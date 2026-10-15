Por qué crujirse los nudillos no causa artritis (pero sí tiene este riesgo)

"No te hagas sonar los dedos que te va a dar artritis de grande". La frase ha sido repetida por padres y abuelos de generación en generación. El crujido característico que producen las articulaciones de las manos genera rechazo en muchos y alivio en otros. A pesar de la firmeza con la que se transmitió este mito, múltiples investigaciones médicas han desmentido la relación entre este hábito y la artritis, aunque eso no significa que sea totalmente inofensivo.