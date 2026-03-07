7 de marzo de 2026 - 08:48

Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó el aeropuerto de Dubai

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció la reanudación parcial de sus operaciones tras el ataque.

Por Redacción Diario de Cuyo

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

"Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)", indicó la institución en un comunicado en la red X. "Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)", indicó la institución en un comunicado en la red X.

"Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Poco antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) había comunicado la suspensión temporal de las operaciones invocando "la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas".

El gobierno de esta rica ciudad de Emiratos Árabes confirmó "un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación".

Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció este sábado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. "Por favor no vayan al aeropuerto", indicó la compañía en la red X.

"Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán", indicó previamente el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

