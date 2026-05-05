Gracias al oro, en 2026 las exportaciones mineras superarán los USD 9.000 millones

En la previa del gran encuentro del sector en la Expo San Juan Minera , la CAEM presentó un informe con la actualidad del sector minero. La Cámara de Empresas Mineras adelantó cuál será la realidad del sector en los próximos años de cumplirse las expectativas y anticipó que las exportaciones, mano de obra e inversiones serán récord.

En este escenario, donde creen que en 2026 se exportará un 49% más que en 2025 alcanzando los 9.000 millones de dólares, el oro será protagonista. Además, aseguraron que cuando el cobre se incorpore al mercado exportador, las divisas generadas por el sector superarán los 22.000 millones de dólares.

San Juan ocupa un rol central en este crecimiento. No solo porque hoy es la segunda provincia con mayores exportaciones mineras del país, incluso antes de que se incorporen proyectos que ya están activándose como Hualilán y Caspos o, sino por la capacidad que tuvo la provincia para captar inversiones del RIGI.

A esto se suma que en el mediano y largo plazo también se están sumando más oportunidades de los metales más importante que tiene San Juan. Es que más del 70% de las exploraciones mineras en el último año, que fueron también récord, fueron para buscar oro y cobre.

En el informe actualizado de la CAEM, aseguraron que el sector minero se encamina a cerrar un año de exportaciones récord, tanto por el valor general como en la participación total de la generación de divisas del país.

En 2025 las ventas al exterior de todos los productos minerales acumularon 6.056 millones de dólares, siendo el valor más alto de la década y un 30% más alto que en 2024. Más del 70% lo explicó el oro y en segundo lugar quedó el litio, sobrepasando al segundo histórico de la década pasada que era la plata.

Lo proyectado para el 2026 supera con creces lo que se vio hasta el año pasado. Según la cámara nacional, las exportaciones podrían ascender a 9.000 millones de dólares, un 49% más que el periodo anterior. Si este valor se cumple, la minería representará el 7% de las exportaciones nacionales totales, siendo el valor más alto registrado.

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En el oro estos valores están vinculados directamente al precio del metal, que cerró el 2025 con varios valores récord, alrededor de los 5.000 dólares la onza. La producción fue menor a la del año anterior, ya que se obtuvieron en todo el país 1.180.000 onzas, cuando en 2024 alcanzaron las 1.258.000 y acumula una caída del 37% respecto a 2018. Esto tiene que ver con que los proyectos en producción se encuentran en etapas maduras.

En el caso del litio se vio un mayor impacto en los dólares generados gracias al alza de la producción de este mineral. Durante los últimos años la cantidad de toneladas creció de forma constante y a pesar de la baja en el precio que se dio en 2024, el mercado internacional se estabilizó y fue posible capitalizar todo el crecimiento de esta industria.

Esta realidad del sector permite que haya más de 100.000 personas empleadas, si se contemplan tanto trabajadores directos como indirectos vinculados a proyectos mineros. Detallaron que estos puestos de trabajo tienen un salario 2,5 veces superior al promedio de los salarios privados registrados y una tasa de informalidad prácticamente nula, que es del 1.3%, muy por debajo del resto de la economía del país.

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La exploración y RIGI aumentan las esperanzas

En las actuales estadísticas no se contempla el impacto del cobre, ya que el país dejó de producir este metal en 2018, con el cierre de La Alumbrera. Los otros productos minerales lograron luego de casi una década compensar la caída de este metal, en parte por productividad y en parte por los precios internacionales.

Para el futuro, desde la CAEM espera que se puedan sumar todos los sectores de la minería y, de ser así, con más de un proyecto de cobre y nuevas inversiones en oro, plata y litio, el país podría superar los 22.000 millones de dólares de exportaciones mineras para 2035. De ser así, la balanza de ventas al exterior del país cambiaría de forma radical.

Los dos factores que sustentan esta expectativa son el RIGI, que tiene inversiones comprometidas para el mediano y largo plazo, y el crecimiento en la exploración minera, sobre todo en oro y cobre.

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En el Régimen de Incentivo a las grandes inversiones hay un total de 42.000 millones de dólares propuestos por empresas para desarrollar 13 proyectos mineros en todo el país. San Juan tiene cinco de las propuestas en su territorio, con Los Azules, Gualcamayo, Veladero, El Pachón y Vicuña.

Del total nacional hay 7 proyectos aprobados, que deberán empezar las inversiones en el corto plazo. Los sanjuaninos que ya obtuvieron el ok son Los Azules, Gualcamayo y Veladero, por más de 4.000 millones de dólares. Todos los que recibieron la autorización en el país suman 7.948 millones de dólares, por lo que en San Juan están la mitad de las inversiones aprobadas.

Otro efecto del RIGI fue que se aceleraron las inversiones en exploración. Según el informe de la CAEM, Argentina pasó del puesto 12º en el ranking mundial al 7º. Esto significó que el monto invertido en 2025 fue de 430 millones de dólares, frente a los 124 millones de dólares del 2024.

Los sectores más elegidos por las empresas que buscan nuevos activos mineros fueron el cobre y el oro, ambos con el 37% de los fondos que llegaron para esta finalidad. Les siguió el litio, con el 16% y luego la plata con el 9%. El resto de los minerales se quedó con el 1% del total.

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Estas inversiones son clave para la sustentabilidad del sector minero. Mientras más empresas invierten buscando nuevos activos geológicos, más posibilidades de que se desarrollen nuevas minas mientras otras van alcanzando estadíos maduros o agotando sus reservas.