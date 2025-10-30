Las 20 películas que podés ir a ver en los cines de San Juan a partir de hoy jueves 30 de octubre Hasta el miércoles 5 de noviembre, hay una importante cantidad y variedad de propuestas en las tres salas comerciales de la provincia: Cinemacenter, Multiplex San Juan y Play Cinema. Aquí encontrarás el detalle de cada estreno de esta semana y las que siguen en cartelera, con sus horarios, salas y formatos.

Se renueva la cartelera cinematográfica sanjuanina, que empieza desde hoy jueves 30 de octubre, hasta el miércoles 5 de noviembre, en las principales salas comerciales (Cinemacenter, Multiplex San Juan y Play Cinema). Entre los estrenos más destacables, están El cadáver de la novia, Cuando el cielo se equivoca, Zoopocalipsis y Las guerreras K-Pop.

También, está el musical de Depeche Mode para los fans que quieran recordar esta mítica banda internacional.

Pero también siguen en cartel, la nueva entrega de Tron: Ares, la tercera parte de una saga de culto originaria de la década de 1980.

Además, hay otros títulos importantes en materia de terror, animación y dramas, pero en la cartelera siguen películas importantes para no perder el tiempo e ir a la sala a verlas con una buena dosis de pochoclos.

Aquí encontrarás las diferentes propuestas para disfrutar del séptimo arte en pantalla gigante, con lo mejor de la tecnología audiovisual disponible.

CARTELERA DE CINE

El cadáver de la novia (Animación/77’/ATP)

Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como prometida.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:45 hs. – 19:45 hs.

Cuando el cielo se equivoca (Comedia/98’/ATP)

En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Play Cinema. 2D Castellano: 21:10 hs. 2D Subtitulado: 23:10 hs.

Multiplex San Juan. 2D Subtitulado: 21:10 hs.

Zoopocalipsis (Animación/92’/ATP)

Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre todos los animales que los transforma en zombis, una loba llamada Gracie obliga a Dan, un puma, a ser su guardaespaldas y ayudarla a encontrar a su manada. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados.

Play Cinema. 2D Castellano: 16:00 hs. – 17:40 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 16:10 hs. – 18:00 hs.

Las guerreras K-Pop (Animé/88’/ATP)

¡Ahora es TU momento de corear “¡Me elevo más, más y más”! Las Guerreras K-Pop llega a cines del 31 de octubre al 2 de noviembre. Canta tus canciones favoritas para que puedas cantarlas con subtítulos, con Huntrix y los Saja Boys para sellar la Honmoon en esta versión especial de la exitosa película de Netflix.

Play Cinema. 2D Castellano: 17:30 hs. – 19:30 hs. 2D Subtitulado: 21:20 hs. (funciones solo el viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre).

Teléfono Negro 2 (Terror/114’/+13)

Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Cinemacenter. 2D Castellano Sala Turbo: 16:30 hs. – 19:00 hs. 2D Subtitulado Sala Turbo: 21:30 hs.

2D Castellano: 17:30 hs. – 20:00 hs. – 22:30 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 19:20 hs. – 21:30 hs. – 23:30 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 20:20 hs. – 23:00 hs.

Locamente (Comedia romántica/97’/+13)

En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente — la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas, en esta muy lograda comedia, y la noche promete…

Cinemacenter. 2D Subtitulado: 20:40 hs.

Frankie y Los Monstruos (Animación/89’/ATP)

Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:10 hs. – 19:30 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 16:20 hs. – 18:10 hs.

El Retorno (Drama/136’/ATP)

Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero Cristo?

Cinemacenter. 2D Castellano: 21:50 hs.

Ángelo en el bosque mágico (Animación/81’/ATP)

Sigue a Angelo, un niño de diez años que sueña con ser explorador y zoólogo. Cuando va a visitar a su abuela, sus padres lo dejan en un área de descanso, y decide atravesar el bosque en su busca.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:40 hs. – 18:40 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 16:00 hs. – 17:15 hs.

Tron Ares (Acción/119’/+13)

Sigue a un sofisticado programa, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

Cinemacenter. 3D Castellano: 17:20 hs. – 20:10 hs. – 22:40 hs. 2D Castellano: 16:20 hs. – 19:10 hs. – 21:40 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 17:20 hs. (función únicamente el jueves 30 de octubre, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre) – 19:00 hs.

Multiplex San Juan. 4D Castellano: 18:00 hs. 3D Castellano: 18:00 hs.

Mascotas al rescate (Animación/99’/ATP)

En un tren que está a punto de salir de la estación, suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajarse. Pero entonces el tren arranca de manera improvista, llevándose a bordo los viajeros que no han tenido tiempo de bajar: los animales de compañía. Asombrados, estos descubren que el tren está bajo el control de Hans, un tejón manipulador y rencoroso, que se quiere vengar de Rex, el perro policía que le puso entre rejas hace años. Como los servicios de rescate no consiguen intervenir en el trayecto montañoso del tren, que circula a toda velocidad, los animales de compañía solo pueden contar con Falcon, un mapache un poco tramposo que hará todo lo posible para salvarles.

