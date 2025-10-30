Comienza el 40º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata bajo el lema “El Renacer del Esplendor” El mayor evento del séptimo arte del país y Latinoamérica se desarrollará del 6 al 16 de noviembre en La Feliz. Cuáles son los títulos más importantes que estarán en competencia, los clásicos y los films recomendables para seguir de cerca. La película de apertura será “El beso de la mujer araña” y contará con la presencia del director Bill Condon y de uno de los protagonistas, Tonatiuh Elizarraraz.

Quedan pocos días para la apertura de una edición especial, la número 40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el mayor evento cultural de las artes audiovisuales y cinematográficas de América Latina que tiene el aval de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF).

Desde el 6 al 16 de noviembre, la ciudad de La Feliz será nuevamente el punto de encuentro de las mejores producciones con una programación diversificada en distintas categorías.

La película de apertura será “El beso de la mujer araña” y contará con la presencia del director Bill Condon y de uno de los protagonistas, Tonatiuh Elizarraraz.

Las salas de proyección serán el Teatro Auditórium, la Sala Astor Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Teatro Colón y el Cine Ambassador.

En el segmento de competencia internacional, los largometrajes estarán evaluados por el jurado integrado por el periodista Juan Carlos Arciniegas (Colombia), el productor Paul Zaentz (Estados Unidos), el director de cine Juan Baldana (Argentina), la directora del Festival de Cine de Ibiza Helher Escribano (España) y la actriz Nashla Bogaert (República Dominicana).

Competencia internacional largometrajes

En este apartado las películas relevantes son La casa de Gustavo Treviño (Argentina),

Muña Muña de Paula Morel Kristof (Argentina), Leo & Lou de Carlos Solano (España),

La gioia, por Nicolangelo Gelormini (Italia), The Sea de Shai Carmelli-Pollak (Israel),

Calle Málaga de Maryam Touzan (Marruecos), Oca de Karla Badillo (México),

18 Holes to Paradiso, de Joao Nuno Pinto (Portugal), & Sons de Pablo Trapero (Reino Unido), Ungrateful Beings de Olmo Omerzu (República Checa), Flood por Martin Gonda (Eslovaquia) y Vache Folle de Hugo Diego García y Lorenzo Ventivoglio (Suiza).

Competencia internacional de cortometrajes

En esta sección están las películas Sexo a los 70 de Vanessa Romano (España), Every Light in Between de Pol Solá y Guille Comin (España), The Cycle of Life de Horacio Reyes Páez (Austria), The Swimsuit de Amina Krami (Austria/Alemania), Ayi de Jiayi Li (China),

We Will Follow the Wind de DemonWong (China), In Another Day de Naama Manor (Israel), Moti de Yash Saraf (India).

Competencia latinoamericana de largometrajes

El jurado está integrado por la directora Gabriela Tagliavini, la productora María Gowland y el sonidista Victor Tendler. En esta sección se proyectarán La muerte de un comediante de Diego Peretti y Javier Beltramino (Argentina), 3.000 kilómetros en bicicleta de Iván Vescovo (Argentina), Dreams de Michel Franco (México), La vida es de Lorena Villarreal (México), Rey del ring de Rodrigo Sepúlveda (Chile), Cordillera de fuego de Jayro Bustamante (Guatemala), Perros de Gerardo Minutti (Uruguay), Night Shift de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon (Brasil), El corazón del lobo de Francisco J. Lombardi (Perú), Extranjera de Michelle Malley Campos (Puerto Rico), Malecón de Carlos Larrazábal (Cuba) y Espina de Daniel Poler (Panamá).

Competencia latinoamericana de cortometrajes

Aquí compiten los títulos Presépio de Felipe Bibian (Brasil), Entre tormentas de Fran Zayas (Puerto Rico), Epoca de plagas de Gabriela Calvache (Ecuador), Domingo familiar de Gerardo del Razo (México), Hasta pronto de Jennifer Skarbnik López (México) y Kusi sonríe de Sisa Quispe (Perú).

