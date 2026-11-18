El viernes 13 de noviembre se celebró una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s que reunió a miles de argentinos en todo el país por una causa común. Gracias al compromiso y la solidaridad de la comunidad, se vendieron más de 100 mil Big Mac y se logró recaudar más de $923 millones , que serán destinados íntegramente a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos

La jornada se vivió en los restaurantes McDonald’s de todo el país, como así también a través de la app y plataformas de delivery, con actividades especiales y la participación de distintas personalidades que se sumaron a la iniciativa.

“El Gran Día es una jornada muy especial que refleja el compromiso de nuestros equipos en cada uno de los locales y la solidaridad de miles de argentinos. Gracias a todos los que se sumaron para acompañar, una vez más, el trabajo de Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos”, destacó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Lo recaudado permitirá seguir fortaleciendo el trabajo de las dos organizaciones beneficiarias. Casa Ronald McDonald Argentina destinará los fondos al sostenimiento de sus 11 programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que brindan contención a niños y familias que atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

“Gran Día siempre nos emociona porque es una muestra enorme de lo que podemos lograr cuando nos unimos por una misma causa. Cada BigMac vendido representa mucho más que una compra: es una forma concreta de estar cerca de las familias que atraviesan el tratamiento de un hijo y necesitan sentirse acompañadas. Gracias a todas las personas que se sumaron, a Arcos Dorados y a los equipos de McDonald’s de todo el país, que ponen tanto compromiso y corazón para hacer posible esta jornada solidaria. Es un orgullo ser parte de algo tan lindo y que tiene un impacto tan importante en la vida de tantas familias”, indicó Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Por su parte, Fundación Cimientos destinará los fondos a fortalecer sus programas de acompañamiento educativo, para que más jóvenes en contextos de vulnerabilidad puedan finalizar la escuela secundaria, continuar sus estudios y acceder a mejores oportunidades laborales.

“Ser parte del Gran Día por segundo año consecutivo es una enorme alegría para Fundación Cimientos. La respuesta de la comunidad nos demuestra una vez más que, cuando nos unimos por una causa, podemos generar oportunidades concretas para muchos jóvenes. Gracias a esta iniciativa vamos a poder seguir acompañando a más estudiantes para que terminen la escuela secundaria, continúen formándose y construyan su propio proyecto de vida. Estamos muy agradecidos con todas las personas que se sumaron e hicieron posible esta jornada”, señaló Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva de Fundación Cimientos.

Una vez más, el Gran Día demostró que la solidaridad y el trabajo conjunto pueden transformar un gesto cotidiano en nuevas oportunidades para miles de familias y jóvenes de todo el país.