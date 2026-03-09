Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán

El ejército de Israel sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán".

El Ejército israelí informó de que sus tropas iniciaron una redada en el sur del Líbano con el objetivo de atacar "infraestructuras y combatientes" del grupo chií Hezbollah. Según un comunicado militar, durante esta madrugada "las fuerzas del equipo de combate del batallón, bajo el mando de la 36.ª División, llevaron a cabo una incursión selectiva en la zona sur del Líbano".

"Como parte de la incursión, las fuerzas operan para localizar y atacar infraestructuras terroristas y eliminar a los terroristas en el sur del Líbano", añade la nota castrense. Antes de la entrada de las tropas, el ejército indicó que disparó un "fuego masivo" contra múltiples objetivos en el área, mediante ataques aéreos y desde tierra.

Además, el Ejército israelí llevó a cabo bombardeos en el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut, a lo largo de la mañana de este lunes. Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Khamenei, Hezbollah atacó hace justo una semana el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano.