Ranking Forbes 2026: Paolo Rocca superó a Galperin y es el argentino más rico

El ranking Forbes 2026 volvió a incluir a seis empresarios argentinos entre las mayores fortunas del mundo , aunque con cambios importantes respecto del año pasado. El dato más llamativo es que Paolo Rocca superó a Marcos Galperin y pasó a ocupar el primer lugar entre los millonarios del país con un patrimonio estimado en USD 7.300 millones .

En conjunto, las seis fortunas argentinas suman más de 26.000 millones de dólares , distribuidos en sectores estratégicos como industria siderúrgica, tecnología, energía, infraestructura aeroportuaria, finanzas e inmobiliaria.

El listado global de multimillonarios elaborado por la revista estadounidense ubica a Paolo Rocca en el puesto 528 del mundo . El empresario lidera el Grupo Techint , un conglomerado con presencia en acero, ingeniería, construcción, petróleo, gas, minería y salud .

La compañía fundada en 1945 factura más de 22.000 millones de dólares anuales y emplea a unas 52.000 personas en distintos países . En los últimos años, Techint reforzó inversiones en Vaca Muerta y proyectos de infraestructura energética , consolidando el crecimiento del patrimonio de Rocca.

El segundo lugar lo ocupa Marcos Galperin , fundador de Mercado Libre , con una fortuna estimada en 7.200 millones de dólares y el puesto 542 a nivel global .

La empresa tecnológica creada en 1999 opera en 18 países y cuenta con más de 100.000 empleados. Además, su plataforma financiera Mercado Pago suma 78 millones de usuarios activos mensuales.

Durante 2025, la compañía gestionó la entrega de 2.400 millones de productos, consolidando su liderazgo en el comercio electrónico regional. Sin embargo, la valuación de su patrimonio cayó levemente, lo que permitió el ascenso de Rocca en el ranking.

galperin 20na 728x485.webp Ranking Forbes 2026: quiénes son los 6 argentinos que integran la célebre lista de los más ricos del mundo

Energía, aeropuertos y negocios globales

El tercer empresario argentino mejor posicionado es Alejandro Bulgheroni, ubicado en el puesto 837 del ranking mundial con USD 5.100 millones.

Bulgheroni tiene participación clave en Pan American Energy Group, considerada la petrolera privada más grande de Argentina, con operaciones en producción de hidrocarburos y comercialización de combustibles a través de Axion Energy, que posee 600 estaciones de servicio.

EL PRESIDENTE de Pan American Energy Group (PAEG), Alejandro Bulgheroni, destacó la importancia de la energía nuclear como alternativa para garantizar el abastecimiento eléctrico en el futuro.

En cuarto lugar aparece Eduardo Eurnekian, con USD 4.800 millones y el puesto 891 del ranking global. El empresario lidera Corporación América, holding que administra 53 aeropuertos en distintos países y que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Inmobiliarias, finanzas y banca

Entre los argentinos que completan el listado del ranking Forbes 2026 también se encuentran Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

Costantini figura en el puesto 2858, con una fortuna estimada en USD 1.300 millones. Es fundador de Consultatio, desarrolladora responsable de proyectos inmobiliarios como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, además de complejos residenciales en Miami.

Por su parte, Delfín Jorge Ezequiel Carballo aparece en el puesto 3332 con USD 1.000 millones. Su trayectoria empresarial está ligada a Grupo Macro y a la empresa energética Genneia, donde tuvo participación accionaria durante años.