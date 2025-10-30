Marcelo “Junior” Lescano de Caras Extrañas: “Las banderas del rock que no se caen son las del barrio” La banda regresa a la provincia este primero de noviembre a la Sala del Sol de Luna Morena. El show promete ser bien rockanrollero donde la banda repasará las nuevas canciones de su disco 12 Pócimas y algunas remembranzas del pasado de los mejores clásicos de La 25. En contacto con DIARIO DE CUYO, el cantante habló de todo un proceso de transformación que vivió y de este presente, el que sigue encendido ese fuego rebelde que lleva adentro.

Marcelo ‘Junior’ Lescano y la banda Caras Extrañas volverá a San Juan con un recital que promete ser explosivo. Después de brindar sus shows por España, la banda retoma su gira nacional para desplegar puro rock and roll por el territorio nacional.

Esta vez, la cita será el 1 de noviembre en la Sala del Sol de Luna Morena para recorrer las nuevas canciones del disco “12 Pócimas” y también, reversionará clásicos temas de La 25.

El grupo nació entre julio y agosto del año del 2021, en plena vuelta a los shows en vivo post pandemia. Sus canciones ofrecen un sonido intenso de puro rock and roll, fusionado con toques de blues y una poética auténtica del rock barrial.

Liderada por Junior (voz y guitarra) y otros ex músicos de La 25, como Heber Vicente en batería, Darío “Rodia” Bruschi en guitarra acústica y Juan “El Niño” Ildarraz en armónica, la nueva agrupación incorporó a Gastón Picazo en teclados, Ariel “Arito” Rodríguez en guitarra, Juano Bang en bajo y Enzo en saxo.

En 2024, Caras Extrañas lanzó su primer disco 12 Pócimas, son nuevas composiciones que Lescano vino desarrollando en tiempos de cuarentena, durante la pandemia de COVID 19. De su chispa creativa salieron temas como “Ya No”, “Viejos Hábitos”, “Leyenda Urbana” y “3 Acordes”.

“¡El rock and roll resurge en 3 Acordes!” es la declaración de que, para Junior, el rock es inmortal. En un mundo de constantes cambios, surge un himno que desafía el olvido: Una canción bien rockera sobre 3 simples acordes. En la marea de las modas, esta canción proclama inmortalidad, asegurando que el rock and roll siempre perdurará y continuará generando resonancias que trascienden generaciones “Las modas van y vienen, pero el poder de 3 acordes es eterno”, es lo que propondrá Junior y Caras Extrañas en un encuentro muy esperado por los fans sanjuaninos este fin de semana.

En comunicación con DIARIO DE CUYO, Junior fue narrando cómo atravesó toda esta nueva etapa artística y algunas postales de este presente renovado, cargado de recitales y una mística totalmente intacta.

– ¿Cuál es la base musical y la novedad que ofrece Caras Extrañas desde lo conceptual?

– El concepto de Caras Extrañas está basado en las influencias de rock, blues y jazz y siempre vinculado mucho a lo social, lo cultural y político. Sin optar nunca por un partido político. Siempre el concepto es más combativo desde lo político y social, con letras muy naturales y canciones que surgen de lo que se va viviendo.

– ¿Cómo fue trabajar con Pato Fontanet en esta canción “Ya no” y qué química se generó entre ambos?

– El Pato Fontanet fue invitado, ya que es un amigo con el que empezamos prácticamente juntos. Hemos hecho shows juntos, yo también he cantado en sus bandas como invitado, y él también. Así que nada, es una situación de amigos.

– ¿Qué mensaje encierra la canción? ¿Sueños frustrados, resistencia, esperanza por un futuro mejor?

– Luchando siempre para que el rock no sea algo careta o se transforme en otro género, que es lo que a veces se escucha en la radio: demasiadas cancioncitas de amor. El tema “Ya no” es lo que hablamos un poco en la primera pregunta, pero resume todo: esperanza, sueños, lo que piensa uno de chico y a dónde lo lleva todo esto. Siempre combativo con lo que va sucediendo en nuestro país.

– ¿Por qué lo buscaste para grabar juntos?

– A Pato Fontanet no es que lo busqué; siempre hubo algo pendiente para hacer juntos. Y la pandemia nos dio ese lugar, ese tiempo sin giras de cada uno, que fue donde pudimos hacerlo. Y se dio así.

– ¿Qué cambios en lo sonoro o en lo estético fuiste atravesando?

– En lo sonoro muchísimo, porque vinieron compañeros y músicos nuevos que aportaron mucho de lo suyo para que esto sea más diverso, más amplio en la composición y en el sonido. También nos dio mucho lugar hacer el disco con tiempo, así que creo que hay una gran diferencia entre este disco nuevo de Caras Extrañas y todos los demás. Así que me parece que este disco, fue un gran logro.

– ¿Cómo recibió esta nueva propuesta el público fiel que siguió la carrera de La 25?

– El público a Caras Extrañas lo recibió naturalmente, porque ya veníamos grabando, veníamos haciendo cosas. Y el legado de La 25 siempre está. El público apoya plenamente, como con La 25 y más también. Acá en Buenos Aires son tremendos los shows, así que muy contento con el tiempo que llevamos y con todo lo que se está haciendo.

– ¿Para vos, qué lugar ocupó La 25 en el rock y en la historia del rock nacional? ¿Qué aporte hizo para nuevas generaciones?

– La 25 ocupó un gran lugar en el rock. Creo que fue una época donde surgían bandas muy naturales y La 25 estaba entre ellas. Muy rockeras y muy de barrio.

– Con Caras Extrañas ¿se consolida una nueva etapa en tu carrera y qué promete lo que puede venir?

– Con Caras Extrañas se consolida plenamente el legado. Estamos con mucho por hacer, mucho por delante. La banda siempre está dentro de la sala; van surgiendo canciones, discos. ¿Y lo que se viene? Tocar por todo el país. Hicimos una gira por Europa y seguimos tocando y viajando. Muy contentos.

– En estos años, ¿en qué cambió o en qué está cambiando el rock respecto a décadas anteriores?

– ¿En qué cambió el rock? Que no se ponga tan careta ni tan de cancioncitas de amor. El rock es otra cosa. Vuelvo a decirlo: es combativo, social, cultural, político. Y nosotros defendemos eso. No estamos con ninguna compañía que nos esté machacando diciendo lo que hay que hacer. Siempre vamos a la pelea. Somos guerreros del rock de esta manera.

– ¿Qué o cuáles son las banderas del rock que no se caen todavía?

– Las banderas del rock que no se caen son las del barrio, las del sentimiento, las que pintás en tu casa. Esas nunca se van a caer. A nuestra bandera hay que seguirla a pleno, respetarlas. Y así son los shows: llenos de banderas, estandartes, paraguas. Es una fiesta, una fiesta que no le hace mal a nadie. La gente se nutre de muchas cosas: de la pasión, la cultura, los sentimientos. Eso es lo más importante que tiene el rock, y que también se llena de música.

DATO

Caras Extrañas. Sábado 1 de noviembre. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Entradas: Generales a $15.000. Anticipadas en boleterías y Tuentrada.com