Cyber Monday 2026: Sporting tiene zapatillas desde $35.999, hasta 50% OFF marca deportivas y 12 cuotas sin interés

El Cyber Monday 2026 ya comenzó en Argentina y llega con oportunidades para quienes buscan renovar sus zapatillas, comprar ropa deportiva o aprovechar descuentos en productos de primeras marcas. Con una amplia trayectoria en el mercado deportivo, Sporting se suma, una vez más, a uno de los eventos de compras on line más esperado del año con promociones de hasta 50% OFF y beneficios especiales.

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Desde este lunes 2 y hasta el lunes 9 de noviembre , quienes ingresen a www.sporting.com.ar pueden encontrar ofertas en zapatillas, indumentaria deportiva, botines de fútbol y accesorios, además de cupones de descuento , financiación especial y beneficios de envío.

Con una propuesta que abarca running, training, fútbol, moda deportiva y otras disciplinas, Sporting reúne oportunidades tanto para quienes practican deporte como para quienes eligen la comodidad y el estilo deportivo para todos los días.

Uno de los principales atractivos del Cyber Monday Sporting 2026 son los precios especiales en productos de diferentes categorías deportivas, incluyendo artículos de marcas reconocidas como adidas, Nike, Puma y Topper , entre otras.

Para quienes buscan zapatillas deportivas en oferta, hay opciones desde $35.999 , con alternativas para running, entrenamiento y uso cotidiano.

Los fanáticos del fútbol también encuentran oportunidades para renovar su equipamiento, con botines desde $25.999 y camisetas de River Plate, Boca Juniors y la Selección Argentina con hasta 45% OFF.

Por su parte, quienes buscan ropa deportiva para entrenar o vestir todos los días pueden aprovechar remeras desde $11.999 y otras propuestas de indumentaria para diferentes actividades.

Además, los productos se pueden adquirir en hasta 12 cuotas sin interés, una alternativa para aprovechar los descuentos y financiar las compras durante el evento.

De esta manera, Sporting reúne opciones para distintos presupuestos y necesidades, combinando variedad de productos, precios especiales y beneficios de financiación en una misma tienda online.

Cyber Monday Sporting: hasta 50% OFF, cupones y envío gratis

Además de las ofertas en zapatillas e indumentaria, el Cyber Monday de Sporting cuenta con una combinación de beneficios para aprovechar las compras online.

Durante los tres días del evento, los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta 50% OFF en productos seleccionados, cupones promocionales y opciones especiales de financiación con reintegros, según las condiciones de cada promoción.

Otro de los beneficios destacados son los días seleccionados con envío gratis en compras desde $59.999, una oportunidad adicional para quienes buscan comprar zapatillas, ropa deportiva y accesorios online.

Como las promociones pueden variar según la jornada, los productos y los medios de pago, se recomienda consultar el sitio web para conocer los descuentos y beneficios disponibles en cada momento.

Cómo aprovechar las mejores ofertas del Cyber Monday 2026

El Cyber Monday es una oportunidad para anticipar compras, renovar artículos deportivos o encontrar productos que estaban pendientes. Para aprovechar los descuentos, una buena estrategia es identificar los artículos de interés, comparar modelos y consultar las condiciones de cada promoción.

En el caso de las zapatillas deportivas, es importante considerar el tipo de actividad para el que se utilizarán, mientras que para la indumentaria conviene revisar los talles y características de cada prenda.

También resulta conveniente prestar atención a los cupones, las promociones de envío gratis y las alternativas de hasta 12 cuotas sin interés, ya que estos beneficios pueden ayudar a optimizar el presupuesto destinado a las compras.

Dónde comprar zapatillas y ropa deportiva durante el Cyber Monday 2026

Las ofertas del Cyber Monday Sporting 2026 ya están disponibles y se mantienen hasta el viernes 9 de noviembre en www.sporting.com.ar, la tienda online oficial de Sporting.

Allí, los consumidores pueden explorar zapatillas adidas, Nike, Puma, Topper y otras marcas, junto con indumentaria deportiva, camisetas de fútbol, botines y accesorios para distintas disciplinas.

Con descuentos de hasta 50% OFF, precios especiales y beneficios de financiación, Sporting invita a aprovechar tres días de oportunidades para renovar el equipo deportivo y encontrar productos para cada estilo.

El Cyber Monday ya arrancó en Sporting. Entrá a www.sporting.com.ar y aprovechá las ofertas antes de que terminen.

Promociones sujetas a vigencia, disponibilidad de stock y términos y condiciones de cada beneficio. Precios desde correspondientes a productos seleccionados.

Las opciones de financiación, reintegros, cupones y envíos gratis están sujetas a las condiciones de las promociones vigentes. Consultar información en www.sporting.com.ar.