Cinemacenter. 2D Castellano: 16:40 hs.

El Conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

En The Conjuring: Last Rites, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) vuelven a enfrentarse a un caso aterrador, inspirado en el escalofriante incidente de las hijas de un matrimonio que afirmaron ver siluetas negras sobre sus camas. La película nos sumerge en un nuevo capítulo del universo The Conjuring, explorando una vez más los límites entre lo natural y lo sobrenatural.

Cinemacenter. 2D Castellano: 18:30 hs. – 21:20 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 16:40 hs. – 18:00 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 22:30 hs.

Demon Slayer: Kimetstu no Yaiba, Castillo infinito (Animé/155’/+16)

Es una adaptación del decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Cinemacenter. 2D Castellano: 21:50 hs.

Homo Argentum (Comedia/110’/+13)

Película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Cinemacenter. 2D Castellano: 19:20 hs.

Good Boy (Terror/72’/+13)

Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.

Play Cinema. 2D Castellano: 19:10 hs. 2D Subtitulado: 20:30 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 21:20 hs.

Frankenstein (Terror/149’/+13)

Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Play Cinema. 2D Subtitulado: 20:30 hs. – 21:50 hs. – 23:20 hs.

A pesar de tí (Drama/116’/+13 con reservas)

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

Play Cinema. 2D Subtitulado: 21:15 hs. (función únicamente el jueves 30 de octubre, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre) – 23:15 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 18:50 hs.

Chainsaw Man: Arco de Erize (Animé/100’/+16)

Por primera vez, Chainsaw Man llega a la pantalla grande en una aventura épica y cargada de acción que continúa la exitosa serie de animé. Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo asesinó. Mientras perdía el conocimiento, su adorado perro-diablo con motosierra, Pochita, hizo un pacto con Denji y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man. Ahora, en una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más peligrosa hasta el momento, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no sigue ninguna regla.

Play Cinema. 2D Castellano: 17:00 hs. – 19:30 hs. (función únicamente el jueves 30 de octubre, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre).

Multiplex San Juan. 2D Subtitulado: 16:00 hs. – 19:20 hs. 4D Subtitulado: 16:00 hs.

Súper Wings (Animación/89’/ATP)

El avión más rápido del mundo, Sky, debe salvar el planeta del villano de los juguetes. En un mundo donde los juguetes se han vuelto impopulares, el villano Billy Willy prepara un plan aterrador para secuestrar a las estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio. ¿Podrá Sky salvar la Tierra con Maximum Speed?

Play Cinema. 2D Castellano: 16:30 hs.

Depeche Mode M (Musical/99’/ATP)

Es un viaje cinematográfico hacia el corazón de la relación que la cultura mexicana mantiene con la muerte, enmarcado por las icónicas presentaciones de Depeche Mode durante su gira Memento Mori de 2023. Concebida y dirigida por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías, la película documenta los tres conciertos con localidades agotadas que la banda ofreció en la Ciudad de México ante más de 200 000 fans, entrelazando imágenes de las presentaciones con secuencias interpretativas y material de archivo. Celebra la influencia mundial de la banda mientras explora la profunda conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana: un encuentro sagrado donde el dolor, la memoria, la alegría y la danza se funden entre sí, diluyéndose en algo profundamente humano y hermoso a la vez.

Multiplex San Juan. 2D Subtitulado: 21:00 hs.

La casa de muñecas de Gabby (Aventura/99’/ATP)

Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 17:30 hs.

Haz que regrese (Terror/104’/+16)

Un hermano y su hermana descubren un terrorífico ritual en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 22:50 hs.

La hora de la desaparición (Terror/128’/+16)

Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Multiplex San Juan. 4D Castellano: 20:20 hs. 2D Castellano: 20:20 hs.

Exterminio: La evolución (Thriller/116’/+13)

Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, todavía en una despiadada cuarentena, algunos han encontrado formas de existir en medio de los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla en una misión en el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no sólo a los infectados, sino también a otros supervivientes.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 23:10 hs.

Destino Final: lazos de sangre (Suspenso/110’/+16 con reservas)

Sexta entrega de la franquicia de películas Destino final, Stefani, una joven de 18 años que está a punto de irse a la universidad. Desde hace tiempo, sufre pesadillas sobre un trágico accidente en una torre durante la década de 1960. Pronto descubre que estas visiones son premoniciones conectadas con su abuela Iris, quien logró engañar a la muerte hace 50 años, pero cuyo tiempo se está agotando. Stefani se da cuenta de que, aunque su abuela logró eludir a la muerte hasta alcanzar los 80 años, las víctimas que originalmente debieron fallecer en aquel desastre han sido eliminadas en el transcurso de los años. Ahora, la muerte persigue a sus descendientes, asegurándose de que nadie escape a su destino fatal. Para evitar que su familia sea la siguiente en la lista, Stefani deberá encontrar la forma de romper este ciclo mortal.

Multiplex San Juan. 4D Castellano: 22:45 hs. – 2D Castellano: 22:45 hs.