Eruca Sativa vuelve a San Juan: “Tenemos el privilegio de tener escenarios para decir lo que pensamos” Lula Bertoldi dialogó con DIARIO DE CUYO de cara a este esperado regreso a la provincia, donde mostrarán su nuevo disco, A tres días de la Tierra, que tiene dos nominaciones al Grammy Latino.

Hace alrededor de 3 años que los fans locales escucharon en vivo y en directo a Eruca Sativa en San Juan. Comenzó entonces un compás de espera hasta el nuevo encuentro, que ahora transita su recta final: el viernes 7 de noviembre el combo integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera volverá a la provincia y con novedades. El arribo será con un nuevo disco, A tres días de la tierra, que le valió dos nominaciones a los Latin Grammy 2025: Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock para “Volarte”. Antes de esa cita, que se concretará el 13 de noviembre en Las Vegas, pasarán por la provincia. De todo eso, Lula Bertoldi habló con DIARIO DE CUYO.

– De vuelta por San Juan y con importantes novedades…

– Sí, estamos en la gira de presentación de nuestro disco. La verdad que con mucha expectativa de que estas canciones giren, que estén presentes en las vidas de las personas.

– ¿Qué es A Tres Días de la Tierra?

– Es una cosa muy visceral, como un disco de trío muy crudo. Hay muy poca sobreproducción, o sea, realmente se grabó en vivo, la banda tocando toda junta. Todavía no cumple un año de vida y la verdad que ya está teniendo una repercusión muy linda.

– Hay raíces en pandemia ¿Sigue la línea compositiva o temática de los discos anteriores?

– Sí, en general somos bastante coherentes con nuestras canciones, en el sentido de que no es un álbum temático, sí tiene un concepto que es el de la época, estamos atravesados por esta época y sentimos ganas de cantar sobre eso. En nuestros discos hablamos de nuestros hijos, del amor, pero también de nuestra realidad, como militantes de un montón de causas. Y también recorrer no solamente el género del rock, sino mestizarnos un poco con la música de raíz, hay una chacarera, por ejemplo y aires folclóricos en algunas canciones, así que creo que este disco es un buen resumen de lo que es Eruca Sativa.

– ¿Para la banda, la música es vehículo de mensajes, es entretenimiento, las dos cosas?

– A veces nos hacemos esa pregunta, porque creo que hay como un doble juego. Somos una banda con mensaje bastante actual de lo que pasa, no solamente a nivel país, sino a nivel mundo, están nuestras preocupaciones o nuestras luchas; y a veces nos cabe esa pregunta: “Che, la gente tal vez tiene de desconectarse de lo que pasa, no de conectarse más ¿no?”. Pero en realidad decimos lo que decimos porque tenemos ganas de decir eso. Igual siempre lo hacemos desde un lugar muy proactivo, no es una energía negativa, sino una energía renovadora y esperamos que se lleven un mensaje lindo… Calculamos que sí, porque la gente se va contenta de los shows.

– Quien compra un ticket para Eruca Sativa a esta altura ya sabe qué va a encontrar…

-Sí, totalmente. Pero a veces también nosotros nos sentimos muy agobiados por la realidad cotidiana, una realidad que muchas veces pensás “Che, listo, dejo todo y me pongo, no sé, a sembrar frutillas en el bosque”. Como que todos los días uno ve las noticias y decís “Uy, la pucha, qué difícil que está todo y yo acá haciendo canciones”, ¿viste? Pero el arte es un montón para decir cosas, para movilizar a la gente, ponerla en acción, como a uno mismo ¿no? Nosotros siempre decimos que a estas canciones las hacemos por nosotros, porque nos salvan la vida a nosotros, pero creemos que a la gente también, ¿no? Por eso agradecemos que las personas se sientan identificadas, que también les guste.

– ¿Es algo que Eruca se planteó desde el comienzo?

– Yo creo que fue medio natural, de juntarnos los tres y saber que estábamos tirando para un mismo lado con las letras. Y al mismo tiempo compartimos los mismos pensamientos, las mismas luchas y eso hace que las canciones vayan por ahí. Sobre todo Brenda y yo que somos las que escribimos, pero siempre Gabi estuvo muy de acuerdo con el mensaje, entonces también se hace más fácil que los tres defendamos con todo la música de Eruka.

– ¿Sienten que la vigencia ha ratificado ese camino?

