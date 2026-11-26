Life Seguros fortaleció su presencia en San Juan y profundizó su vínculo con las personas, las empresas y los distintos actores de la economía provincial. En el marco de la Fiesta Nacional del Sol , uno de los encuentros más importantes de la provincia, la compañía participó en el FNS Forum (19 y 20 de noviembre), destinado al sector empresario, y en la feria (20, 21 y 22 de noviembre), donde contó con un stand para acercar su propuesta a la comunidad.

Esta participación formó parte de una estrategia de desarrollo en la provincia que puso el foco en conocer mejor las necesidades del mercado local y construir relaciones de largo plazo. El crecimiento de San Juan genera nuevas oportunidades para las personas y las empresas, pero también plantea desafíos que requieren herramientas para proteger lo construido, cuidar a los colaboradores y avanzar con mayor previsibilidad.

“San Juan tiene un enorme potencial de desarrollo, y detrás de ese crecimiento hay personas, familias y empresas que están impulsando nuevos proyectos. Nuestro objetivo es estar cerca de ellas, entender sus necesidades y acercarles herramientas que les permitan proteger lo que construyen y seguir avanzando. Hoy Life Seguros acompaña a más de 10.000 clientes en la provincia, y queremos que cada vez más sanjuaninos encuentren en nosotros un respaldo para concretar sus proyectos”, señaló Nicolás Fernández, CMO de Grupo ST.

La propuesta de Life Seguros contempla soluciones para distintas necesidades. Entre ellas, el Seguro de Vida, que brinda respaldo económico para proteger el futuro de los seres queridos e incorpora beneficios adicionales, y el Seguro de Vida + Ahorro, que combina protección con una alternativa de ahorro en dólares. Su oferta también incluye coberturas para el hogar, mascotas, tecnología y caución. En el segmento corporativo, cuenta con soluciones orientadas a proteger a los colaboradores y complementar las políticas de beneficios de las organizaciones.

La presencia en la Fiesta Nacional del Sol también representó una oportunidad para escuchar de primera mano a los clientes, conocer sus proyectos y comprender cómo evolucionan sus necesidades. Desde una familia que busca proteger su futuro hasta una empresa que necesita cuidar a sus equipos, el objetivo de Life Seguros fue acercar soluciones relevantes para cada realidad. Quienes quieran conocer más sobre las soluciones disponibles en San Juan pueden ingresar en lifeseguros.com.ar/SanJuan.

Una mirada sobre el desarrollo productivo y local

San Juan tiene importantes oportunidades de desarrollo vinculadas con la actividad minera y el crecimiento de su entramado productivo. Ese potencial no se limita a las grandes compañías: también alcanza a proveedores, empresas de servicios y otras actividades que forman parte de la economía provincial.

Detrás de ese desarrollo hay empresas que incorporan colaboradores, personas que emprenden nuevos proyectos y familias que construyen su futuro. Para Life Seguros, acompañar ese proceso implica comprender las necesidades que surgen en cada etapa y acercar herramientas de protección y ahorro que permitan avanzar con mayor confianza.

Como parte de su estrategia de crecimiento en San Juan, Life Seguros también impulsó una convocatoria para incorporar Líderes Comerciales con experiencia en conducción de equipos, vocación comercial y conocimiento del mercado local, que quieran contribuir al desarrollo de su red de asesoramiento.

Bajo el concepto «Mi crecimiento tiene luz verde», Life Seguros sintetiza su propósito de acompañar los proyectos de las personas y las empresas. Porque crecer también significa contar con herramientas para proteger lo que construimos y seguir avanzando hacia nuevas oportunidades.

Durante las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el equipo de Life Seguros estuvo presente en sus espacios del FNS Forum y de la feria, donde compartió su propuesta con representantes del sector empresario y el público que se acercó al stand.