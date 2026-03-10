ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios

La ANSES emitió una advertencia dirigida a jubilados , pensionados y beneficiarios de programas sociales ante una nueva modalidad de fraude que comenzó a circular en los últimos días. Desde el organismo alertaron que personas se hacen pasar por empleados de la entidad para pedir datos personales o bancarios con la promesa de otorgar beneficios económicos .

La advertencia busca prevenir a los usuarios frente a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o contactos a través de redes sociales que solicitan información sensible.

Según explicaron desde el organismo, ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria por teléfono, correo electrónico o redes sociales .

Tampoco exige pagos ni la intervención de gestores para realizar trámites. Todas las gestiones vinculadas con jubilaciones, asignaciones o prestaciones son gratuitas y se realizan únicamente a través de los canales oficiales .

Por este motivo, las autoridades recomendaron ignorar cualquier mensaje o formulario que circule por fuera de las plataformas oficiales del organismo .

Cómo denunciar una estafa

Ante cualquier intento de fraude, los beneficiarios pueden realizar la denuncia a través de distintos canales habilitados por el organismo.

Las opciones disponibles son:

Desde la web: ingresar a “Mi ANSES” y seleccionar “Denuncias y Reclamos”.

Personalmente: en la sede ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina del país.

Por correo postal: enviando una carta a esa misma dirección.

Por teléfono: llamando a la línea 130, que funciona las 24 horas.

Estas denuncias son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, que se encarga de investigar los casos.

Canales oficiales para hacer trámites

Las autoridades también recordaron cuáles son los únicos canales habilitados para realizar consultas y trámites.

Entre ellos se encuentran:

Mi ANSES , plataforma digital para gestionar prestaciones y consultas.

App Mi ANSES , disponible para celulares y tablets.

Atención Virtual , para iniciar trámites online con asistencia.

Atención telefónica al 130 , con consultas disponibles las 24 horas.

Oficinas de ANSES en todo el país.

Aumentos y pagos de ANSES en marzo

En paralelo a la advertencia, el organismo recordó que las prestaciones recibieron un aumento del 2,88% durante marzo.

Con la actualización, los jubilados que cobran la mínima más el bono de $70.000 perciben $439.600,88.

Otros montos de referencia son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Los pagos comenzaron el 9 de marzo y se realizan según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario oficial.