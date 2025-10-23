Made in Lanús: la histórica comedia dramática argentina viene de gira a San Juan La obra cuenta con la dirección de Luis Brandoni y un elenco estelar integrado por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda. El próximo 9 de noviembre.

En pocas semanas se presentará en la provincia la obra teatral “Made in Lanús”, la comedia dramática protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda. Este próximo domingo 9 de noviembre, en el Teatro Sarmiento, el elenco dirigido por Luis Brandoni, hará el debut de la puesta en la sala local, en el contexto de una gira nacional que ha tenido un resultado exitoso.

Desde que ha regresado a la cartelera nacional, hace poco más de un año, esta clásica pieza creada por la maestra Nelly Fernández Tiscornia recorre los escenarios más importantes del país y en esta oportunidad, el público sanjuanino podrá disfrutar de una historia conmovedora que trascendió las épocas y también a otros soportes como el cine y la literatura.

¿De qué trata “Made in Lanús”?

La historia se centra en una pareja argentina que vive en Estados Unidos, Mabel y Osvaldo y deciden regresar al país después de diez extensos años. El motivo del regreso ocasional, es la invitación para asistir al casamiento de un pariente.

Allí, la pareja se reencontrará con La Yoli y El Negro (el hermano de Mabel), un matrimonio de clase media que, a pesar de las reiteradas crisis económicas que deben soportar, sobreviven como pueden en la ciudad de Lanús.

Pero durante este reencuentro, Mabel y su hermano traerán una sorpresa y allí comienza la acción. A lo largo de la obra habrá escenas entrañables, cargadas de nostalgia, pero también de identificación con la platea.

Porque cada personaje adoptará una posición diferente y contrastante, absolutamente visceral que describe en profundidad, los conflictos de la sociedad argentina.

“Made in Lanús” es una obra emblemática y muy recordada, escrita por Fernández Tiscornia en 1986, que sigue resonando por su mirada crítica sobre el exilio, la identidad y la pertenencia. Está ambientada en el conurbano bonaerense, en los albores de la primavera democrática tras superar la sangrienta dictadura cívico-militar de 1976.

En ese contexto, la trama refleja el contraste entre quienes se quedaron en Argentina y quienes se exiliaron durante fines de los ’70 y principios de los ’80, el período más oscuro del país, por la catastrófica situación económica, las desapariciones, la censura, las torturas y el terrorismo de Estado que imperaba en aquella época.

En este sentido, los temas centrales que aborda la puesta son el desarraigo y la pertenencia, planteando el cuestionamiento ¿qué significa “ser argentino” después del exilio? También, la identidad territorial, donde expone a Lanús como símbolo de lo cotidiano, lo popular, lo que persiste.

Y otro tópico, es sobre la memoria y el afecto, puesto que la obra no emite juicios de valor, sino que muestra las posturas en cada personaje frente a la realidad inestable que van condicionando las decisiones de los individuos.

Por tal motivo, “Made in Lanús” sigue siendo una obra que conecta directamente con los espectadores, porque en su interior muestra un espejo social: la ambigüedad del que sueña con vivir en el “primer mundo”, pero no puede dejar de amar el territorio donde se crió, la relevancia de los recuerdos, las pequeñas anécdotas, los núcleos sociales que influyeron en la formación de la personalidad y un profundo amor por la tierra de uno.

El regreso de un clásico a La Feliz

Por su contenido y valor histórico, este texto fue llevado al cine en 1987, y fue todo un suceso de taquilla en su momento. Después de muchos años, en 2024, la obra tuvo su reestreno con la dirección de Brandoni y un renovado elenco. Justamente, en enero del año que viene, la obra cumplirá 40 años de su primera función y para celebrarlo, la obra volverá a las salas de Multiteatro en Mar del Plata. El propio productor Carlos Rottemberg anunció que estará en la temporada veraniega.

“El 1 de enero de 1986 en MdP presentamos el estreno mundial de “Made in Lanús”, ahora dirigida por Luis Brandoni, uno de sus protagonistas originales. El 1 de enero de 2026 celebremos con Brandoni sus 40 años de vigencia en la misma ciudad!”, escribió en un post el reconocido productor, en su cuenta oficial del Multiteatro.

También, un éxito en el cine

Trailer de la versión cinematográfica de 1987.

Como dato para recordar, el debut de la versión original de 1986, fue protagonizada por Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras, con la dirección de Jorge Palaz. Al año siguiente, la adaptación para el cine, contó con el mismo elenco y la dirección de Juan José Jusid, que además, se hizo cargo del guión.

DATO

Made in Lanús. Domingo 09 de Noviembre. 20 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platea Baja A $40.000; Platea Baja B $38.000; Pullman: $36.000. Quienes accedan al espacio de uso exclusivo para silla de ruedas, deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de ingresar. Sus acompañantes deberán comprar sus entradas en Boletería del Teatro. Anticipadas en boletería y en EntradaWeb.