Competencia argentina de largometrajes

En la sección nacional, el jurado está integrado por el periodista Carlos Morelli, el director Alberto Gieco y la directora de arte Coca Oderigo. Aquí competirán, Risa y la cabina del viento de Juan Cabral, El hombre de la luna de Rodrigo Pérez Green, The Letter de Rodrigo H. Vila, Pensamiento lateral de Mariano Hueter, Desbarrancada de Guadalupe Yepes, Criollos de Matías Tamborenea, Recen por mí: la historia de Francisco de Facundo Bartucci, Vlasta, el recuerdo no es eterno de Candela Vey y Tino Pereira, Tres tiempos de Marlene Grinberg, Weser de Fernando Spiner, No preguntes de Agustín Palleres.

Competencia argentina de cortometrajes

Figuran los cortos Testarossa de Ignacio Sesma, Mientras tanto de Flor Berthold y Carla Scatarelli, Gymbro de Estefanía Maisterra y Tomás Canepa, El borde de las cosas de Justo Dell Acqua Árbol, Do Rocks Dream of Flying de Mathiu Ciulla y Simón Zorraquin,

Tu cuerpo en mi habitación de Axel Cheb Terrab, Los elegidos de Franks Castellani y

Malandra de Gonzalo Alzaibar.

Competencia en tránsito

El jurado integrado por la periodista Catalina Dlugi, la productora Ana Aizemberg y el director de arte Federico Mayol deberán evaluar a Fan de Mariela di Naro, Cuero de Joaquín Cambre, Valijero de Esteban Trivisonno, Pobre Daniel de Santiago Gobernori y Lucía Valdemoros, Olivera & Corman: Hollywood en Argentina de José Tripodero y Martin Capaldi, Huemul de Milton Ekman.

Sección autoras y autores

En este apartado se podrán ver Karmele de Asier Altuna Iza, Case 137 de Dominik Moll, Eagles of the Republic de Tarik Saleh, Franz de Agnieszka Holland, Mambembe de Fabio Meira, Marlee Matlin: Not Alone Anymore de Shoshannah Stern, Nouvelle Vague de Richard Linklater, Oxygen de Netalie Braun, Put your Soul on your Hand and Walk de Sepideh Farsi, Queerpanorama de Jun Li, Romería de Carla Simón, Silent Friend de Ildikó Enyedi, Sirât de Óliver Laxe, The Girl in the Snow de Louise Hémon, The Passenger Andrzej Munk de Michal Bielawski y Woman and Child de Saeed Roustaee.

Nuevas autoras y autores

En esta sección estarán Estate de Eilon Bar Tal, Hola! Chau… de Jorge Weller,

The Unspoken de Patricia Hector, Lothar Herzog Brides de Nadia Fall, Familia en renta de Hikari, If I Had Legs I’d Kick You de Mary Bronstein, La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, Lucky Lu de Lloyd Lee Choi, Nuremberg: El juicio del siglo de James Vanderbilt, Omaha de Cole Webley, Our Wildest Days de Vasilis Kekatos, Rosemead de Eric Lin, Sorda de Eva Libertad, The President’s Cake de Hasan Hadi, The voice of Hind Rajab d Kaouther Ben. The Wonderers de Joséphine Japy y Un poeta de Simón Mesa Soto

Sección Pantallas Italianas

Aquí podrá verse lo mejor del cine italiano contemporáneo con Manara de Valentina Zanella, Napoli/New York de Gabriele Salvatores, Fuori de Mario Martone, Le Città Di Pianura de Francesco Sossai, Nonostante de Valerio Mastandrea, Paternal Leave de Alissa Jung y Testa o Croce? de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis.

Estados alterados

En esta sección especial, las historias de cine independiente con géneros y abordajes alternativos. Zapatos hechos a mano de Iñaki Oñate, Emergency Exit d Lluís Miñarro,

Cat on my Mind de Laila Pakalnina, Wondrous is the Silence of my Master de Ivan Salatic.

Hora Cero

Es una sección especial dedicada al género de aventuras y ciencia ficción con Premonición de Karin Santos, Mitra, apaga la luz para poder ver de Diego Bellocchio, El mal de Juanma Bajo Ulloa, The Last Viking de Anders Thomas Jensen y Un fantasma servicial de Ratchapoom Boonbunchachoke.

Banda Sonora Original

En este bloque compiten los títulos musicales como The More Loving One de Oskari Sipola, A Light That Never Goes Out de Lauri-Matti Parppei, Köln 75 de Ido Fluk y

Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés de Fabien Pisani.

