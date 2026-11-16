Black Shopping Days: tres días de beneficios en Espacio San Juan Shopping

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), entidad que desde hace más de 35 años representa a los principales centros comerciales del país, prepara el BLACK SHOPPING DAYS , una acción que reunirá a los 75 shoppings más importantes de Argentina los días 27, 28 y 29 de noviembre , en el marco de Black Friday.

La iniciativa propone tres días para aprovechar descuentos, promociones y beneficios especiales, con una invitación a recorrer locales, descubrir oportunidades, ver y probar productos, comparar alternativas, recibir asesoramiento y elegir qué comprar.

Porque visitar un shopping permite mucho más que encontrar descuentos: es también descubrir nuevas propuestas, explorar distintas marcas, resolver una compra en el momento y disfrutar de una salida que puede combinar compras, gastronomía, entretenimiento y encuentros”, señaló Carolina Lopes Perera, Directora Ejecutiva de la CASC.

La acción busca potenciar una fecha comercial ya instalada en el calendario, con una propuesta común para los shoppings participantes, que podrán sumar sus propios descuentos, beneficios, actividades y experiencias especiales.

Con BLACK SHOPPING DAYS, la CASC busca impulsar y consolidar una nueva fecha en el calendario comercial de los centros comerciales argentinos, tomando como referencia iniciativas similares que se han instalado con éxito en otros mercados. El objetivo es darle continuidad año tras año, con una propuesta compartida por los principales shoppings del país, que contribuya a fortalecer estas fechas comerciales y a poner en valor las oportunidades de compra y la experiencia presencial.

¿Qué propone BLACK SHOPPING DAYS?

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán encontrar, según las propuestas de cada shopping:

Descuentos y promociones especiales en distintas categorías de productos.

Beneficios comerciales para aprovechar las oportunidades de Black Friday.

La posibilidad de ver y probar productos, comparar opciones y recibir asesoramiento antes de comprar.

Propuestas gastronómicas, actividades y experiencias especiales para disfrutar durante la visita.

Espacio San Juan Shopping se suma a esta propuesta con fuertes descuentos y actividades que se estarán desarrollando durante los tres días, expresó la Jefa de Marketing Stefania Tallarita “Los descuentos irán desde el 20%off hasta el 65% off en locales y stands adheridos; y 2x1 en locales gastronómicos adheridos. Además, estos beneficios irán acompañados de charlas, desfiles, talleres, sunset, DJ’s en vivo y bandas musicales que generarán una experiencia diferente para disfrutar en el shopping.” Para ampliar esta información invitamos a visitar la página de Instagram @espaciosanjuanshopping y asi estar actualizados con todas las novedades que se irán comunicando.

BLACK SHOPPING DAYS invita a aprovechar las oportunidades de fin de mes y convertir los descuentos en un motivo para salir, recorrer y disfrutar. Una propuesta en la que cada visita puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos, compras y experiencias.

En mayo de 2026, la CASC impulsó la primera edición de Shopping Fest, una iniciativa que reunió a más de 65 centros comerciales de todo el país, entre los que participó Espacio San Juan Shopping, durante tres jornadas de descuentos, beneficios y propuestas de entretenimiento, consolidándose como una propuesta para potenciar la experiencia de compra presencial. De cara a 2027, la Cámara continuará impulsando ambas iniciativas, con nuevas ediciones de Shopping Fest y BLACK SHOPPING DAYS, para seguir promoviendo el movimiento hacia los centros comerciales y fortalecer el vínculo con los consumidores.

Acerca de la CASC

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) es una entidad sin fines de lucro que desde hace más de 35 años representa, conecta y acompaña a los centros comerciales del país. Trabaja para promover buenas prácticas, impulsar la profesionalización del sector y consolidar un espacio de diálogo entre operadores, desarrolladores, retailers, proveedores y organismos públicos. Es miembro fundador de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC).