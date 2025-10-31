José Palazzo habló del debut de Los Mentidores en San Juan: “Nosotros tocamos en serio, amamos lo que hacemos y la banda suena muy bien” El reconocido productor del Cosquín Rock habló sobre su faceta de músico, que por primera vez mostrará en la provincia con su grupo de blues, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, adonde llegará con su tercer disco, Blend.

Estuvo en San Juan, varias veces y con una memoria de elefante las recuerda prácticamente a todas. Pero la próxima, en noviembre, será muy diferente, porque no lo hará como productor, sino que subirá al escenario. José Palazzo, creador y productor del Cosquín Rock, vendrá a la provincia por primera vez con su banda de blues, “Los Mentidores”, que completan Franco Ronchetti (voz y guitarra), Diego Mari (guitarra), Fernando Ormeño (voz y armónica) y Claudio Grimau (batería), con la que este año sacó su tercer disco, Blend. Será nada menos que para la Fiesta Nacional del Sol, el viernes 21 de noviembre, en el Estadio del Bicentenario, donde compartirá marquesina con Estelares y Ciro y Los Persas.

“Estamos muy contentos, será la primera vez con Los Mentidores. Me entusiasma muchísimo”, dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO un descontracturado y amabilísimo Palazzo, quien durante su estadía también compartirá su extensa experiencia como productor en una charla. Desde España, donde participa de la BIME Bilbao 2025 (una de las ferias de música más importante) y visita a su hija, el también músico que se colgó el bajo a los 12 años y que pasó por una banda de Glam Metal habló con este medio de su banda y de mucho más.

– Debut de la banda en San Juan y con nuevo material…

– Hemos sacado un tercer disco que está muy bueno, producido por Ricardo Tapia (La Mississippi), se llama “Blend” y tiene participación de Euge Quevedo, Ricardo Tapia, Juanse, Joaquín Levinton de Turf… tenemos muchas ganas de ir a mostrarlo. Es un disco muy amplio, porque si bien somos una banda de blues y de shuffle, incorporamos un poco el gospel y country. Bueno, me llamaron para invitarme a tocar en la Fiesta del Sol, el día que toca Ciro y los Estelares… imagínate lo que fue para nosotros, un orgullo. Y nos va a permitir también ir a Mendoza, donde tampoco fui nunca con mi banda.

– Es la fiesta provincial más importante, muy concurrida ¿Cómo la ves?

– Nosotros tocamos un par de veces al año en un teatro de Córdoba, que llenamos, pero por lo general somos una banda de clubes, chiquitos, porque nuestra música es una música de nichos, así que creo que va a estar muy bueno ir a una fiesta como la de San Juan…

– ¿Qué buscabas cuando armaste Los Mentidores?

– En 2016 empecé a ir los martes a un club en Córdoba que se llamaba El Mentidero, donde había jams de blues, siempre los martes, nunca los sábados, pobre blues (risas). Tocábamos con músicos que tocaban en bandas de cuarteto. Gracias a Dios había pocos bajistas de blues, así que tocaba casi siempre y al final se me hizo como un hábito, era como mi sábado, mi día libre. Ahí se formó la banda. Una noche, después que habíamos tocado los mismos durante seis noches seguidas, le pusimos Los Mentidores, al martes siguiente hicimos un DVD en vivo y decidimos grabar un disco. Dos años después, grabamos el segundo con producción nuestra, donde participó Ricardo Tapia de Invitado y Ulises Bueno… Siempre le hicimos un guiño del cuarteto en todos nuestros discos.

– ¿Sentías que era tu espacio propio?

– Cuando uno tiene esta actividad tan exigente, la música es un refugio muy bueno para distraer la cabeza. Además son todos amigos y nos divertimos mucho. Logré construir en mi casa una sala de ensayo que es realmente mi lugar en el mundo. Está en la parte de atrás y ahí nos juntamos a ensayar.

– Curioso que para alguien tan vinculado a la música, la vía de escape sea la música…

– Exactamente. Hay gente que se junta a jugar al fútbol, otra que hace asado con amigos y yo me junto a tocar. He tenido mucho tiempo que dedicarle a la música, pero desde afuera del escenario, entonces cuando me toca subir, me divierto como loco.

