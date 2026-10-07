    • 7 de octubre de 2026 - 12:00

    El truco con agua y vinagre blanco para desinfectar las frutillas y que duren semanas

    Lavar la fruta en una solución diluida de vinagre de alcohol es la técnica clave para desinfectar las frutillas con vinagre y eliminar moho.

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    Por Sofía Hache

    Sumergir las frutas en un bowl con agua y vinagre blanco diluido durante diez minutos es el truco perfecto para desinfectar las frutillas con vinagre de manera profunda. Esta solución casera elimina esporas de moho y bacterias sin alterar el sabor característico de la fruta.

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    El ácido acético del vinagre blanco actúa como un desinfectante suave y natural que destruye las esporas de moho sin dañar la delicada pulpa de la frutilla. Al eliminar estos microorganismos, las frutas rojas se conservan firmes, brillantes y listas para consumir por mucho más tiempo en la heladera.

    Guía de lavado y guardado para evitar la humedad

    • Preparar la mezcla: Mezclar tres tazas de agua fría con una taza de vinagre blanco de alcohol en un recipiente amplio.
    • Remojo breve: Colocar las frutillas sin quitarles el cabo verde durante unos siete a diez minutos.
    • Secado absoluto: Este paso es crucial. Enjuagar con agua fría y colocar las frutillas sobre papel absorbente hasta que estén completamente secas.
    • Guardar en la heladera: Acomodar las frutas en un contenedor con papel de cocina en la base y dejar la tapa entreabierta para permitir la circulación de aire.

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