Robert Redford y cinco películas inolvidables El legendario actor murió a los 89 años. Deja un legado cinematográfico enorme.

Con la muerte de Robert Redford a los 89 años de edad, Hollywood pierde a una de las figuras más influyentes en la historia del cine estadounidense. El actor falleció en su hogar en Utah, el mismo lugar donde levantó el proyecto cultural que lo convirtió en referente de la independencia creativa en el séptimo arte. Su carrera no solo estuvo definida por los papeles que lo consolidaron como una estrella de rostro inconfundible. También por la capacidad de reinventarse como director y promotor de nuevos talentos.

Además de un actor brillante, Redford fue un artista que supo usar la fama para abrir caminos distintos, algo que pocos en su posición han logrado. Pero antes de ser director y fundador de un festival que marcaría generaciones, Redford fue una estrella de la pantalla grande con una lista de títulos que ya son parte de la historia del cine.

Películas como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente o Los tres días del cóndor mostraron su magnetismo y lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de los años setenta.

Y aunque Hollywood lo consideraba heredero de los galanes clásicos, su talento lo llevó a retos cinematográficos cada vez más interesantes.

A lo largo de su carrera demostró su versatilidad y habilidad frente y detrás de las cámaras.

Para explorar en su legado, bien vienen algunos títulos emblemáticos.

Dos hombres y un destino

(1969)

La cinta, que se puede ver en Disney +, que se considera el gran salto a la fama del actor, llegó en 1969 de la mano de George Roy Hill. Y no pudo ser una oportunidad mejor para permitir brillar a un joven Robert Redford. La historia de un grupo de pistoleros y ladrones liderados por Butch Cassidy (Paul Newman), es emocionante por sí sola.

África mía

(1985)

Junto a Meryl Streep, Robert Redford protagonizó una historia de amor profunda y que atravesó los tiempos. La cinta, que relata la historia entre dos personajes muy distintos entre sí, demostró la capacidad del actor para brindar matices incluso a figuras tradicionales.

También bajo dirección de Sydney Pollack, Robert Redford incursionó en el thriller político con esta película de 1975 que se considera entre las mejores del género. Joseph Turner (Redford) es un agente de la CIA que descubre un complot que no solo señala las grietas del poder.

Todos los hombres del presidente

(1976)

Esta película de Alan J. Pakula, basada en el libro homónimo de Carl Bernstein y Bob Woodward, es casi un manifiesto político. La cinta profundiza en la investigación de los dos célebres reporteros que revelaron el escándalo de Watergate ; marcó una época por su capacidad para mostrar los detalles de una investigación que se volvió esencial para entender el mundo político moderno, y todavía es actual. Robert Redford encarnó a un Woodward incorruptible.

Íntimo y personal

1996

Michelle Pfieffer enamora a Robert Redford, en una historia de amor intensa. ÉL es Warren Justice un veterano presentador y antiguo corresponsal en la Casa Blanca y ella Tally Atwater, la presentadora del clima. Una trama algo básica, pero que consiguió traspasar la pantalla por la calidad actoral.

Nosotros en la noche

2017

En esta películo Robert Redford se luce junto a Jane Fonda. Dos vecinos jubilados que se animan a vivir una historia de amor.