Proyecciones especiales

En este apartado estarán las películas Ciudades de refugio de Rodrigo Fernández Engler,

Benjamín: El hombre que amaba los caracoles de Martín Virgili, El hombre que vivió con miedo de Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto y Soy tu mensaje de Ricardo M. Jacobo.

Pantalla al aire libre

En esta sección estarán las películas que son las más comentadas en este momento en otros circuitos y salas comerciales. Aquí figuran Mensaje en una botella de Gabriel Nesci,

Mazel Tov de Adrián Suar, Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat, El novio de mamá de Nicolás Silbert y Leandro Mark y Belén de Dolores Fonzi.

Perlas: obras destacadas de los festivales nacionales

Es una sección especial con El tiempo entre nosotros de Agostina Colantuoni, Por la gaseosa de Emiliano Goyeneche, No quiero ver el sol, quiero ver el sol de Constanza Epifanio, Amei te ver de Ricardo Garcia, La calma de Mariano Cócolo, Antártida: Dominio Uno de Joaquín Azulay y Julián Azulay, Senda india de Daniela Seggiaro, Yana-Wara de Tito Catacota y Oscar Catacora, Vuelve a navegar el wampo de María Manzanares, Las voces del silencio de Gabriela Naso, Reas de Lola Arias.

Homenaje 100 años de Fernando Birri

Aquí es un apartado que rinde tributo a la obra del director con Tire dié y Los Inundados.

Tributo a Miguel Ángel Solá

Es un segmento donde se podrán ver clásicos cine nacional con Tangos: El exilio de Gardel de Fernando Pino Solanas, El último traje de Pablo Solarz, Asesinato en el Senado de la Nación de Juan José Jusid.

Foco Yuzo Kawashima

Sección dedicada al director japonés. Se proyectarán películas Suzaki Paradise: Red Light District, Elegant Beast y A Geisha’s Diary.

Foco Milos Forman

Homenaje dedicado al director con Atrapado sin salida y Amadeus.

Foco Fabián Bielinsky

Homenaje al realizador con las películas La Espera, Nueve Reinas, El Aura y Nueve Auras de Mariano Frigerio.

Foco Dag Johan Haugerud

Homenaje al director con las películas Dreams, Love y Sex

Mar del Plata Clásicos

Aquí se proyectarán títulos inolvidables del cine nacional e internacional. Se proyectarán las películas La Raulito de Lautaro Murúa, La Raulito en libertad de Lautaro Murúa, Los gauchos judíos de Juan José Jusid, La guerra del cerdo de Leopoldo Torre Nilsson, Más allá del olvido de Hugo del Carril, Rosaura a las diez de Mario Soffici, The Story of Adèle H. de François Truffaut, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman.

Cine infantil

Se podrá ver las películas En sueños de Alex Woo y Erik Benson y La luz de Aisha de Shadi Adib

Mar del Plata Series

Aquí podrá verse las series o unitarios de ficción. A Sámi Wedding de Ase Kathrin Vuolab y Pal Jackman, All Her Fault de Minkie Spiro y Kate Dennis, Futuro desierto de Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo, Hija del fuego: La venganza de la bastarda de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, Landman (Temporada 2) de Stephan Kay, Yiya de Mariano Hueter, Silencio de Eduardo Casanova, Pubertad de Leticia Dolera, Yakarta de Diego San José y The Danish Woman de Benedikt Erlingsson

Pantalla UBA / ENERC / Historias Breves

Se trata de la 18ª edición de Pantalla UBA: Muestra de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido y también se emitirán las producciones del ciclo Historias Breves 24 y 25. Más la Muestra ENERC: Crecer, perder, resistir y la muestra

Huellas de la memoria.

Película de clausura será Las locuras de Rodrigo García (México).

Para los sanjuaninos que circulen por Mar del Plata

Quienes tengan la posibilidad de viajar a Mar del Plata, pueden adquirir las entradas en el sitio web oficial del festival (ingresando a la ficha de cada película de la Programación) como en las boleterías físicas de cada sala.

La entrada general en el Teatro Auditórium tiene un costo de $7.500 y se puede comprar a través de venta online y en la boletería del Teatro Auditórium.

Entradas a precio preferencial para jubilados y estudiantes: $4.000 (sólo en boletería física del Teatro Auditórium).

La entrada general en el Teatro Municipal Colón tiene un costo de $7.500 (para jubilados y estudiantes: $4.000) y se puede comprar anticipada y durante el Festival a través de venta online. En la boletería física del Teatro se compran sólo para las funciones del día y en efectivo, a partir de las 9 hs.

