10 de marzo de 2026 - 21:04

ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios

La ANSES lanzó un aviso urgente por intentos de fraude a jubilados y beneficiarios. Recomiendan no brindar datos personales ni bancarios.

El organismo recordó que ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria a los beneficiarios. &nbsp;

El organismo recordó que ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria a los beneficiarios.

 

Foto:

La ANSES emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales ante una nueva modalidad de fraude que comenzó a circular en los últimos días. Desde el organismo alertaron que personas se hacen pasar por empleados de la entidad para pedir datos personales o bancarios con la promesa de otorgar beneficios económicos.

Leé además

conquistas de nuevos mercados, rondas de negocio y promocion, las acciones para posicionar los productos sanjuaninos en el extranjero

Conquistas de nuevos mercados, rondas de negocio y promoción, las acciones para posicionar los productos sanjuaninos en el extranjero
El empresario Paolo Rocca encabeza el ranking Forbes 2026 entre las mayores fortunas argentinas.  

Ranking Forbes 2026: Paolo Rocca superó a Galperin y es el argentino más rico

La advertencia busca prevenir a los usuarios frente a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o contactos a través de redes sociales que solicitan información sensible.

ANSES advierte sobre una nueva modalidad de estafa

Según explicaron desde el organismo, ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

Tampoco exige pagos ni la intervención de gestores para realizar trámites. Todas las gestiones vinculadas con jubilaciones, asignaciones o prestaciones son gratuitas y se realizan únicamente a través de los canales oficiales.

Por este motivo, las autoridades recomendaron ignorar cualquier mensaje o formulario que circule por fuera de las plataformas oficiales del organismo.

Cómo denunciar una estafa

Ante cualquier intento de fraude, los beneficiarios pueden realizar la denuncia a través de distintos canales habilitados por el organismo.

Las opciones disponibles son:

  • Desde la web: ingresar a “Mi ANSES” y seleccionar “Denuncias y Reclamos”.

  • Personalmente: en la sede ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina del país.

  • Por correo postal: enviando una carta a esa misma dirección.

  • Por teléfono: llamando a la línea 130, que funciona las 24 horas.

Estas denuncias son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, que se encarga de investigar los casos.

Canales oficiales para hacer trámites

Las autoridades también recordaron cuáles son los únicos canales habilitados para realizar consultas y trámites.

Entre ellos se encuentran:

  • Mi ANSES, plataforma digital para gestionar prestaciones y consultas.

  • App Mi ANSES, disponible para celulares y tablets.

  • Atención Virtual, para iniciar trámites online con asistencia.

  • Atención telefónica al 130, con consultas disponibles las 24 horas.

  • Oficinas de ANSES en todo el país.

Aumentos y pagos de ANSES en marzo

En paralelo a la advertencia, el organismo recordó que las prestaciones recibieron un aumento del 2,88% durante marzo.

Con la actualización, los jubilados que cobran la mínima más el bono de $70.000 perciben $439.600,88.

Otros montos de referencia son:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

  • Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62

  • Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

  • AUH por hijo con discapacidad: $432.461

Los pagos comenzaron el 9 de marzo y se realizan según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario oficial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dique de Ullum se había recuperado, pero vuelve a estar en negativo.

Regantes aseguran que todavía hay 40 hm3 que se pueden usar para riego, luego de la decisión de Hidráulica de iniciar hoy el corte

El dólar oficial en baja luego de tres jornadas.

El dólar oficial tuvo su mayor caída nominal en un mes y el blue en San Juan se mantuvo en $1.470

El salteo de comidas, un indicador del deterioro de los salarios.

Más de la mitad de los trabajadores se saltea comidas y el 78% compra alimentos de menor calidad, según la UCA

La industria textil atraviesa un momento muy delicado.

Industria textil de Tierra del Fuego: alarma por el cierre de cinco fábricas que dejaron a 500 empleados en la calle