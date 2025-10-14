Sufrió una parálisis cerebral y ahora hace humor sobre la discapacidad a conciencia: trae su show a San Juan El comediante trasandino Lucho Miranda llega a San Juan por primera vez para ofrecer un espectáculo a conciencia. Será este 18 de octubre en el Teatro Sarmiento

Después de haber logrado la consagración con el Gaviota de Plata y el Gaviota de Oro, en Viña del Mar, llega a San Juan a estrenar su espectáculo “Abriendo las manos”. Él es Lucho Miranda, más que un artista, un hombre que pudo superar todas las limitaciones y regalar sonrisas a los demás, a partir de su condición de discapacidad. Miranda aprendió a reír de sí mismo y de las percepciones que genera la discapacidad, pero también enseña a otros a lograr empatizar. Hoy es uno de los comediantes más virales en redes sociales, sus interacciones suman millones de reproducciones y su propuesta humorística cruza los Andes, alcanzando otros países de Sudamérica y Centroamérica, hasta llegar a Europa. Pero Argentina, para él es su segunda casa y en la provincia, espera tener una enriquecedora experiencia con el público. Será este 18 de octubre en el Teatro Sarmiento, a las 20 hs.

Se llama Luis Alberto Miranda Espinosa, es oriundo de Vicuña, es, además, atleta paralímpico y medalla de oro (Santiago 2015) en su especialidad, pero al atravesar la experiencia del Teletón y Viña del Mar su nombre ya es una marca registradas trayectoria se destaca por un enfoque de humor negro profundamente ligado a su experiencia personal como expaciente de Teletón y atleta paralímpico medallista. Justo su frase más conocida es ‘Kramer trae imitaciones, yo traigo limitaciones”.

Luis Sufrió una asfixia nasal que lo mantuvo sin oxígeno durante 8 minutos, eso le generó una parálisis cerebral. Se rehabilitó en la Teletón durante casi 20 años, comenzó a los tres años en Valparaíso y luego en Coquimbo. En 2021 se presentó con una rutina en las “27 horas de amor” y se hizo conocido.

– ¿Cómo definirías tu estilo de humor y cuáles son los límites que aplicás para no caer en situaciones riesgosas?

– Me gusta mucho contar chistes, con un estilo en que se acerca más al humor negro, y también un poco inocente a veces y esa con mezcla con eso juego, también considero que mi espectáculo es para gente mayor, entonces puedo jugar también con bastante picardía. Y para no caer en situaciones riesgosas, todos los chistes se lo comento a mi pareja, ella está más cuerda y me ayuda a filtrar todo.

– ¿De qué manera transformás el dolor en algo positivo para transmitir al público?

– No sé dónde leí que comedia “es el resultado de desgracia más tiempo”, así que es parte de mi trabajo y trabajo mucho para regalar risas a la gente.

– ¿Qué tipo de conexión o vínculo buscás con el público?

– Me gusta generar una situación de sinceridad con el público, que la gente sepa que estoy contando mi verdad, a través del humor.

– ¿Se puede tocar temas tabúes aunque para varios espectadores con diferentes discapacidades pueda verse interpelado?

MIRA TAMBIÉN Está disponible la compra de entradas para el recital de Alberto Plaza en el Auditorio Juan Victoria.

– Sí, pero todo depende de la forma, y la intención que uno tiene a través del chiste, intención es hacer reír y no incomodar a ninguna persona.

– ¿A través de la risa, buscás que la sociedad sea más empática con lo diferente?

– No busco dar lecciones, sólo busco hacer reír, pero sé que como consecuencia de aquello también puede generar un planteamiento distinto de lo que uno pensaba o creía. Si logro que alguien se ría de algo que quizás no tenía pensado reírse ese día, es un gran logo para mí, y para cualquier comediante.

– ¿Cuáles fueron los traumas y desafíos que tuviste que afrontar al momento de decidir exponerte en un escenario?

– Creo que el desafío más importante es tomar el micrófono de manera correcta. Menos mal que después de muchos shows pude comprar un micrófono de vincha (se reía). Lo otro es que no se me olvidara ningún chiste.

MIRA TAMBIÉN Murió reconocido periodista de espectáculos

– ¿Si no hubieras transitado la Teletón o haber ganado la medalla de oro, qué realidad podría haber sido tu vida?

– Bueno, yo estudié contabilidad, así que, si no hubiera encontrado la comedia, estuviera haciendo balances e informes financieros juntando dinero para ir de vacaciones a San Juan.

– ¿De dónde sacás la fuerza de voluntad y la esperanza para que otros puedan seguir tu ejemplo o escucharte?

No, yo no busco fuerza ni esperanza. Yo solo trato de hacer lo mío, de contar lo que veo, lo que me pasa, lo que me da rabia o risa. Si eso le da algo a alguien, genial. Pero mi intención no es ser ejemplo, es ser chistoso.

– ¿Qué temas vas a tratar en este show que darás en San Juan?

– En este show que presentaremos en San Juan, trato de presentar mi punto de vista ante diferentes situaciones, como la opinión de la gente, la envidia y que está bueno ser honesto, todo con mucho humor, oscuro y reflexivo a veces.

MIRA TAMBIÉN Ya se pueden comprar las entradas de Caras Extrañas para el recital del 1 de noviembre

DATO

Sábado 18 de Octubre. 20 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $30.000 y $28.000. Quienes accedan al espacio de uso exclusivo para silla de ruedas, deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de ingresar. Anticipadas: EntradaWeb.