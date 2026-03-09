Por la guerra en Medio Oriente, cae la cotización del oro y la onza se ubica apenas por encima de los 5.100 dólares

La cotización del oro descendía el lunes, afectada por la escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán , lo que incrementó los temores inflacionarios e impulsó al alza al dólar . El repunte de los precios del petróleo , que subieron más de 15% hasta niveles no observados desde mediados de 2022 ante recortes de suministro y temores de interrupciones en el transporte marítimo, generó preocupación sobre un aumento global en el costo de vida y restricciones monetarias. Como resultado, muchos inversores optaron por buscar liquidez en la moneda estadounidense, reforzando el índice dólar , que alcanzó máximos de casi tres meses.

Se evidenció una caída del 1,2 % para el oro al contado , situándose en 5.109,39 dólares por onza a las 10:12 GMT, tras retroceder más de 2% previamente. Los futuros del oro de Estados Unidos con entrega en abril descendían 0,8 % y cotizaban en 5.118,20 dólares .

La reacción del mercado bursátil asiático fue negativa, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron su nivel más alto en un mes, encareciendo aún más el mantenimiento del oro, ya que este no proporciona intereses.

El analista de UBS Giovanni Staunovo explicó que el oro suele caer al inicio de episodios de tensión financiera por su alta liquidez: “Históricamente, no es raro ver que el oro caiga como primera reacción cuando los mercados financieros muestran signos de tensión, ya que el oro es un activo muy líquido”. El mismo experto indicó que el alza del crudo se traduce para los operadores en una presión inflacionaria adicional y una política más restrictiva por parte de los bancos centrales.

En este contexto, las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés estables en su reunión del 18 de marzo aumentaron de menos de 43% la semana pasada a más de 51% , según la herramienta FedWatch del CME Group .

Otros metales en baja

El resto de metales preciosos acompañó la tendencia: la plata al contado descendió 0,3% hasta 84,07 dólares por onza, tras haber perdido más de 5 % al inicio de la jornada. El platino bajó 1 % y se situó en 2.113,97 dólares, mientras que el paladio retrocedió 1,3 %, hasta 1.604,09 dólares.

Por otro lado, en Irán, Mojtaba Jamenei fue designado para suceder como líder supremo tras la muerte de su padre Ali Jamenei.

La cotización del oro se mantiene en desventaja durante la jornada, pese a la agitación en los mercados y al repunte de los precios del petróleo que superan los USD110 por barril, impulsando el valor del dólar por el aumento de las expectativas inflacionarias y disminuyendo la probabilidad de recortes de tasas de interés, según declaraciones de Tim Waterer a KCM Trade.

La reciente escalada en los precios del crudo, con un incremento superior al 20 % en las últimas sesiones, se atribuye a la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán. Este enfrentamiento ha llevado a los principales productores petroleros de Oriente Medio a reducir el suministro, ante la posibilidad de interrupciones prolongadas en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Los pronósticos del mercado en los últimos doce meses anticipaban un entorno de tasas de interés más flexibles en Estados Unidos, lo que favoreció el precio del oro. Sin embargo, Waterer precisó que el riesgo inflacionario derivado del petróleo encarecido “ha obligado a ajustar las expectativas”: “Gran parte de la subida del precio del oro en los últimos 12 meses se basó en unas perspectivas acomodaticias para los tipos de interés estadounidenses, pero dado el riesgo de inflación que supone el petróleo a 100 dólares por barril, las bajadas de tipos ya no son un hecho y el oro ha ajustado su precio en consecuencia”.

Ante este contexto, los inversionistas prevén que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas sin cambios al cierre de su reunión el 18 de marzo, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group. La probabilidad de que la Reserva mantenga los tipos estables en junio se sitúa ahora por encima del 51 %, cuando la semana pasada era inferior al 43 %.

El atractivo del oro suele aumentar en contextos de tasas de interés bajas, al tratarse de un activo sin rendimiento propio.