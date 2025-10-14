Agustín Saitta llega a San Juan: un show que combina trucos, con una buena dosis de humor y juegos mentales El artista mendocino llega a presentar oficialmente su espectáculo que combina humor, trucos de ilusión con objetos reales, como los cubos Rubik y una grand dosis de buena onda para que el público salga de la rutina cotidiana y tenga un divertido desafío en escena.

¿Puede alguien leer la mente, hacer reír y dejar dudando lo que es real y lo que es falso? Bueno, ese es el reto que propone el mentalista mendocino Agustín Saitta con su exitoso espectáculo “Precuela de una Ilusión”. El show tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre en Sala Z.

Un show que rompe con lo tradicional, porque no es un espectáculo de magia convencional, sino que combina sus trucos, pero con una buena dosis de humor y juegos mentales para que los espectadores se queden pensando y preguntándose finalmente: “¿cómo lo hizo”. Sin embargo, la platea no estará quieta durante más de una hora, sino que deberá agudizar el ingenio y activar la mente para desafíos tan divertidos como inexplicables.

En comunicación con DIARIO DE CUYO, Saitta (el alias artístico de Agustín Saavedra) fue desglosando el entramado de esta propuesta que hará su debut en el espacio independiente sanjuanino.

“Vamos por partes. Primero soy arquitecto, al pedo, pero soy arquitecto y hace 2 años y medio dejé todo para dedicarme a lo que era en su momento mi hobby y ahora es mi ingreso principal de sustento. La magia que yo hago no es la magia que la gente está acostumbrada a ver, de hecho, el show no es para menores, está recomendado para mayores de 13 años y el show no tiene magia”, explicó.

“Hay dos tipos de magia. Una es la magia imposible, la que yo no hago, y la otra es la magia improbable, si yo hago aparecer una botella, la gente sabe muy bien que esa botella estaba escondida en algún lado, que es imposible que física y químicamente aparezca una botella. Ahora, si le digo a una persona que me diga un número de seis dígitos y le digo a otra que me diga otro número de seis dígitos y le digo a otra que me diga un número de seis dígitos y esas lo suman y corresponde con el número de documento de otra persona que estaba sentada en el escenario, bueno, eso no es imposible, es improbable”, agregó entre risas, “Entonces, todo lo que la gente va a ver son improbabilidades que salen de pedo. Entonces, es como yo lo vendo como que es magia de pedo”, caracterizó el showman.

De esta manera señaló que no hace magia con los cubos Rubik, sino que juega haciendo que sea mágico y lo mismo pasa con los números. Y todo lo lleva en clave de humor, rápido, histriónico, mezcla de stand-up, porque cuenta sus experiencias de vida y todo el combo en escena lo hace para que la experiencia sea interactiva al 100%.

Si bien, la puesta cuenta con cierta estructura o guión, lo demás, desde que pisa al escenario Agustín, él mismo se deja llevar por la improvisación y lo que suceda en el momento, el rumbo puede ser imprevisible. Porque de acuerdo a lo que vaya reaccionando el público, surgen los chistes y las risas con total espontaneidad.

Este espectáculo fue distinguido con el Premio de Plata en la categoría “Mental Wine Tour” del certamen Best of Wine Tourism – Mendoza, parte de la red internacional Great Wine Capitals, por su original propuesta de Magia y Vino en bodegas mendocinas.

Además, agotó localidades en escenarios como el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural y Taverna Culture Hall. Después, Saitta llevó su propuesta con gran éxito a Perú y Paraguay, donde su estilo innovador se ganó la aprobación del público y en el circuito nacional, se consolidó como uno de los referentes del ilusionismo argentino en la región.

Por eso, Agustín sostiene que “el público sale con una certeza: algo imposible acaba de suceder frente a sus ojos”.

Sobre Agustín Saitta

Agustín Saitta, encontró su pasión por el ilusionismo a los 17 años, gracias a la inspiración de un mago callejero que presenció en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Desde aquel momento, se sumergió completamente en este maravilloso arte, dedicando su tiempo y esfuerzo para profundizar en sus habilidades y conocimientos.

Durante 13 años, Agustín no se detuvo en su incansable búsqueda de perfeccionar su arte ilusionista. Sin embargo, debido a diversas circunstancias y responsabilidades, se vio obligado a dejar de lado la magia por un tiempo.

Luego, el año 2020, con su carga de incertidumbres y desafíos, trajo consigo un giro inesperado para Agustín. En medio de ese panorama difícil, el destino le deparó un reencuentro con aquello que amaba profundamente: la magia.

Magia Mental & Boutique, un concepto único, surge con el propósito de desvanecer los prejuicios que muchas personas tienen hacia el mundo de la magia. Agustín se propone desafiar los estereotipos asociados a galeras, pañuelos de colores, conejos, palomas y presentaciones infantiles, entre otros. Con pasión y dedicación, Agustín Saitta sigue adelante, deslumbrando a su audiencia con la magia de cerca y en escenarios, presentando un espectáculo cautivador, mental y con mucho humor dejando atrás cualquier duda sobre la verdadera belleza y el asombro que puede despertar esta fascinante forma de arte.

DATO

“Precuela de una ilusión”. Domingo 2 de noviembre 20.30hs. Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas: $20.000. Anticipadas en Passline.