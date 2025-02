SAG Awards 2025: todos los ganadores Es el galardón que entrega el Sindicato de Actores y es el penúltimo premio antes de los Oscar, el domingo 2 de marzo.

Una atípica temporada de premios se acerca a su fin con sus últimas ceremonias. Y este domingo, les tocó a los actores y estrellas del cine y la TV la posibilidad de reconocerse entre ellos. Se trata de los SAG Awards 2025 (Screen Actors Guild), organizados por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión. Cónclave ganó cómo “Mejor Elenco” en Cine, Demi Moore volvió a triunfar como “Mejor Actriz” y Shogun arrasó en las ternas televisivas.

Conducidos por la actriz Kristen Bell y transmitidos por Netflix, la gala se concretó en el Shrine Auditorium de la ciudad de Los Ángeles, California (EE. UU.), a casi dos meses de los incendios devastadores que afectaron las regiones del norte de la reconocida ciudad de la industria cinematográfica. En este contexto, al comienzo del evento se homenajeó a los bomberos y se llamó a realizar donaciones a la Fundación SAG, que colabora con trabajadores de la industria del entretenimiento en la recuperación de sus hogares y bienes perdidos por el trágico siniestro.

Para esta ocasión, Wicked y Shogun fueron las producciones del cine y de la TV con la mayor cantidad de nominaciones, con 5 menciones cada una.

En lo que respecta a las categorías del cine, hubo una gran variedad de ganadores. La película protagonizada por Ralph Fiennes, que narra la elección de un nuevo Papa en el Vaticano, se llevó el premio a “Mejor Reparto”. De paso, los protagonistas le desearon una pronta recuperación al Papa Francisco.

Pero las categorías de mejor actor y actriz, fueron para Timothée Chalamet, por su encarnación de Bob Dylan en Un Completo Desconocido; y Demi Moore volvió a llevarse el galardón por su papel en La Sustancia. De esta manera, la intérprete de 62 años se estaría encaminando a llevarse el Oscar en la gala del próximo domingo 2 de marzo, tras haber obtenido el reciente SAG, además del Globo de Oro y el Critics’ Choice.

Es una realidad que no hubo discursos muy encendidos y que la conducción de la protagonista de Nobody Wants This tuvo sus matices —a excepción de ese inesperado momento Gossip Girl con Leighton Meester—. Pero todo cambió cuando la legendaria Jane Fonda apareció en escena para recibir el premio a la trayectoria.

En su discurso, mencionó la ideología “woke”, la noción de estar “consciente” de las desigualdades y actuar en consecuencia, que tan bastardeada está en todo el mundo, sobre todo, por parte de los gobiernos de ultraderecha y personajes como Elon Musk, el presidente Donald Trump, y por supuesto, Javier Milei.

Así, Fonda, de 87 años, llamó a luchar contra la adversidad con empatía desde Hollywood. “Lo que nosotros, los actores, creamos es empatía. Nuestro trabajo es comprender a otro ser humano tan profundamente que podamos tocar su alma; no se equivoquen, la empatía no es debilidad ni conciencia. Por cierto, ser Woke solo significa que te importan los demás”, expresó, mientras era ovacionada por sus colegas.

Y completó: “No debemos engañarnos ni por un momento sobre lo que está sucediendo. Esto es muy serio, compañeros. Seamos valientes. No debemos aislarnos. Debemos permanecer en comunidad. Debemos ayudar a los vulnerables y encontrar formas de proyectar una visión inspiradora del futuro”.

Todos los ganadores de los SAG Awards 2025

Cine

Mejor elenco

Cónclave – GANADOR

Un Completo Desconocido

Anora

Emilia Pérez

Wicked

Mejor actor

Timothée Chalamet – Un Completo Desconocido – GANADOR

Adrien Brody – El Brutalista

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Cónclave

Mejor actriz

Demi Moore – La Sustancia – GANADORA

Pamela Anderson – La última corista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin – Un Dolor Real – GANADOR

Jonathan Bailey – Wicked

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – Un Completo Desconocido

Jeremy Strong – El Aprendiz

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña – Emilia Pérez – GANADORA

Mónica Barbaro – Un Completo Desconocido

Jamie Lee Curtis – La última corista

Danielle Deadwyler – Lección de Piano

Ariana Grande – Wicked

Mejor reparto de dobles de riesgo

The Fall Guy – GANADOR

Deadpool y Wolverine

Dune: Segunda parte

Gladiator II

Wicked

Mejor Interpretación del Reparto de una Serie Dramática

Shōgun – GANADOR

Bridgerton

El Chacal

La Diplomática

Caballos Lentos

Mejor Interpretación del Reparto de una Serie de Comedia

Only Murders in the Building – GANADOR

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Terapia Sin Filtro

Mejor Actor de Televisión – Miniserie o Telefilme

Colin Farrell – El Pingüino – GANADOR

Javier Bardem – Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Richard Gadd – Bebé Reno

Kevin Kline – Desprecio

Andrew Scott – Ripley

Mejor Interpretación Femenina en una Miniserie o Telefilme

Jessica Gunning – Bebé Reno – GANADORA

Kathy Bates – The Great Lillian Hall

Cate Blanchett – Desprecio

Jodie Foster – Cuarta temporada de True Detective

Lily Gladstone – El puente: La verdadera historia del asesinato de Reena Virk

Cristin Milioti – El Pingüino

Mejor Actor de Televisión – Drama

Hiroyuki Sanada – Shōgun – GANADOR

Tadanobu Asano – Shōgun

Jeff Bridges – The Old Man

Gary Oldman – Caballos Lentos

Eddie Redmayne – El Chacal

Mejor Actriz de Televisión – Drama

Anna Sawai – Shōgun – GANADORA

Kathy Bates – Matlock

Nicola Coughlan – Bridgerton

Allison Janney – La Diplomática

Keri Russell – La Diplomática

Mejor Actor de Televisión – Comedia

Martin Short – Only Murders in the Building – GANADOR

Adam Brody – Nadie Quiere Esto

Ted Danson – Un Hombre Infiltrado

Harrison Ford – Terapia Sin Filtro

Jeremy Allen White – El Oso

Mejor Actriz de Televisión – Comedia

Jean Smart – Hacks – GANADORA

Kristen Bell – Nadie Quiere Esto

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas – El Oso

Ayo Edebiri – El Oso

Mejor Reparto de dobles de riesgo de Televisión

Shōgun – GANADOR

The Boys

Fallout

House of the Dragon

El Pingüino

Lifetime Achievement Award – Premio a la trayectoria

Jane Fonda

Qué es el Sindicato de Actores de Cine

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists; SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) es un sindicato que representa aproximadamente a 160.000 integrantes de la industria del entretenimiento. Actualmente, el gremio está presidido ni más ni menos que por la estrella Fran Drescher, la exprotagonista de la legendaria serie La Niñera.

Entre los agremiados se encuentran actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, disc jockeys, redactores y editores de noticias, presentadores de televisión, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, actores de voz y otros profesionales de los medios de comunicación.

En tanto, los premios SAG se centran tanto en las actuaciones individuales como en el trabajo de todo el reparto de una serie dramática y una serie de comedia para la TV, y del elenco de una película.

Las nominaciones para los premios provienen de dos comités, uno para cine y otro para televisión, cada uno de los cuales cuenta con 2.100 miembros del sindicato, seleccionados al azar cada año, y todos los miembros están disponibles para votar por los ganadores.