La entrada general en las salas del Paseo Aldrey tiene un costo de $7.500, y se puede comprar a través de venta online y en la boletería de los cines del Paseo Aldrey.

La entrada general en las salas 1 y 2 del Cine Ambassador tiene un precio de $7.500, y se puede comprar a través de venta online y en la boletería del Cine Ambassador.

Las funciones en Villa Ocampo (Pantalla al aire libre) son con entrada libre y gratuita – Centro Cultural Victoria Ocampo, Matheu 1851.

La fiesta del cine con una rica historia sudamericana

Desde 1954, el Festival de Mar del Plata –único en Latinoamérica de Categoría “A” – refleja el universo del cine argentino e internacional y se consolida como una plataforma de desarrollo e intercambio de la industria cinematográfica y audiovisual: una cita obligada para realizadores, productores, actores, distribuidores y cinéfilos.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), promueve la actividad cinematográfica en todas sus formas, y en sus pantallas se exhiben películas de diversos orígenes, temática y estilos. En él conviven la tradición del cine clásico con las nuevas tendencias, las nuevas voces y las nuevas tecnologías.

El Festival está históricamente organizado en distintas secciones. La primera de ellas es la Competencia. Con jurados cuidadosamente seleccionados para cada edición, se premian películas de Competencia Internacional De Largometrajes y Cortometrajes, Competencia Latinoamericana de Largometrajes y Cortometrajes, Competencia Argentina de Largometrajes y Cortometrajes y Competencia En Tránsito (Work in Progress).

La segunda sección es la de Panorama, y en ella los espectadores podrán encontrar lo mejor de la producción internacional más reciente. Directores consagrados conviven con nuevos talentos y distintos focos temáticos como los de Mar de Chicas y Chicos –destinado al público infantil–, Banda Sonora Original –para películas que tienen a la música como protagonista–, Hora Cero, Estados Alterados y Series.

La tercera sección se dedica a los Homenajes y Retrospectivas y busca actualizar la trayectoria de directores prestigiosos con el objetivo de que sean puestos otra vez en circulación. Además, esta sección permite dar lugar a nuevas tendencias cinematográficas a partir de diversos focos sobre realizadores actuales que de otra manera no llegarían a las salas. Se trata de una sección clave para valorar obras en función de su herencia cultural para el cine del presente y del futuro.

Una cuarta sección se concentra en las Restauraciones, el patrimonio cultural cinematográfico nacional e internacional que es puesto en valor nuevamente para que el público pueda disfrutar de las viejas glorias de la historia del cine.

Por fuera de las pantallas, el Festival se caracteriza también por el atractivo de sus Actividades Especiales; entre ellas, charlas con Maestros, mesas redondas, presentaciones de libros, proyecciones especiales y seminarios de nueva crítica. La edición de 2018 contó además con la primera y exitosa edición del Foro de Cine y Perspectiva de Género, un espacio clave para reflexionar y visualizar las desigualdades en el sector audiovisual.

El Festival, único en Latinoamérica de Categoría “A”, fue concebido bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, como Primera Muestra Cinematográfica (no competitiva), en la que se resaltó al cine como espectáculo. Mar del Plata fue elegida como sede de esta fiesta del cine por ser el destino turístico por excelencia. En su primera edición, 18 países estuvieron representados por 52 largometrajes y 49 cortometrajes de realizadores como Vittorio de Sica, Luis Buñuel, Anthony Mann e Ingmar Bergman, entre muchos otros. Así, quedó inaugurado un espacio de interés en el ambiente intelectual y cinematográfico que hizo posible la creación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En 1959, el Festival se convirtió en competitivo. Organizado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos, en esa edición aparecen los Jurados y los Premios. Año tras año, los premios fueron ganando prestigio y el Festival creció hasta convertirse en el más importante de América Latina. En 1959, la estatuilla oficial fue denominada El Gaucho, una creación del escultor Pascual Buigues.

