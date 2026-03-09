Por la guerra de Medio Oriente, las principales bolsas del mundo caen más de 6% luego del salto del precio del petróleo

El crudo Brent tuvo una fuerte alza y se acercó los 120 dólares, el máximo en los últimos cuatro años.

En el arranque de la semana, las principales bolsas de Asia abrieron con caídas de más de 6% luego del salto del petróleo por la guerra de Medio Oriente. El índice Nikkei 225 se desplomaba 6,59% en la apertura, en tanto que el índice KOSPI de Seúl retrocedía 8,1%.

El malhumor en los mercados se produce luego de que en la madrugada argentina, el petróleo Brent saltó 25% y estuvo a un paso de los 120 dólares, el máximo desde abril de 2022. El record histórico fue en julio de 2008, cuando el barril se ubicó en 147 dólares en medio de un alza generalizada de las materias antes de la crisis económica global de fines de ese año.

Las caídas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong comenzaron la jornada con leves retrocesos de 0,99% y 2,45% respectivamente.

Por otro lado, uno de los principales afectados resulta Japón, que recibe el 95% del abastecimiento de crudo de Medio Oriente. En ese sentido, la primera ministra Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno y evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado, según informó la agencia Kyodo News.