La nueva lista de multimillonarios de Forbes 2026: quiénes son las personas más ricas del mundo

El crecimiento de la riqueza global alcanzó un nuevo punto máximo. La lista anual de multimillonarios elaborada por la revista financiera Forbes registró en 2026 la mayor cantidad de fortunas de al menos USD 1.000 millones desde que se inició el ranking.

El informe, basado en precios de acciones y tipos de cambio del 1 de marzo de 2026, señaló que la expansión del mercado tecnológico, el auge de la inteligencia artificial y la revalorización de empresas vinculadas a innovación propiciaron un aumento sostenido del patrimonio de los individuos más ricos del planeta , contabilizando 3.428 multimillonarios a nivel mundial, una cifra que supera en 400 personas el total del año anterior.

En términos de riqueza acumulada, el grupo reúne USD 20,1 billones, unos 4 billones más que en 2025, mientras que la fortuna promedio alcanza USD 5.800 millones.

La clasificación vuelve a estar encabezada por Elon Musk , quien, según la revista financiera, amplió su ventaja respecto al resto de los multimillonarios. El empresario posee una fortuna estimada en USD 839.000 millones, resultado de la valorización de Tesla y de acuerdos que elevaron el valor de SpaceX.

Durante el último año, Musk cruzó varios umbrales de patrimonio: en octubre alcanzó USD 500.000 millones; en diciembre llegó a USD 600.000 millones y USD 700.000 millones en solo cuatro días. A comienzos de 2026, su patrimonio superó los USD 800.000 millones. En comparación con el año anterior, su fortuna aumentó en USD 497.000 millones.

Forbes señaló que Musk es más rico que la suma de los 693 multimillonarios con menor patrimonio, quienes en conjunto poseen USD 837.800 millones. Además, supera en USD 54.000 millones la fortuna combinada de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Warren Buffett.

Según los cálculos de la revista, su capital incluso permitiría comprar todas las franquicias de las principales ligas deportivas de Estados Unidos (MLB, NBA, NFL y NHL), cuyo valor conjunto asciende a USD 433.570 millones, y aún conservar cientos de miles de millones.

El patrimonio del empresario también se aproxima a la escala de economías nacionales: se ubica cerca del PBI anual de Suiza y supera al de países como Bélgica, Suecia y Nueva Zelanda, de acuerdo con datos citados en el informe.

El segundo y tercer puesto del ranking pertenecen a los cofundadores de Google. Larry Page ocupa la segunda posición, con USD 257.000 millones, y Sergey Brin se ubica tercero con USD 237.000 millones. Ambos incrementaron su patrimonio durante el último año y ascendieron en el ranking por encima de figuras como Bezos, Ellison y Zuckerberg.

En total, 20 personas forman parte del “club de los 100.000 millones”, el grupo de multimillonarios con fortunas de 12 dígitos, cifra que supera a los 15 integrantes registrados en 2025. Casi la mitad de estos centibillonarios acumuló su riqueza en el sector tecnológico.

Entre los nuevos integrantes aparece Changpeng Zhao, fundador de la plataforma global de intercambio de criptomonedas Binance, con un patrimonio estimado en USD 110.000 millones.

Nuevos integrantes y distribución geográfica de la riqueza

La distribución global de multimillonarios evidencia la concentración en América del Norte. Estados Unidos encabeza la lista con 989 multimillonarios, la cifra nacional más alta de todo el ranking.

A continuación se ubican China continental (539), India (229) y Alemania (212). El mapa global también señala una presencia relevante de grandes fortunas en países como Canadá, México, Brasil, Argentina, Italia, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Japón, Singapur y Australia.

De los 20 individuos más ricos del planeta, 15 residen en Estados Unidos. Este grupo concentra 3,8 billones de dólares (USD), casi el 20% de la riqueza total acumulada del listado mundial.

La edición 2026 de Forbes incorporó 390 nuevos nombres, lo que equivale a más de un multimillonario nuevo por día en los últimos doce meses. El único año en el que se sumaron más integrantes al ranking fue 2021, cuando el repunte económico posterior a la pandemia añadió 493 nuevas fortunas.

Entre los recién llegados se cuentan figuras del entretenimiento y el deporte, como el productor musical Dr. Dre, la cantante Beyoncé Knowles-Carter y el tenista Roger Federer.

También se integró Greg Abel, que asumió como director ejecutivo de Berkshire Hathaway tras la salida de Buffett, y el empresario gastronómico Kimbal Musk.

Edades y composición del ranking

El listado de 2026 incluye 35 multimillonarios menores de 30 años, un récord para la publicación. El más joven entre los empresarios autodidactas es Surya Midha, de 22 años, cofundador de la startup de reclutamiento basada en inteligencia artificial Mercor.

Entre las mujeres, la multimillonaria que construyó su fortuna siendo la más joven es la brasileña Launa Lopes Lara, de 29 años, cofundadora de la empresa de predicción de mercados Kalshi.

La riqueza basada en tecnología

La persona más joven del ranking es Amelie Voigt Trejes, heredera de el fabricante industrial brasileño WEG, con apenas 20 años. La edad de los multimillonarios varía desde 20 hasta 104 años. El empresario de seguros George Joseph figura como el miembro de mayor edad.

La distribución por décadas muestra que el 70% de los multimillonarios tiene entre 50 y 79 años. El grupo más numeroso corresponde a quienes están en la década de los 60, con 946 integrantes, seguido por los multimillonarios en sus 70 años, que suman 792.

A escala global, el ranking reúne individuos de 80 países y territorios, incluyendo Afganistán, que registra a su primer multimillonario, hasta Zimbabue. El listado refleja la expansión de nuevas fortunas vinculadas a la tecnología, las criptomonedas y la inteligencia artificial, sectores que generan gran parte del crecimiento de la riqueza global.

Los 10 multimillonarios más ricos del mundo en 2026 y sus fortunas