Mirá todo lo que podés hacer este viernes 24 de octubre en San Juan: desde música clásica, rock y cuarteto, hasta teatro, danza y visitas Propuestas para realizar pre-Elecciones Legislativas en San Juan. Para disfrutar de un viernes a full con tu grupo de amigos o también (y porqué no) de manera individual.

¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! A continuación una lista de alternativas para programar del último día de la semana donde una de las actividades será el concierto de la joven violinista Pilar Polícano en la despedida de la Temporada 43 de Mozarteum Argentino San Juan.

Tomá nota y agendá:

* MÚSICA

Pilar Policano. Despedida de la Temporada 43 de Mozarteum Argentino San Juan con la joven promesa del violín clásico argentino que se presentará junto a la Orquesta de la UNSJ con el Concierto para violín en Re mayor, Op. 35 de Tchaikovsky. 21:30 h, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entradas desde $25.000.

Oktoberfest de Ancestral. Música en vivo, DJ’s, juegos y premios. A las 22 h, en Fábrica Ancestral (Tap Room, Av. España 533 norte) y Ancestral Mercado (Av. Libertador 3315 oeste).

Dúo Bustos-Meza. Jazz. 21.30 h, en patio de La Madeleine (Mitre 202 oeste).

La Nota. 22 h, El Patio del Vea (25 de Mayo y Jujuy). Reservas: 2645465230.

Luciano Sagua. 22 h, Tierras Negras (Calle 11 a 300 metros al este de Ruta 40, Pocito). Derecho de show: $3.000.

Piano Bar. 22 h, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste).

Dúo Mixtura. 22 h, La Querida Bar (Av. Presidente Roca, Barreal). Derecho de show: $5.000

Dúo Mixtura

Emiliano Quintero. A las 22:30 h, Bernardo Bar (Lateral Av. Circunvalación 618 este)

Vía 66. 23 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía).

Huaykil. Ensayo abierto. 23 h, Breaking Beer (Av. Libertador 1538 oeste).

Corazón Guerrero. 23 h, El Bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krawse).

Corazon Guerrero

Los Lucero de Jáchal. 23 h, Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito).

Fede Mestre. Participante de La Voz Argentina grabará en vivo. 23 h, Bunker Night Club (Diagonal Sarmiento s/n, 9 de Julio)

Fede Mestre de La Voz Argentina

Tony Angel y El Yeyo. 23:30 h, Complejo Eliazar (Paula A. de Sarmiento pasando República del Libano, Rawson)

Omega. 00:30 h, Way Club ( Ruta 40, Lateral Este, a 200 Mts de Makro)|

* ENCUENTROS

Biografía de J. S. Bach. Conferencia a cargo del profesor Guillermo Diedrichs. 18 h, Sala Goethe de Instituto Alemán (Santa Fe 11 este). Gratis

Johann Sebastian Bach

* TEATRO

Las mil y 3 historias – Microteatro. De Vintage Theatre. Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entrada: $13.000.

* DANZA

Danza en comunidad. A las 18, artesanos y emprendedores. A las 21 h, presentación de talleres de Tango y Folclore de la UNSJ. Plaza Seca de Rawson (España y República del Líbano).

70° aniversario de Estudio Pavlova. Con el segundo acto de El Cascanueces y una segunda parte con Música Argentina. 21:30 h, en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $15.000, $13.000 y menores $10.000.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS.

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas de lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. En Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Historias des taxi. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Obra de Hugo Vinzio

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.