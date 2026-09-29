Juicio por la muerte de Maradona: Luque y Cosachov harán su última declaración antes de los alegatos

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su etapa decisiva. Este martes, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, antes del comienzo de los alegatos de las partes.

Además del neurocirujano y la psiquiatra, está previsto que declare por última vez Nancy Edith Forlini , quien era jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical. Los otros cuatro acusados —Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna— no tienen previsto ampliar sus declaraciones durante esta jornada.

Los siete profesionales están acusados de homicidio simple con dolo eventual , un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. El proceso busca determinar las responsabilidades en la atención médica que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Concluida la etapa de declaraciones, el tribunal avanzará hacia los alegatos , instancia en la que las partes expondrán sus argumentos y formularán sus pedidos ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

La Fiscalía y las querellas tendrán sus jornadas de exposición los días 8, 13 y 14 de octubre , mientras que las defensas harán lo propio el 20, 21 y 22 de octubre . Luego, el tribunal deberá deliberar antes de avanzar hacia el veredicto.

Durante más de cinco meses de audiencias se reconstruyeron los últimos días de Maradona, su estado de salud, los tratamientos que recibió y el funcionamiento del equipo médico que estaba a cargo de su cuidado.

El juicio actual es el segundo que se realiza por la muerte del exfutbolista. El primer debate había sido anulado después del escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach, quien fue apartada del proceso por su participación en un proyecto documental relacionado con el caso. Por ese motivo, el debate tuvo que comenzar nuevamente.

Uno de los últimos puntos de controversia surgió durante la declaración del perito oficial Pablo Ferrari, quien sostuvo que Maradona habría muerto de manera súbita y planteó que no podía descartarse una infección por Covid-19 debido a que no se realizó una prueba durante la autopsia. Su exposición generó diferencias con otras conclusiones incorporadas al expediente.

Ahora, con las últimas declaraciones de los acusados, el proceso entra en la instancia previa a los alegatos, en la que las partes definirán sus posiciones finales antes de que los jueces queden en condiciones de avanzar hacia la decisión del caso.