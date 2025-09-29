La obra de arte audiovisual que ganó un nuevo reconocimiento internacional El videojuego documental realizado por la cooperativa de desarrolladores mendocinos logró tuvo una destacada distinción en el Festival de Animación y Juegos BLON de Lituania.

Atuel, el videojuego documental argentino ganó el premio “Aware Games Award” en BLON, el festival de animación y juegos de Klaipėda, Lituania.

Durante la ceremonia de premiación, el jurado dio la devolución a la obra audiovisual animada creada por la cooperativa Matajuegos: “Sumergite. Flotá. Explorá. Sé uno con el ecosistema de Atuel. Desafía nuestros preconceptos de lo que pueden ser los juegos: una experiencia interactiva, un documental, un estado meditativo. ‘Atuel’ es todas estas cosas. Nos muestra por qué es importante preservar y proteger nuestro medioambiente y las historias contenidas dentro de él”, dijo el texto oficial del certamen.

Este reconocimiento del festival no es el primero, suma una larga lista de distinciones nacionales e internacionales de parte de la industria del videojuego a nivel global.

Atuel, es una propuesta vinculada al documental ambientalista que ofrece una experiencia audiovisual sobre el cambio climático en el Valle del Río Atuel, en Mendoza. Fue finalista del premio Most Amazing Game Award en el Festival de Juegos Artísticos de Berlín, estuvo nominado a Mejor Animación Iberoamericana de Videojuego en Premios Quirino 2023 y obtuvo el premio a Mejor Idea Original en la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), además de haber estado nominado en la categoría Mejor Narrativa.

Entre los otros premios están el Indie Cade 2022, el Salón Nacional de Artes Visuales, Innovation in Experience Design Award, Best Original Game Award, BIG Impact: Social Matters Award.

Considerado por la comunidad gamer indie como una “obra artística”, es el resultado de la cooperativa fundada en 2016 con el objetivo crear juegos desde perspectivas sociales, políticas y culturales nutridas de una identidad latinoamericana y del cruce con otras disciplinas artísticas.

“Este programa está dedicado a celebrar esos juegos que se empeñan en generar conciencia sobre una variedad de temas, desde experiencias personales a asuntos globales o sociales – juegos que se enfocan en la inmersión y empatía, ayudándonos a entendernos mejor entre nosotres y al mundo que nos rodea. Aspiramos a mostrarle a nuestro público un lado completamente diferente e inesperado de los juegos, y a inspirar e involucrar a comunidades creativas locales”, reza el manifiesto de la desarrolladora.

En síntesis, el juego es un hibrido con documental de estilo surrealista en el que el usuario o el jugador explora paisajes oníricos inspirados en la topografía del desierto de Cuyo. Hay diferentes animales y elementos del ecosistema donde al jugar uno interpreta a estos personajes inmersos en una experiencia enfocada en la exploración. Además, cuenta con una fantástica banda sonora que recrea ambientaciones inmersivas, creada por la banda Makunouchi Bento.

Pero también, es co-creado con articulación del equipo “The 12.01 Project”, un equipo internacional de documentalistas que se dedican a contar historias sobre la conservación del medio ambiente. Por tal motivo, el videojuego, integra estos dos lenguajes, la animación y el documental y plantea en su narrativa toda una visión onírica, que incluye voces y entrevistas de los realizadores, con algunos sonidos ambientales capturados del mundo real.

El equipo está integrado por Santiago Franzani (arte, diseño y programación), Pablo F. Quarta (producción, traducción y diseño adicional), Giselle “Yiyo” Lochi (QA y testing), David Marchand (asistencia de producción). En la co-producción participó Mariana Bollati y en las entrevistas aparecen las voces de Nito Ovando (historiador), David Torres (alfarero), Luis Yiyo Ballarini (geólogo), Ana María Gombau (abogada e historiadora) y Luciana Farina (bióloga).

Santiago Franzani -diseñador audiovisual de la UBA, programador y artista visual- y Pablo Quarta -diseñador de narrativa y co-fundador de Matajuegos- encararon este proyecto hace unos años cuando contactaron al grupo de documentalistas, que hace tiempo venían grabando su largometraje sobre el río Atuel.

Generalmente, en la oferta general de videojuegos, hay géneros como lucha, deportivos, aventuras y RPG, los llamados “Triple AAA”, shooters, plataformas y varios más, en cuanto a temáticas y formatos. Pero en el caso de Atuel, es una experiencia totalmente diferente y que paulatinamente viene encontrando su público, su propio enfoque, narrativa y hasta voces argentinas, que evocan una realidad cultural, social y política determinada.

El juego fue alojado en itch.io el 14 de septiembre de 2022 y está disponible para su descarga en Steam y en Google Play desde el 30 de junio de este año.