Cartelera de cine en San Juan desde el jueves 31 de julio Consultá cuáles son los nuevos títulos que llegan a las salas locales esta semana y programá tu salida.

Una semana de estrenos plagados de estrellas y de géneros variados. El romance clásico presente con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans en “Amores Materialistas”; la comedia satírica con Liam Neeson y Pamela Anderson en “¿Y dónde está el policía?” ; además del terror con Al Pacino en “Exorsismo: el ritual”

Amores Materialistas

(Romance/117’/+13)

Play Cinema. 2D Sub: 21:40, 23:10 hs. Sábado 2D Sub: 00:10 hs

Multiplex. 2D Cast: 20:15, 22:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 2D Cast: 20:20 (excepto viernes), 21:10 hs (excepto jueves y domingo). 2D Sub: Jueves y domingos 21:10 hs

Sinopsis: Una joven y ambiciosa casamentera de Nueva York se encuentra dividida entre la pareja perfecta y su imperfecto ex.

¿Y dónde está el policía?

(Comedia/85’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 21:30 hs. 2D Sub: 22:50 hs

Multiplex. 2D Cast: 18:50, 20:35, 22:20, sábado y domingo: 21:00, 22:50 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 (excepto viernes), 19:20 (excepto miércoles) y 22:00 hs (excepto jueves y domingo). 2D Sub: Jueves y domingos 22:00 hs

Exorcismo: El ritual

(Terror/98’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 hs. Sábado 2D Cast: 00:20 hs

Multiplex. 2D Cast: 23:15 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 hs (excepto viernes)

Los 4 fantásticos: Primeros pasos

(Acción/130’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 15:30, 16:40, 17:30, 19:30 hs. 2D Sub: 21:20, 23:00 hs. 3D Cast: 18:40, 20:45 hs

Multiplex. 2D Cast: 16:55, 22:50 hs. 4D/3D: 15:20, 20:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10, 18:40, 21:30 hs. 3D Cast: Sábado a miércoles, 20:10 hs

Sinopsis: Los 4 fantásticos enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus y su enigmática Heralda, Silver Surfer . Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

BTS Army Forever we are young

(Documental/96’/ATP)

Multiplex.2D Subt: 2D Sub: 19 hs, sábado y domingo

Los tipos malos 2

(Infantil/105’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 18:10, 19:40 hs

Multiplex. 2D Cast: 15:30, 19:05, 21:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50 hs. 3D Cast: Sábado a miércoles, 17:50 hs

Pitufos

(Infantil/92’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 18:00 hs

Multiplex. 2D Cast: 15:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 hs

Sinopsis:La trama se centra en una misión de Pitufina para rescatar a Papá Pitufo, quien ha sido secuestrado por los malvados Gargamel y Razamel. En su aventura, los Pitufos se encuentran con nuevos amigos y descubren secretos sobre su propia esencia mientras buscan su destino

Superman

(Acción/130’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 18:20, 20:40 hs

Multiplex. 2D Cast: 17:45 hs

Cinemacenter. 2D Cast: sábado a miércoles, 22:40 hs

Sinopsis:Un superhéroe, se reconcilia con su herencia y su educación humana. Es la encarnación de la verdad, la justicia y un mañana mejor en un mundo que ve la bondad como algo anticuado.

Parque Jurásico: Renace

(Aventura/133’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 19:00, 20:00

Multiplex. 2D Cast: 20:15. 3D/4D Cast: 17:35 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 16.30, 19:40, 23:30 hs

Sinopsis: Operadores viajan a una instalación de investigación en la isla para asegurar el ADN que salva vidas de los dinosaurios. La misión se vuelve cada vez más peligrosa, y pronto descubren un siniestro e impactante secreto.

F1: La película

(Acción/155’/+13)

Play Cinema. 2D Sub: 22:30 hs

Multiplex. 4D/2D: 22:25 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 21.20 hs

Sinopsis: La trama gira en torno a Sonny Hayes, encarnado por Brad Pitt, un expiloto de Fórmula 1 que se alejó de la competencia tras años de carrera y regresa para enfrentar un desafío mayor y lograr la tan ansiada redención personal y profesional.

Elio

(Animación/98’/ATP)

Multiplex. 2D Cast: 15:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 16.50 hs

Cómo entrenar a tu dragón

(Aventura/125’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 16:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10 hs

Lilo & Stitch

(Fantasía/108’/ATP)

Multiplex. 2D Cast: 15:40, 18:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19 hs