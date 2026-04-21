Gianinna lloró en el juicio por la muerte de Maradona: "Yo confié en los médicos, pero nos manipularon"

Desde las 10 de este martes dio inició la segunda semana del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. E ntre las declaraciones del día, Gianinna Maradona dio un duro relato donde no pudo contener la emoción. Tras la declaración de la hija menor del Diez, el fiscal dio por finalizado su interrogatorio.

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Giannina Maradona señaló que en la etapa previa a la internación domiciliaria le consultó al entorno médico quién sería el médico de cabecera y le respondieron que era Leopoldo Luque. “Yo confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo”, sostuvo.

En su testimonio, también se mostraron mensajes de Agustina Cosachov, donde se reforzaba el rol de Luque como médico principal. Giannina cuestionó además que Luque no advirtiera los límites de su intervención: “Podía decirme si no era su médico de cabecera… ahora ya es tarde”.

Relató que el traslado a la casa de Tigre fue organizado por Maximiliano Pomargo y que, al llegar, se encontró con una vivienda que no reunía las condiciones esperadas para la internación domiciliaria.

Gianinna Maradona señaló que el entorno médico recomendó una internación domiciliaria como la mejor opción tras la operación, decisión que fue consensuada con la familia. En su relato, recordó que Luque les envió un audio el 7 de noviembre de 2020 consultando si estaban de acuerdo con esa modalidad de tratamiento, dentro del grupo “Parte médico Olivos”.

“Nos dijo que no era opción internarlo, que lo mejor era una internación domiciliaria… lo charlamos, no fue de un día para el otro”, relató. En la misma línea, se incorporó un nuevo audio en el que Luque detalla el plan post alta: “Diego viene mejorando… el plan es que se vaya el viernes… para preparar una internación domiciliaria en zona norte, con todo el equipo de profesionales… quería saber si están todos de acuerdo”.

La testigo también lloró durante la audiencia, y criticó declaraciones previas del médico: “Me da mucha bronca escucharlo… porque dijo en la tele que no era su médico, acá en el audio quedó claro que se hacía responsable”.

Además reiteró que confiaron en las recomendaciones médicas y en el esquema propuesto. “Queríamos que viviera de la mejor manera posible, pero nos manipularon”, sostuvo.

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Gianinna Maradona declaró que su padre estaba “desorientado”

Gianinna Maradona declaró que en octubre de 2020 su padre atravesaba un fuerte deterioro y episodios de desorientación. En su testimonio, relató una conversación telefónica en la que lo notó angustiado y confundido con las fechas: “Hablé por teléfono, me expresó una angustia grande, que había pasado su cumpleaños solo, le dije que no puede ser que su cumpleaños era el 30. Me dijo que no, que había sido el día anterior”.

Luego aseguró que informó lo ocurrido a Leopoldo Luque y a Pomargo, y señaló: “Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio. No me podían decir que estaba bien, no estaba para nada bien”.

También afirmó que durante el cumpleaños lo vieron en mal estado y cuestionó versiones del entorno: “No podía decirnos que estábamos locas con Dalma, que queríamos perjudicar al entorno, porque quedó en evidencia”.

Agregó que el cuadro de su padre era cada vez más complejo: “Estaba muy mal, la verdad. Cada vez le costaba más caminar. Le costaba interactuar, conectarse. Me decían que era por las pastillas, porque tomaba alcohol, que tenía picos, pero la salud empeoraba cada vez más”.

En ese sentido, describió situaciones en las que intentaba verlo en su propiedad: “Cada vez que hablaba con mi papá y decía que iba a su casa, y su entorno se enteraba, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir”.

También recordó encuentros familiares: “Fuimos a cenar una vez con mi hermana, mi mamá me llevó a mi hijo. Estuvimos cenando y anduvimos en carrito de golf”. Y sumó: “Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado de que iba a cenar. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”.