– ¿El fin de Los Mentidores era hacer carrera o darse un gusto sin demasiadas exigencias?

– Lo tomamos muy en serio. Nosotros tocamos en serio, amamos lo que hacemos y la banda suena muy bien. Los discos tienen una producción completamente profesional. De hecho acaba de salir el vinilo, que para nosotros es un sueño.

– ¿Y qué te sedujo del blues, siendo un hombre del rock?

– Yo escucho blues desde bastante chico, tengo una gran colección, he viajado mucho… También soy bastante rockero, pero el blues y el country es una música que me gusta mucho, me encantan las historias de vida que hay detrás de casi todos los bluseros importantes y todo lo que sucedió alrededor…

– ¿Y el Cosquín Rock, qué es para vos?

– El Cosquín Rock es un trabajo que requiere estar todo el año pensando en el siguiente. La expansión por Europa, por Estados Unidos y por Latinoamérica requiere mucho trabajo. Y requiere tener una familia que te acompañe. Imaginate que mis hijas no tuvieron papá normal, porque mi trabajo exigía estar laburando mucho en la época en la que otros descansaban. Además tuvimos épocas muy malas y épocas muy buenas, donde nuestra compañía sufrió los vaivenes de la Argentina, que no es poco decir…

– Pero nunca abortaste la misión…

– No, muchas veces quise bajar los brazos, pero siempre seguí…

– ¿Hoy te sentís el Pope del rock en Argentina?

– No, porque nunca lo vi desde ese lado. El Cosquín Rock sigue teniendo algo de artesanal, porque nosotros todavía ponemos a jugar a artistas que nos gustan, no que necesariamente convoquen, música que nos parece que tiene que estar. Es un poco lo que significa La Casita del Blues, que cumple 10 años y que tiene que ver no solo con lo que me gusta, sino con el espíritu del festival. Gracias a Dios somos dos socios, yo me ocupo de la parte artística y él confía mucho en la estética del festival. Y lo hago con mucho trabajo y creo que la gente lo ve. Nos esforzamos para que la gente viva una experiencia maravillosa. En el Bime también nos reconocen, bueno, son cosas que hacen que sigas adelante.

– En todo este camino ¿Te quedó algo pendiente, te arrepentiste de algo?

– Para mí la familia es muy importante, me salvó del infierno de las drogas. Me hubiera gustado definir las prioridades y haberle dado más atención a mis hijas cuando eran chicas, porque mucho de su infancia lo pasé arriba de un avión y eso, cuando uno se empieza a hacer viejo… Lamentablemente no se puede tener todo. Por suerte la vida me dio revancha, pero sin el acompañamiento de la familia hubiera sido imposible crear una compañía como la que tenemos en el interior de la Argentina, porque hubo que dedicarle mucho tiempo que hubo que sacarles a nuestras familias.

– ¿Hoy te sentís un hombre exitoso y feliz?

– Me siento un hombre feliz. El éxito es una consecuencia del sacrificio que uno le pone a las cosas. Por supuesto que hay una cuota de azar, pero creo que el éxito tiene mucho que ver con lo que nos sacrificamos.

Blend, lo nuevo de Los Mentidores

Blend llegó este año luego de Tipos Serios (2020) y Los Mentidores (2017).

Tercer álbum de estudio, producido por Ricardo Tapia de La Mississippi.

Su nombre hacer referencia a la combinación de distintos colores musicales, como blues, country y gospel.

Reúne 10 temas:

La lección. Los Mentidores No lo pienses más. Los Mentidores – Joaquín Levinton Me levanté. Los Mentidores Espejo. Los Mentidores, Euge Quevedo, Ricardo Tapia My baby don’t love me. Los Mentidores, Misty Soul Choir El envidioso. Los Mentidores, Juanse El corazón en una. Los Mentidores A todo que sí. Los Mentidores Blend. Los Mentidores En el último tango. Los Mentidores

Tomá nota: