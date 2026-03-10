Israel afirmó que la ofensiva militar contra Irán "no terminó" y aseguró que el objetivo es debilitar el liderazgo

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán “aún no terminó” y sostuvo que las operaciones buscan debilitar al liderazgo clerical iraní. Las declaraciones se realizaron durante una visita el lunes por la noche al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia Sanitaria, según un comunicado publicado el martes.

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”, afirmó Netanyahu . “En última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las medidas adoptadas hasta ahora, estamos machacando sus huesos, y aún no hemos terminado”.

El jefe del gobierno israelí sostuvo que un eventual cambio político en Irán depende de la población del país. “Si tenemos éxito junto con el pueblo iraní, lograremos un fin permanente —si tales cosas existen en la vida de las naciones— y generaremos un cambio”, indicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la ofensiva contra Irán está "prácticamente terminada", más de una semana después de que los ejércitos norteamericano e israelí lanzaran un ataque sorpresa sobre la república islámica.

Trump se mostró confiado sobre el rumbo del conflicto, al considerar que Irán "no tiene Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", destacó.

En una entrevista con la cadena CBS News, el líder republicano dijo estar "pensando en tomar el control" del estrecho de Ornuz, situado entre la península Arábiga e Irán, y considerado una de las principales rutas comerciales de combustibles del mundo.

El mandatario fue más allá en sus declaraciones y amenazó a Irán si interfiere esa vía navegable. "Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale. no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", advirtió.

Al ser consultado por el nuevo líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, aseguró que "no tiene ningún mensaje" para el hijo y sucesor de Alí Jamenei, muerto en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Sobre el final del conflicto en Medio Oriente, Trump evaluó que podría depender en gran medida de su propia decisión política. "Que termine está en mi mente, no en la de los demás", remarcó.