– Sí, tenemos casi 18 años de banda, de un proyecto que al día de hoy sigue girando, tiene actividad, nos llaman, nos convocan, para nosotros eso es un éxito total, es decir, nos levantamos todos los días a hacer esto, es como maravilloso. Somos muy afortunados y tenemos el privilegio de tener escenarios para decir lo que pensamos, es un montón, así que lo cuidamos mucho. Sabemos lo que implica también y lo tomamos con responsabilidad y honor. Es nuestro escenario, es nuestro trabajo y en lo que creemos y lo que trabajamos un montón de años para tenerlo hoy, con toda esta libertad y toda esta cantidad de trabajo, que es hermoso.

– Un trabajo, además, muy de carretear, de recorrer el país…

– Sí, somos una banda muy federal. Yo soy santafecina, Brenda y Gabi son de Córdoba y bueno, Eruca ya tenía dos años cuando hicimos base en Buenos Aires, pero ya con una mochila muy grande de haber recorrido el país. No concebimos otra forma de presentar un disco…

– ¿Todavía apuestan a ese cara a cara, con las posibilidades que da la tecnología?

– ¡Sí! El cara a cara con la gente para nosotros es vital. También somos de otra generación, vos pensá que hay muchos artistas hoy que solamente sacan temas o videos, o hacen colaboraciones, pero no salen a girar tanto, o hacen muy poquitos shows. Nosotros somos una banda de hacer mucho show en el año, salir a presentar un disco, tener que buscarnos el trabajo… Siempre fuimos de salir a buscar al público, como al de San Juan…

– Y ahora pasarán de San Juan a Las Vegas ¿Cómo es eso?

– Todo tiene que ver con las canciones y cómo viajan, que para nosotros es una cosa muy hermosa, decir, “Che, tenemos la gira, el 7 en San Juan, el 9 tenemos show en Mendoza, volvemos el 10 a Buenos Aires y el 10 a la noche nos estamos subiendo un avión y nos vamos a Las Vegas…

– No deja de sonar como una locura….

– (Risas) Sí, pero también es parte de esto y nosotros somos siempre los mismos, ¿viste? Somos los mismos en San Juan, somos los mismos en Las Vegas. No nos cambia eso, sí nos acerca más gente, lo cual es muy lindo, porque tenés la posibilidad de hacer más cosas, de abrirte otros escenarios, de darle más vida al proyecto. Hemos ido un montón de veces a los Grammy, desafortunadamente todavía no nos trajimos ninguno, a ver si esta vez se nos da.

– Si se da o no ¿Qué pasa?

– Nada, ya hemos ido un montón de veces, como te digo, le sacamos siempre el mayor provecho, mostrarnos allá, que nos vean, conocer gente, de encontrarse con artistas a los que tal vez en otra oportunidad no te lo puedes cruzar. Es una oportunidad para aprovechar. Imagínate que quedar nominados en una categoría a nivel latinoamericano, con tanta exposición, con artistas muy importantes a nivel latino, es un montón. Tener dos nominaciones a los Grammy es un montonazo. Que te llamen, que vayas a Las Vegas, que hagas la alfombra roja, que te den micrófonos, que te pongan cámaras y uno pueda decir lo que piensa… está buenísimo.

– ¿Creés que ya es hora de traer el premio a casa?

– No sé, depende de muchas cosas y está perfecto. Hay mucha gente que vota, que tal vez tiene otros intereses, otros gustos. Mirá, para quedar nominados te tienen que votar, o sea que, de algún modo, ya te eligieron, así que con eso ya está, está buenísimo…

– ¿Vamos a la frase “Ya estar ahí es un premio”?

– Claro (risas), “yo ya gané”.

Tomá nota

Eruca Sativa: “A tres días de la tierra”

Viernes 7 de noviembre

22 h apertura

Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte)

Entradas en Entradaweb, a $35.000

El nuevo disco

“A tres días de la tierra” se empezó a gestar en 2021

Es el 10mo. álbum de estudio de Eruca Sativa

Fue lanzado en mayo de 2024

Contó con la producción de Afo Verde, el ingeniero fue Facundo Rodríguez, ganador de tres premios Gardel, y la asistente fue Trinity “Aux” Wohlferd, que trabajó con Shakira, Rosalía, Megan Thee Stallion y Travis Scott, entre otros.

La grabación se realizó en Criteria Studios de Miami, donde se grabaron, por ejemplo, “Highway to hell” de AC/DC, “461 Ocean Boulevard” de Eric Clapton, “Hotel California” de Eagles y “Rumours” de Fleetwood Mac.

Tres canciones (“Qué hay en vos”, “Canción urgente” y “Piedra”) tienen participación de un cuarteto de cuerdas.