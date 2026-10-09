Existe un truco casero con dos ingredientes cotidianos que disuelve la grasa acumulada y elimina los malos olores al instante.

Cómo destapar la bacha de la cocina en menos de 5 minutos y sin gastar en plomeros.

El drenaje tapado de la cocina es uno de los problemas domésticos más frecuentes y molestos. Cuando el agua comienza a estancarse en la bacha, la primera reacción suele ser recurrir a productos químicos abrasivos o llamar a un especialista, pero existe un truco casero económico y ecológico que resuelve el inconveniente en cuestión de minutos.

Por qué se tapa la bacha y cómo actúa este remedio casero La causa principal del atrancamiento en la cocina es la acumulación gradual de restos de comida, jabón y grasa comestible que se solidifica en los codos de la cañería. Al verter agua fría habitualmente, esa grasa se adhiere a las paredes del caño y reduce el flujo hasta bloquearlo por completo.

La combinación de sal gruesa y agua hirviendo genera un efecto abrasivo y térmico inmediato. La sal actúa como un exfoliante mecánico sobre las paredes de la tubería, mientras que el choque térmico del agua disuelve los tapones lipídicos de raíz.

Paso a paso para liberar el drenaje al instante Para aplicar este método no necesitás herramientas de plomería ni químicos tóxicos: