Israel volvió a atacar a gran escala a Irán y bombardeó la capital

En una nueva escalada del conflicto, Israel lanzó durante la madrugada del sábado un ataque aéreo de gran magnitud contra Irán , con bombardeos que impactaron en distintos puntos de Teherán , según confirmaron fuentes militares israelíes. De acuerdo con el ejército israelí, unos 50 aviones participaron de la ofensiva.

También informaron que lograron destruir un antiguo búnker vinculado al líder supremo iraní, Alí Khamenei , ubicado en la capital del país. Las autoridades iraníes no informaron de inmediato sobre víctimas tras el ataque.

La operación militar se produjo cuando el conflicto entre ambos países cumple una semana y ya se extiende a distintos frentes de la región. En paralelo, también se registraron ataques contra posiciones del grupo Hezbollah en el barrio de Dahiyya, en el sur de Beirut , considerado uno de los principales bastiones de la organización.

Horas antes, el régimen iraní había lanzado nuevos ataques de represalia con misiles y drones dirigidos a países vecinos que albergan bases militares de Estados Unidos , entre ellos Qatar y Arabia Saudita . Según autoridades de esos países, los proyectiles fueron interceptados y no se registraron víctimas.

En medio de la escalada, fuerzas estadounidenses también atacaron en el mar a un buque iraní, en una ofensiva dirigida contra la flota naval de la república islámica.

Desde Washington, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó como un “error de cálculo” que Irán considere que Estados Unidos no puede sostener los ataques en la región.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que sería “una pérdida de tiempo” considerar el envío de tropas terrestres al territorio iraní, luego de las advertencias lanzadas por el canciller iraní Abbas Araghchi.

Mientras tanto, las autoridades israelíes aseguraron que gran parte de los sistemas de defensa aérea y de los lanzadores de misiles iraníes fueron neutralizados en los últimos días, aunque la situación en Medio Oriente sigue siendo altamente volátil y con riesgo de una mayor escalada militar en la región.