La fecha reúne nacimientos y fallecimientos de algunas de las figuras más emblemáticas de la historia nacional. Desde Messi y Riquelme hasta Gardel, Rodrigo y Fangio, todos tienen algo en común con este día.

Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año.

Cada 24 de junio, las redes sociales se llenan de mensajes que repiten una misma idea: es el "día más argentino del año". Lejos de tratarse de una fecha patria, la explicación está en una sorprendente coincidencia que reúne a ídolos del deporte, la música y la cultura nacional.

El caso más resonante en este 2026 es el de Lionel Messi, que celebra su cumpleaños número 39 mientras disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero el capitán argentino no es el único protagonista de esta jornada. También nacieron un 24 de junio el exfutbolista y actual dirigente de Boca, Juan Román Riquelme; el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio; el escritor Ernesto Sábato y el músico Luis Salinas.

La fecha también está marcada por recuerdos dolorosos para los argentinos. El 24 de junio de 1935 falleció Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, mientras que en el año 2000 murió Rodrigo "El Potro" Bueno en un siniestro vial que conmocionó al país. Ambos artistas dejaron una huella imborrable en la música popular argentina.

A esta lista se suman otros nombres vinculados a distintas generaciones, como el cantante Duki, nacido también un 24 de junio, lo que amplió aún más la repercusión de la fecha entre los más jóvenes.

Por la coincidencia de tantos acontecimientos relacionados con figuras que forman parte de la identidad nacional, cada año vuelve el mismo pedido en redes sociales: que el 24 de junio sea declarado feriado. Aunque la propuesta nunca pasó de una expresión popular, para muchos argentinos esta jornada ya ocupa un lugar especial en el calendario.