Batman llega a una Buenos Aires distópica en una historia inédita, escrita y dibujada por artistas argentinos. En diciembre de 2025, DC Comics en asociación con OVNI Press, publicará la primera aventura de Batman ambientada en Argentina. Con el título “El Mundo”, creada por Salvador Sanz y Luciano Saracino, tendrá una estética gótica y apocalíptica. Este hito se suma a una tradición de creativos nacionales.

El anuncio fue sorpresivo y cayó como una bomba en toda la comunidad artística de historietistas del país y en quienes siguen de cerca las aventuras del cruzado enmascarado. Justo a casi muy pocos días de haberse celebrado el “Día de Batman”, en la cual hubo convenciones y encuentros temáticos en numerosas ciudades, incluyendo la propia San Juan, recientemente circuló la confirmación en redes sociales de los propios artistas Salvador Sanz y Luciano Saracino, que dieron un histórico aviso.

Esta dupla creativa será la responsable de contar la primera aventura del Hombre Murcielago en Argentina. Se trata de “Batman: El Mundo”, donde incluye al país y en especial a la Ciudad de Buenos Aires dentro del universo narrativo del Caballero Oscuro y que forma parte de la licencia oficial de DC Comics y OVNI Press.

“Ya se puede contar! Junto a @saracino.luciano somos los responsables de la historia de #batman en argentina, para la antología “Batman el mundo” supervisada por @dcofficial y @ovnipressedit”, posteó Salvador en su cuenta oficial de Facebook e Instagram. Y a continuación, adelantó de qué se trataría esta historia: “Un Batman en una Buenos Aires devastada por una fuerza misteriosa y desconocida. Emocionado por este nuevo desafío que vamos a presentar en diciembre en la @argcomiccon”.

La edición especial de “Batman: El Mundo”, es una antología internacional publicada originalmente por DC en 2021, que reúne historias de Batman ambientadas en distintos países. La versión argentina, que saldrá en diciembre de 2025, de la mano de la editorial local OVNI Press, incluirá la historia escrita por Saracino e ilustrada por Sanz.

Hasta el momento, está previsto que se publique en diciembre de este año en formato rústica y tendría unas 184 páginas, cuyo material será distribuido en librerías especializadas, ferias y en el lanzamiento oficial en la Comic Con Argentina 2025.

Por el momento, no se sabe en detalle qué contendrá esta historia, pero por lo que se pudo apreciar en las primeras escenas que publicó Sanz, se lo ve a Batman caminando por las calles de Buenos Aires, totalmente deshabitada y congelada. Hasta se puede apreciar las ruinas de lo que parece ser el edificio de la Biblioteca Nacional. Aparentemente, vino todo un evento destructivo en la capital porteña.

Por el concepto y por la línea argumentativa y gráfica, denota una notoria influencia e inspiración del dibujante de la obra de “El Eternauta” de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Incluso, en uno de los comentarios de parte de otros usuarios en el post de Sanz, ya lo bautizaron al Hombre Murciélago como “El batnauta”.

Sanz es uno de los referentes más singulares de la historieta argentina contemporánea, con una obra que cruza el terror, la ciencia ficción y la estética gótica con una narrativa visual potente y personal, donde fusiona lo monstruoso y lo metafísico.

Entre sus obras destacadas son “Legión” (2006), editado en Argentina, España y Estados Unidos, “Desfigurado” (2007) recopilación de la revista Catzole, “Nocturno (2009), publicado en Fierro, luego en formato libro por Ivrea, entre otras creaciones.

Actualmente trabaja para la editorial OVNI Press y es responsable de los cortometrajes “El Inivisor” y “Gorgonas” (premiado en la Comic Con de San Diego 2006). Además, elabora storyboards para cine y publicidad.

Por su parte, Saracino es guionista con trayectoria en historieta, literatura infantil y guiones para televisión. Ha trabajado con artistas importantes contemporáneos como Ariel Olivetti, Horacio Lalia y Carlos Meglia. Su estilo combina lo fantástico con lo identitario y tiene una mirada crítica sobre lo urbano y lo simbólico.

Este hecho artístico dentro de la franquicia de Batman, marca todo un hito importante y continúa una larga tradición de ilustradores y escritores argentinos participando en editoriales internacionales como DC y Marvel en materia de historieta y cómic. Además, es el primer cómic del Universo DC que muestra un escenario, aunque sea ficticio, ambientado en Argentina.

Precursores de lujo de otros universos

L creatividad y talento argentino tiene un notable prestigio en el exterior. En 1960, Luis Domínguez, de Córdoba, dibujó a Jonah Hex de DC, varias historias del salvaje oeste. En 1980, Fabián Nicieza de Buenos Aires fue guionista y editor para X-Men, Los Vengadores, Superman, La Liga de la Justicia y es co-creador de Deadpool. En 1990, Eduardo Risso, otro cordobés dibujó “100 Balas”, Batman, Transmetropolitano y Logan 2000. El legendario Enrique Breccia, hizo trabajos para Marvel, DC y Vértigo, con títulos de X-Force, Uncanny X-Men, Batman Caballeros de Gótica y Lovecraft.

En 2000, Ariel Olivetti dibujó El Castigador Diario de Guerra, Cable, Batman: Leyendas del Caballero Oscuro. Entre 2005 y 2010, el cordobés Juan Ferreyra trabajó en Flecha Verde, Escuadrón Suicida, Batman y Constantine. Fernando Blanco, también logró encargos para DC como dibujante, Gatubela, “Batman Leyendas Urbanas”. Por otro lado, Eduardo Barreto (uruguayo radicado en el país), también en Superman y Batman en los años 80. Juan Bobillo, ilustró para She-Hulk y colaboró en otros proyectos con DC.

Además, dentro de la continuidad regular de Marvel, la “cada de las ideas” presentó el año pasado, al primer mutante argentino dentro de la saga de los X-Men, llamado Ransom (Valentín Correa). Este personaje es desarrollado por artistas argentinos y creado por Luciano Vecchio (oriundo de Zarate, Buenos Aires), fue publicado junto a Wolverine tomando mate en una misión en Buenos Aires y también en la reciente edición de la convención Crack, Bang, Boom 2025 de Rosario. Esta escena en viñetas -con muchas otras referencias del club Boca Juniors, el fernet y el choripán- fue otro suceso celebrado por los lectores locales.