpieza. Nunca arrojes aceite usado por la bacha, colocá siempre una rejilla de filtro para atrapar sólidos y realizá este procedimiento con sal al menos una vez al mes a modo preventivo.