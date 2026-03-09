9 de marzo de 2026 - 07:28

Por la guerra de Medio Oriente, las principales bolsas del mundo caen más de 6% luego del salto del precio del petróleo

El crudo Brent tuvo una fuerte alza y se acercó los 120 dólares, el máximo en los últimos cuatro años.

bolsas asiaticas
Por Redacción Diario de Cuyo

En el arranque de la semana, las principales bolsas de Asia abrieron con caídas de más de 6% luego del salto del petróleo por la guerra de Medio Oriente. El índice Nikkei 225 se desplomaba 6,59% en la apertura, en tanto que el índice KOSPI de Seúl retrocedía 8,1%.

Leé además

Donald Trump.

Donald Trump advirtió que considera "la destrucción total" de algunas zonas de Irán y anunció otra ofensiva
guerra en medio oriente: iran bombardeo el aeropuerto de dubai

Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó el aeropuerto de Dubai

El malhumor en los mercados se produce luego de que en la madrugada argentina, el petróleo Brent saltó 25% y estuvo a un paso de los 120 dólares, el máximo desde abril de 2022. El record histórico fue en julio de 2008, cuando el barril se ubicó en 147 dólares en medio de un alza generalizada de las materias antes de la crisis económica global de fines de ese año.

Las caídas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong comenzaron la jornada con leves retrocesos de 0,99% y 2,45% respectivamente.

Por otro lado, uno de los principales afectados resulta Japón, que recibe el 95% del abastecimiento de crudo de Medio Oriente. En ese sentido, la primera ministra Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno y evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado, según informó la agencia Kyodo News.

En Corea del Sur, cuarto importador de petróleo en el mundo, también resultó alcanzado por la dependencia energética. El temor también se trasladó a los futuros de Wall Street, que ya anticipan una jornada compleja para las bolsas estadounidenses.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar volvió a subir y superó los $1.400 en el mercado argentino.

El dólar volvió a subir y acumuló una suba de $40 en dos semanas

El precio del petróleo internacional hará aumentar el combustible en Argentina.

Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría encarecer más de 10% los combustibles en Argentina

medio oriente: aseguran que putin brinda datos de inteligencia a iran para atacar bases de estados unidos

Medio Oriente: aseguran que Putin brinda datos de inteligencia a Irán para atacar bases de Estados Unidos

El cierre del estrecho de Ormuz es crítico porque es la vía exclusiva de salida de los buques petróleros desde las plantas árabes.

Guerra en Medio Oriente: el petróleo ya superó los US$90 por primera vez desde mediados de 2023