De 1959 a 1970 se realizaron diez ediciones. La de 1964 fue en la ciudad de Buenos Aires, y en 1967 y 1969 se alternó con el Festival de Río de Janeiro. Estos festivales fueron los acontecimientos culturales más importantes de la época. Las cinematografías europeas estuvieron representadas, entre otras, por la Nouvelle Vague francesa, el más destacado cine de los países socialistas, el mejor neorrealismo italiano, la irrupción de Ingmar Bergman y la cinematografía sueca, y la excelencia del cine inglés. De los Estados Unidos llegaron películas que, por su alto nivel temático, técnico y actoral, fueron premiadas en diversas ocasiones.

Con el paso de los años, el Festival se afianzó como un espacio de reflexión sobre los nuevos movimientos cinematográficos y recibió a teóricos, periodistas y cineastas de todas las latitudes. Entre las personalidades internacionales que concurrieron se puede mencionar a Paul Newman, Vittorio Gassman, Jean-Paul Belmondo, Anthony Perkins, Ugo Tognazzi, Maria Callas, Maria Schell, Marie Laforet, Harriet Andersson, George Hamilton, Tom Courtenay, Mario Moreno (Cantinflas), François Trufffaut, Tony Richardson, Pier Paolo Pasolini, Gilo Pontecorvo, Andrzej Wajda, Edouard Molinaro, Pierre Kast, Karel Reisz, Jacques Tati, Toshiro Mifune, Curt Jürgens, Cesare Zavattini, Josef von Sternberg, Alfred Bauer, Abel Gance, Vincent Minelli, Lee Strassberg, Andrzej Munk, James Mason, Maximilian Schell, Catherine Spaak, Tomas Milian, Ettore Scola, John Gavin y Jerzy Passendorfer.

En 1996, comenzó la segunda etapa del Festival. Luego de 26 años de ausencia, se reposicionó como un acontecimiento artístico-cultural imprescindible para todo el panorama cinematográfico.

Desde entonces a esta parte, han concurrido al Festival, entre muchas otras personalidades, Jacqueline Bisset, Elsa Martinelli, Raquel Welch, Francisco Rabal, Amparo Soler Leal, Lina Wertmüller, Percy Adlon, Arturo Ripstein, Pilar Miró, Dino Risi, Antonio Ferrandis, Abbas Kiarostami, Maria Grazia Cucinotta, Catherine Deneuve, Geraldine Chaplin, Dominique Sanda, Sonia Braga, Emily Watson, Julie Delpy, Nikita Mijalkov, Alex de la Iglesia, Liv Ullman, Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Helen Mirren, Paolo y Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Hanna Schygula, Kathleen Turner, Héctor Babenco, Ken Russell, Susan Sarandon, Tim Robbins, Krzystof Zanussi, Michael Winterbottom, Abel Ferrara, Juliette Binoche, Sarah Polley, Kathryn Bigelow, Tommy Lee Jones, José Wilker, Javier Fesser, Bruno Ganz, Jerzy Skolimowsky, Greta Gerwig, Willem Dafoe, Victor Kossakovsky, Alex Cox, Joe Dante, Sandrine Bonnaire, Bertrand Bonello, Pierre Étaix, Bong Joon-ho, John Landis, Viggo Mortensen, Claire Denis, Paul Schrader, Francisco Lombardi, Carlos Vermut, Nacho Vigalondo, Arnaud Desplechin, Atom Egoyan, Marco Mûller, Johnnie To, Vittorio Storaro, Olivier Assayas, Ted Fendt, Renée Zellweger, Pierre Léon, Jean-Pierre Léaud, Léos Carax, Pierre Richard, Haden Guest, Ignacio Agüero, Jonás Trueba, Lee Ranaldo, Leah Singer, Nicole Brenez, Thomas Heise, Walter Hill, Miranda July, Sion Sono, Roberto Minervini, Rita Azevedo Gomes, Albert Serra, Glen Keane, Suzanne Lindon, Helke Misselwitz, Ryûsuke Hamaguchi, Phil Tippett, Apichatpong Weerasethakul, Panah Panahi, Denis Côté, Celine Sciamma, Michelangelo Frammartino, Jeanine Meerapfel, Toby Poser, John Adams, Zelda Adams, Travis Wilkerson, Silvan Zürcher, Chema García Ibarra, Payal Kapadia, Andreas Fontana, Haroldo Borges, Jimena Repetto y Claudia Varejão.

Con la bella ciudad balnearia de Mar del Plata como escenario, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata representa además una plataforma de relevancia para exhibir la producción argentina y es terreno fértil para el encuentro entre profesionales, la circulación de las obras y la creación de nuevos públicos.