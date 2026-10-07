El truco con agua y vinagre blanco para desinfectar las frutillas y que duren semanas

Lavar la fruta en una solución diluida de vinagre de alcohol es la técnica clave para desinfectar las frutillas con vinagre y eliminar moho.

Sumergir las frutas en un bowl con agua y vinagre blanco diluido durante diez minutos es el truco perfecto para desinfectar las frutillas con vinagre de manera profunda. Esta solución casera elimina esporas de moho y bacterias sin alterar el sabor característico de la fruta.

Cómo el vinagre elimina los hongos de las frutas rojas Las frutillas son alimentos muy delicados y propensos a desarrollar moho rápidamente debido a su piel porosa y alto contenido de agua. Por lo general, las esporas de hongos invisibles a simple vista se encuentran presentes en la superficie desde el momento de la cosecha.

El ácido acético del vinagre blanco actúa como un desinfectante suave y natural que destruye las esporas de moho sin dañar la delicada pulpa de la frutilla. Al eliminar estos microorganismos, las frutas rojas se conservan firmes, brillantes y listas para consumir por mucho más tiempo en la heladera.