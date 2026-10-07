    • 7 de octubre de 2026 - 10:56

    El truco con bicarbonato de sodio para limpiar la cera de las manzanas antes de comerlas

    Sumergir la fruta en agua tibia con bicarbonato de sodio ayuda a limpiar la cera de las manzanas y remover residuos de la cáscara.

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    Por Sofía Hache

    Sumergir las frutas en un bowl con agua tibia y una cucharada de bicarbonato de sodio es el método más efectivo para limpiar la cera de las manzanas antes de consumirlas. Este procedimiento remueve la capa protectora artificial y retira la suciedad adherida a la piel.

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    Aunque la cera aprobada para consumo no es perjudicial, su textura pegajosa suele atrapar partículas de polvo y restos de productos del cultivo. Por esa razón, resulta conveniente retirar esa película protectora para disfrutar de una fruta limpia, crocante y saludable.

    El método de lavado profundo en tres pasos

    • Preparar la solución: En un recipiente profundo, verter un litro de agua tibia y agregar una cucharada sopera de bicarbonato de sodio.
    • Remojo y frotado: Colocar las manzanas en la mezcla durante cinco minutos. Luego, frotar suavemente la superficie de cada fruta con un cepillo suave o las manos.
    • Enjuague final: Lavar las manzanas con abundante agua fría del canilla para eliminar cualquier resto de bicarbonato y secarlas con un repasador limpio.

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