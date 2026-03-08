Un terremoto sacudió Japón y dejó tres muertos y más de 300 heridos

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo el oeste de Japón , provocando tres muertos y alrededor de 300 heridos en la región de Osaka , a unos 500 kilómetros de Tokio . Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de nueve años , que murió aplastada por el derrumbe de un muro tras el fuerte movimiento sísmico.

Estados Unidos e Israel bombardearon un importante depósito de petróleo en Irán

El movimiento telúrico tuvo su hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka , ubicada en la isla de Honshu , la más grande del archipiélago japonés. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) , el epicentro se registró a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio .

El fuerte terremoto en Osaka generó importantes daños materiales en distintas ciudades de la región. La cadena pública NHK confirmó que una niña de nueve años murió al desplomarse un muro , mientras que otras dos personas también fallecieron como consecuencia del sismo.

Además, numerosos edificios se derrumbaron o se incendiaron en las ciudades de Osaka y Takatsuki , y varias personas quedaron atrapadas entre los escombros , lo que obligó a desplegar operativos de rescate.

El número de heridos ascendió a cerca de 300 , según los primeros reportes difundidos por medios internacionales y autoridades locales.

Transporte y servicios afectados

El impacto del sismo en Japón también generó serias complicaciones en el transporte. Las autoridades decidieron suspender el servicio del tren bala en la zona, así como varios servicios ferroviarios locales en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

En paralelo, el aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka, fue cerrado de manera preventiva mientras técnicos revisaban el estado de las pistas y la infraestructura para descartar daños estructurales.

Pese a la intensidad del movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón confirmó que no se activó alerta de tsunami, lo que evitó un escenario aún más grave en la región costera.

Cabe recordar que Japón se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, donde los terremotos son relativamente frecuentes.