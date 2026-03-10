ATA: Taller por el Día de la Mujer "Aportes de la mujer a través de sus distintos roles"

Hoy, 8 de marzo, nos reunimos para detenernos un momento y sentir el valor de lo que hacemos y de quienes forman parte de nuestra familia ATA.

Quiero que piensen por un instante en los sabores que inspiran recuerdos : ese pan recién horneado, el aroma de una sopa que calentaba el alma, ese dulce que acompañaba momentos de alegría o consuelo. Cada gesto en la cocina era un acto de amor, un cuidado silencioso que nos enseñaba que alimentar también es acompañar, consolar y transmitir cariño.

Ese mismo amor y cuidado está presente aquí, todos los días, en cada mujer que trabaja en ATA y en todas las que participan en la manipulación de alimentos, desde distintos lugares . Cada una pone su corazón en cada tarea: en la producción, en el servicio, en la atención a los clientes, y en la organización del día a día. Cada acción que realizan no solo asegura que nuestros alimentos lleguen a muchas familias, sino que lo hace con dedicación, afecto y compromiso.

Hoy les propongo que piensen en alguna mujer que los haya inspirado : una madre, una abuela, una maestra, una vecina, una amiga… alguien cuyo ejemplo, fuerza o cariño haya dejado huella en su vida. No la dejen ir de su pensamiento : guárdenla en sus recuerdos, y simbólicamente la invitamos a estar aquí con nosotros, en este encuentro, acompañándonos mientras celebramos a todas las mujeres que hacen posible nuestra labor.

Estas mujeres no solo trabajan: enseñan, sostienen y cuidan. Su esfuerzo hace que nuestra empresa funcione, pero también hace que nuestro espacio de trabajo sea más humano, más cálido y más colaborativo. Nos recuerdan que detrás de cada tarea hay historias, recuerdos y sentimientos.

Hoy queremos decir gracias de corazón: gracias por nutrir con afecto, por enseñar con ejemplo, por sostener la vida con cada gesto, por demostrar que el trabajo puede ser humano y lleno de cariño. Gracias por hacer que alimentar sea mucho más que preparar comida: sea cuidado, amor y compromiso.

“Alimentar es cuidar. Cuidar es dar afecto. Dar afecto es transformar vidas.

Hoy celebramos a todas las mujeres de ATA y a todas las que participan en la manipulación de alimentos, desde distintos lugares, porque cada alimento que elaboran, cada gesto que realizan y cada esfuerzo que ponen lleva consigo amor, dedicación y cuidado. Y también celebramos simbólicamente a todas las mujeres que nos inspiraron y que hoy traemos con nosotros en este encuentro.”

2. Dinámica participativa – “Sabores que inspiran recuerdos, valores que impactan”

Objetivo: Visibilizar cómo la comida y el cuidado están ligados a la historia y afecto que nos transmiten las mujeres.

Procedimiento:

Invitar a cada participante a pensar en una mujer que le haya enseñado algo importante a través de la comida o el cuidado .

. Pedir que escriban una palabra, un recuerdo o un valor en una tarjeta o nota (ejemplos: cariño, dedicación, fortaleza, enseñanza, cuidado, paciencia).

en una tarjeta o nota (ejemplos: cariño, dedicación, fortaleza, enseñanza, cuidado, paciencia). Colocar en el reverso de la tarjeta un valor que pueden aportar desde su propio rol como mujer trabajadora, que impacte en otras mujeres, en la organización y en la comunidad.

Compartimos las tarjetas a través de un mural titulado “Mujeres de ATA, mujeres que impactan”.

Si el tiempo lo permite, leer algunas palabras o recuerdos en voz alta (voluntario) para generar intercambio y reflexión.

Los alimentos nutren el cuerpo, pero también están cargados de historia, afecto y recuerdos.

Muchas de esas historias tienen como protagonistas a mujeres que, con su dedicación y cuidado, nos enseñaron valores que perduran hasta hoy.

Reconocer a las mujeres que forman parte de ATA es reconocer su esfuerzo, compromiso y capacidad de cuidar, que se refleja en la calidad de nuestro trabajo diario y en la satisfacción de quienes reciben nuestros productos.

Sigamos construyendo juntos una cultura laboral basada en respeto, equidad y reconocimiento, porque cada gesto de cuidado hace la diferencia.

Gracias por ser parte de esta misión de alimentar y cuidar.