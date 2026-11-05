    • 5 de noviembre de 2026 - 17:17

    Peugeot Lorenzo amplía, en San Juan, su oferta de vehículos comerciales con la nueva Partner Rapid

    La nueva Peugeot Partner Rapid llega al mercado sanjuanino con una propuesta enfocada en la practicidad, eficiencia y funcionalidad para el uso profesional. Equipada con un motor naftero 1.3 de 99 CV y 128 Nm de torque, ofrece 3,3 m³ de volumen de carga y una capacidad de carga de hasta 650 kg.

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    Grupo Lorenzo continúa fortaleciendo su presencia en el mercado sanjuanino de vehículos comerciales con el lanzamiento de la nueva Peugeot Partner Rapid, un utilitario compacto concebido para acompañar las necesidades cotidianas de profesionales y emprendedores. Con su llegada, Peugeot suma una nueva alternativa dentro del segmento B-VAN y amplía su propuesta de vehículos comerciales, incorporando una opción naftera que combina dimensiones compactas, capacidad de carga y equipamiento orientado a facilitar el trabajo diario.

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    Motorización y desempeño

    La nueva Partner Rapid está equipada con un motor naftero de 1.332 cm³, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Entrega una potencia máxima de 99 CV a 6.000 rpm y 128 Nm de torque a 4.000 rpm. Cuenta, además, con un tanque de combustible de 55 litros.

    Capacidad y zona de carga

    Uno de sus principales atributos es el aprovechamiento del espacio de carga. Dispone de 3,3 m³ de volumen útil y una capacidad de carga de hasta 650 kg, con una caja de 1.868 mm de largo, 1.324 mm de ancho y 1.368 mm de alto. Sus puertas traseras batientes pueden abrirse a 90° y 180°, facilitando las operaciones de carga y descarga. El sector posterior incorpora además panel divisor entre cabina y zona de carga, iluminación interior y ganchos de sujeción, elementos destinados a aportar funcionalidad durante las tareas cotidianas.

    Seguridad y confort

    La Peugeot Partner Rapid incorpora de serie un completo conjunto de elementos de seguridad, entre ellos frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad (ESC), airbags frontales para conductor y acompañante, asistente de arranque en pendiente, sensores de estacionamiento traseros y sistema de monitoreo indirecto de neumáticos (iTPMS). También cuenta con alarma antirrobo perimétrica y chapón protector bajo cárter.

    En materia de confort, ofrece dirección asistida eléctrica, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos delanteros, espejos exteriores con regulación eléctrica, computadora de abordo, cierre centralizado y asiento del conductor regulable en altura, configurando un habitáculo funcional para el uso diario.

    Garantía y posicionamiento

    Con la incorporación de Partner Rapid, Peugeot amplía su oferta local de vehículos comerciales con una alternativa pensada para quienes encuentran en su vehículo una herramienta fundamental para desarrollar su actividad. La nueva Peugeot Partner Rapid AM27 cuenta en Argentina con una garantía de 2 años sin límite de kilometraje.La Partner. Su precio sugerido es de 35.550.000 pesos.

    Descubrí la nueva Partner Rapid en Peugeot Lorenzo

    Los interesados en conocer las características de la Partner Rapid podrán hacerlo en el concesionario oficial de la marca Peugeot Lorenzo, en Av. José Ignacio de la Roza Oeste 1663, de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13.

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