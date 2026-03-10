ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios

La ANSES emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales ante una nueva modalidad de fraude que comenzó a circular en los últimos días. Desde el organismo alertaron que personas se hacen pasar por empleados de la entidad para pedir datos personales o bancarios con la promesa de otorgar beneficios económicos.
La advertencia busca prevenir a los usuarios frente a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o contactos a través de redes sociales que solicitan información sensible.
ANSES advierte sobre una nueva modalidad de estafa
Según explicaron desde el organismo, ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria por teléfono, correo electrónico o redes sociales.
Tampoco exige pagos ni la intervención de gestores para realizar trámites. Todas las gestiones vinculadas con jubilaciones, asignaciones o prestaciones son gratuitas y se realizan únicamente a través de los canales oficiales.
Por este motivo, las autoridades recomendaron ignorar cualquier mensaje o formulario que circule por fuera de las plataformas oficiales del organismo.
Cómo denunciar una estafa
Ante cualquier intento de fraude, los beneficiarios pueden realizar la denuncia a través de distintos canales habilitados por el organismo.
Las opciones disponibles son:
-
Desde la web: ingresar a “Mi ANSES” y seleccionar “Denuncias y Reclamos”.
-
Personalmente: en la sede ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina del país.
-
Por correo postal: enviando una carta a esa misma dirección.
-
Por teléfono: llamando a la línea 130, que funciona las 24 horas.
Estas denuncias son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, que se encarga de investigar los casos.
Canales oficiales para hacer trámites
Las autoridades también recordaron cuáles son los únicos canales habilitados para realizar consultas y trámites.
Entre ellos se encuentran:
-
Mi ANSES, plataforma digital para gestionar prestaciones y consultas.
-
App Mi ANSES, disponible para celulares y tablets.
-
Atención Virtual, para iniciar trámites online con asistencia.
-
Atención telefónica al 130, con consultas disponibles las 24 horas.
-
Oficinas de ANSES en todo el país.
Aumentos y pagos de ANSES en marzo
En paralelo a la advertencia, el organismo recordó que las prestaciones recibieron un aumento del 2,88% durante marzo.
Con la actualización, los jubilados que cobran la mínima más el bono de $70.000 perciben $439.600,88.
Otros montos de referencia son:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
-
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62
-
Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814
-
AUH por hijo con discapacidad: $432.461
Los pagos comenzaron el 9 de marzo y se realizan según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario oficial.