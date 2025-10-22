Mirá todo lo que podés hacer este miércoles 22 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

Para este día, hay una cita imperdible con el clásico del cine universal: “Tiempos Modernos”, de Charles Chaplin estará para disfrutarse en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, en el ciclo de cine que dirige Carlos Cerimedo. También, para quienes busquen un momento musical, estará Nano Rodríguez con sus canciones folklóricas en el Casino del Bono Park.

Y en el Auditorio Juan Victoria, continúa el ciclo de música de cámara con la presentación de varios estudiantes y docentes de la Escuela de Música, para interpretar un interesante repertorio de música popular con arreglos sinfónicos.

Además, siguen las visitas guiadas en museos y espacios culturales como el Auditorio Juan Victoria, la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario y el Centro Ambiental Anchipurac, donde se instaló hace poco la muestra fotográfica “Bosques Nativos 2025”.

Estas y otras atracciones, podrán disfrutarse durante el día hoy en diferentes escenarios de la provincia.

*MÚSICA

Nano Rodríguez. Folklore cuyano. 23 hs. Cena show con entrada libre y gratuita. Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste). Reservas: 2644740782.

Ciclo de Música de Cámara. Con los intérpretes Patricia Blanco, Axel Guevara, Martin Valdez, Sandra Salas Gómez, Luis Melicchio, Gabriela Trad Malmod y Luz Aguirre. 21h. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre y gratuita. Se interpretarán zambas, vidalas, gatos, chacareras, valses, tangos y canciones de cámara, entre otros géneros. El concierto será en adhesión al 50° Aniversario de la facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y es el resultado del proyecto Nacionalismo y música.

*CINE

Tiempos Modernos. Dirección: Charles Chaplin. Reparto: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Stanley Sandford. Género: Comedia dramática. El largometraje, escrito y dirigido por Chaplin, es un clásico que narra las condiciones desesperadas de Charlot, un obrero metalúrgico que trabaja apretando tuercas y se encuentra extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje de una fábrica. Crítica social al modelo industrial y a la explotación de la clase trabajadora, donde el obrero queda atrapado en un modo de vida alienante y deshumanizado.

Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.

20 hs. Ciclo de Clásicos del Cine. Dirige Carlos Cerimedo. Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la UNSJ (Ignacio de la Roza y Sarmiento). Entrada gratuita.

*DANZA

Al compás del tiempo. Instituto Granada. Entradas por boletería y por la sede del instituto. 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte).

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas de lunes a viernes de 9 hs. a 18 hs. Sábado de 10 hs. a 18 hs. domingo de 15 hs. a 18 hs. Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson – Rivadavia). Entrada libre y gratuita.

Ikigai. en el marco del Ciclo Arte en la ciudad del Municipio de la Capital. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. en Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.