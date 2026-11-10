Andesmar Cargas impulsa la internacionalización de las PyMEs sanjuaninas con soluciones de escala flexible y agilidad operativa

El esquema operativo implementado permite que los productores agrupen sus mercaderías en un mismo embarque junto a otros exportadores, abonando de forma exclusiva el espacio utilizado. Esta modalidad democratiza el acceso al comercio exterior sin comprometer capital en fletes completos ni asumir los costos fijos de operaciones a gran escala.

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Apoyada en una red que supera los 30 depósitos en el país y una frecuencia de consolidación regular, la compañía vincula de manera directa a San Juan con los pasos trasandinos estratégicos para conectar con el Pacífico. En paralelo, mediante alianzas con operadores globales, potencia la proyección de la producción local hacia los grandes corredores marítimos y aéreos internacionales.

Conexión ágil y servicios de carga aérea para minería, industria y otros sectores estratégicos

Las exigencias actuales del comercio exterior demandan respuestas inmediatas en rubros clave como la tecnología, la agroindustria y la minería. En estos sectores, la prioridad operativa suele ser la velocidad de tránsito por sobre el volumen.

Para cubrir esta demanda, Andesmar Cargas sumó el servicio de Carga Aérea Internacional, garantizando dinamismo en la conectividad con diversos continentes y estructurando un servicio de courier y carga general en ruta directa con Miami. Esta vía está orientada al traslado de envíos urgentes, repuestos industriales, muestras comerciales, componentes tecnológicos e insumos críticos, integrando la tramitación aduanera, la gestión documental integral y el seguimiento constante respaldado por plataformas tecnológicas.

Simplificación de la gestión administrativa a través del sistema Exporta Simple

A la par de la logística del transporte, los aspectos burocráticos y normativos suelen representar una traba compleja para las pequeñas y medianas empresas. Al ser reconocida como Operador Logístico del Régimen Exporta Simple (OLES), Andesmar Cargas ofrece un canal simplificado que permite a las firmas sanjuaninas concretar despachos al extranjero sin necesidad de inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni contratar despachantes de aduana de manera independiente.

El operador habilitado asume la gestión integral de la operatoria, lo que abre una puerta accesible para que emprendedores y nuevos exportadores realicen sus primeros envíos internacionales o atiendan pedidos de menor escala con absoluta agilidad.

Valor estratégico y articulación integral para el desarrollo regional

La logística moderna ha dejado de considerarse un simple trayecto de transporte para transformarse en el eslabón determinante de la concreción de negocios. Responder con rapidez a un cliente en el exterior, asegurar un insumo crítico para la línea de producción o cerrar un contrato de exportación depende de contar con herramientas logísticas eficientes.

A través del empaquetamiento de servicios en una sola unidad de negocios —que abarca desde consolidado terrestre y carga aérea hasta courier, régimen Exporta Simple y entregas puerta a puerta— Andesmar Cargas División Global ratifica su compromiso con el tejido PyME de San Juan, acercando soluciones internacionales competitivas al alcance de empresas de todas las dimensiones.