Regantes aseguran que todavía hay 40 hm3 que se pueden usar para riego, luego de la decisión de Hidráulica de iniciar hoy el corte

Este mañana sesionó el Consejo de Hidráulica y se definió que esta noche comience la corta del riego para el sector agrícola. La medida –anticipada respecto a la fecha de otros años- obedece a una disminución a que no se cumplió el pronóstico hídrico estimado en 950 hm3, según datos oficiales, pero que sólo en el periodo de enero y febrero registró en orden a un 40% menos.

“Oficialmente tomaron la decisión de distribuir 630 hectómetros en todo el año calendario hídrico , de los cuales desde el día de la fecha hasta el 30 de septiembre vamos a tener poquísimos días de agua. Es más, esta noche ya se corta el agua para toda la provincia” confirmó a DIARIO DE CUYO Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola. El productor caucetero estimó que podrían tener unos 50 días de riego – porque ya se han utilizado 10 de marzo- con un gran perjuicio a los productores.

“Esto afecta a todos los rubros del agro sanjuanino, porque los que somos productores de uva estamos cosechando y hasta que terminemos de cosechar no vamos a tener el agua para hacer el riego post cosecha, con lo cual van a terminar las cepas muy estresadas, muy debilitadas por falta de agua. Generalmente se llegaba hasta el 30 de abril”, afirmó Martín. “El agua se corta esta noche y nos quedarían aproximadamente 15 días con agua hasta el 30 de abril y después viene mas o menos el 20 de agosto”.

Martín cruzó la posición oficial de que no hay más agua que los 627 hm3 que quedan de descontar 100 de evaporación y 120 destinados a consumo humano. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con autoridades de Hidráulica para saber su percepdión sobre la postura de los regantes, pero no hubo respuesta.

“No lo vemos del mismo modo. Hoy los diques aproximadamente tienen 630 hectómetros. Para llegar a las cotas de seguridad son 580 hectómetros, es decir que todavía hay un margen de 50 hm3. Nosotros les estamos pidiendo que de los diques tal vez reduzcan 40” aseguró.

“Después, en todo el período de corta de agua —que vamos a tener más de 150 o 260 días— se van a estar acumulando cerca de 2 hm3 diarios, es decir que se puede llegar a juntar 300hm3.”apuntó Martín, quien agregó que entonces, “en ningún momento se pone en riesgo ni el agua para el consumo humano, no se ponen en riesgo las cotas de seguridad, y con toda la corta bien extendida que vamos a tener se recupera agua para hacerle frente a la próxima campaña”.

“Tenemos en riesgo la producción. En el caso de cultivos perennes, corremos el riesgo de que se nos sequen las plantas, y las hortícolas corren el riesgo de no poder cultivar o perderlo a mitad de camino” expresó.

El productor olivícola de Caucete, entendió que esta visión es compartida “por el 100% de los regantes o de los presidentes de juntas departamentales, estamos todos en la misma problemática porque están también los productores hortícolas o de semillas que hacen el cultivo en el invierno, con lo cual no van a poder iniciar sus cultivos y mucho menos mantenerlos durante el invierno”.

Martín estimó que los regantes volverán a hacer este reclamo la semana próxima, durante una nueva reunión del Consejo de Hidráulica. “Nos estaremos reuniendo o autoconvocando en la Dirección de Hidráulica, o muchos productores piden ir a la Casa de Gobierno y hacerle directamente el planteo al gobernador de la provincia”.