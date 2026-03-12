La ANSES comenzó con el pago de Asignaciones de Pago Único: el cronograma

Desde el martes 10 de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a las Asignaciones de Pago Único (APU) , nformados por la gestión de Javier Milei . Se trata de un conjunto de beneficios económicos que se entregan una sola vez y que están destinados a acompañar determinados momentos clave de la vida familiar.

Se trata de tres ayudas económicas específicas que otorga el Estado: la asignación por nacimiento, por matrimonio y por adopción. Durante marzo, los montos actualizados oscilan entre los $77.000 y más de $462.000, dependiendo del tipo de prestación que corresponda.

El cronograma de pagos se extenderá durante un mes completo, ya que los beneficiarios podrán cobrar entre el 10 de marzo y el 10 de abril, de acuerdo con la modalidad establecida por el organismo previsional.

Estos pagos forman parte de las políticas de acompañamiento social destinadas a trabajadores registrados, beneficiarios de determinadas prestaciones y algunos sectores específicos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el sistema.

Un refuerzo económico para momentos clave de la vida familiar

Las Asignaciones de Pago Único representan una ayuda puntual que se entrega cuando ocurre un evento importante dentro del grupo familiar.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que se pagan mensualmente, estas asignaciones se otorgan una sola vez, siempre que el beneficiario realice el trámite dentro del plazo establecido.

Los tres beneficios disponibles son:

Asignación por nacimiento

Asignación por matrimonio

Asignación por adopción

El objetivo de este programa es acompañar económicamente a las familias en momentos que implican nuevos gastos, como la llegada de un hijo, la formalización de una unión o la incorporación de un niño mediante adopción.

Para poder acceder al cobro, el organismo establece condiciones relacionadas con los ingresos del grupo familiar y la documentación que acredita el evento.

Cuánto se cobra por cada asignación en marzo

Durante el tercer mes del año, estas prestaciones recibieron una actualización del 2,88%, porcentaje que se aplicó tras conocerse el índice de inflación correspondiente al mes de enero.

Este ajuste se realiza en línea con el mecanismo de movilidad que utiliza el organismo para actualizar diferentes beneficios sociales.

Con el incremento aplicado, los valores finales de las Asignaciones de Pago Único quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por adopción: $462.845

El monto por adopción es el más elevado debido a que busca compensar los costos asociados a los procesos administrativos y judiciales que implica la adopción de un niño o niña.

El plazo para solicitar el beneficio

Uno de los puntos más importantes que recuerda ANSES es que las personas interesadas tienen hasta dos años para realizar el trámite desde el momento en que ocurrió el evento que genera el derecho al cobro.

Esto significa que quienes hayan tenido un nacimiento, celebrado un matrimonio o concretado una adopción no necesariamente deben solicitar el beneficio de inmediato, pero sí deben hacerlo antes de que se cumpla ese período de tiempo.

El organismo también aclara que el monto que se paga corresponde al valor vigente al momento en que ocurrió el evento, no al momento en que se realiza el trámite.

Por esta razón, en algunos casos el monto recibido puede diferir del valor actual publicado por ANSES.

Quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

Las APU están destinadas a personas que se encuentren dentro del sistema de seguridad social, ya sea por su situación laboral o por determinadas prestaciones que reciben.

Entre los grupos que pueden acceder al beneficio se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores rurales

Trabajadores temporarios o de temporada

Personas que perciben la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas que actualmente cobran o cobraron la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Cada uno de estos grupos deberá cumplir además con las condiciones específicas de ingresos y documentación establecidas por ANSES.

El requisito clave: los límites de ingresos

Para acceder a cualquiera de las Asignaciones de Pago Único es necesario respetar los topes máximos de ingresos familiares fijados por el organismo.

Actualmente, los valores vigentes establecen que:

El ingreso total del grupo familiar no debe superar los $5.445.190.

El ingreso individual de cada integrante de la pareja no puede superar los $2.722.595.

Estos límites se utilizan para determinar si una familia califica dentro del sistema de asignaciones familiares, ya que el beneficio está destinado principalmente a sectores con ingresos medios o bajos dentro del mercado laboral formal.

Cómo es el calendario de pagos de marzo de Asignaciones de Pago Unico de ANSES

El cronograma definido por ANSES establece dos momentos dentro del mes para el cobro de estas asignaciones.

A diferencia de otras prestaciones, no se divide estrictamente por terminación de DNI, sino por período dentro del mes.

El calendario funciona de la siguiente manera:

Primera quincena: todas las terminaciones de DNI// Cobro disponible desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril de 2026

Segunda quincena: Todas las terminaciones de DNI//Cobro disponible desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril de 2026

Esto significa que los beneficiarios cuentan con varias semanas para retirar el dinero, lo que facilita la organización del cobro sin necesidad de hacerlo en una fecha puntual.

Requisitos para cobrar la asignación por nacimiento

Para acceder a la asignación correspondiente al nacimiento de un hijo, ANSES establece algunas condiciones específicas.

Entre ellas se destacan:

El bebé debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite. Los padres deben cumplir con los topes de ingresos establecidos. Debe acreditarse el vínculo familiar mediante la documentación correspondiente. En el caso de quienes reciben Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo, también es necesario haber tenido derecho al cobro de alguna de esas prestaciones durante el mes en que ocurrió el nacimiento.

Condiciones para la asignación por adopción

La asignación por adopción es la que otorga el monto más alto dentro del sistema de pagos únicos. Para poder solicitarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos: El trámite debe iniciarse dentro de los dos meses y hasta dos años después de dictada la sentencia judicial de adopción. Los ingresos familiares deben respetar los límites establecidos por ANSES. Debe presentarse la sentencia judicial que confirma la adopción. Este beneficio busca brindar un apoyo económico adicional a las familias que incorporan a un niño mediante adopción, un proceso que suele implicar gastos administrativos y legales.

Requisitos para cobrar la asignación por matrimonio

Otra de las ayudas disponibles es la asignación por matrimonio, que se otorga a quienes formalizan legalmente su unión.

Para acceder a este pago único es necesario cumplir con algunas condiciones:

El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES. El trámite debe realizarse dentro de los dos meses y hasta dos años desde la fecha del casamiento. Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes vigentes. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, además, se exige una antigüedad mínima de seis meses continuos en el empleo al momento del matrimonio.

Qué documentación se necesita presentar para beneficios de ANSES

Para poder acceder al cobro de cualquiera de estas asignaciones, los beneficiarios deben presentar documentación que respalde el evento que genera el derecho al beneficio.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Para nacimiento

DNI de la madre y/o del padre

DNI del niño

Partida de nacimiento

Para adopción

DNI de los padres adoptivos

Sentencia judicial de adopción

Para matrimonio

DNI de ambos integrantes de la pareja

Acta o partida de matrimonio

La documentación puede presentarse a través de los canales de atención del organismo o mediante los sistemas digitales habilitados por ANSES, según el tipo de trámite.

Un programa clave dentro del sistema de seguridad social

Las Asignaciones de Pago Único forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que tiene como objetivo acompañar a las familias argentinas en diferentes etapas de su vida.

Aunque no se trata de pagos mensuales, su impacto económico puede ser significativo, especialmente en momentos que implican nuevos gastos o cambios importantes dentro del hogar.

Por ese motivo, ANSES recuerda periódicamente la importancia de verificar los requisitos y realizar el trámite dentro del plazo correspondiente, para no perder la posibilidad de acceder a estos beneficios.