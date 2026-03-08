Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei

La Asamblea de Expertos designó al nuevo guía supremo iraní para suceder al ayatollah Ali Khamenei , muerto el 28 de febrero en los ataques organizados por Israel y Estados Unidos, según indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical pero sin revelar aún el nombre del elegido .

“El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, fue designado”, declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la Asamblea según la agencia de noticias Isna. Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se adoptó una “ opinión firme, que refleja la posición mayoritaria ”.

La Asamblea, un órgano iraní encargado de elegir al máximo dirigente del país, todavía no reveló quién sustituirá a Khamenei, que estaba en el poder desde 1989, pese a que en la última semana circularon varios nombres como posibles candidatos al puesto , incluido el de su hijo, Mojtaba Khamenei, considerado una de las personalidades más influyentes.

También se había incluido el nombre de Hasan Khomeini , nieto del fundador de la república islámica, el ayatollah Ruhollah Khomeini . El nuevo líder iraní tendría que ser “odiado por el enemigo”. “ Incluso el Gran Satán (Estados Unidos) mencionó su nombre ”, afirmó el ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, otro miembro de la Asamblea, sobre el elegido. Hace unos días, el presidente Donald Trump había calificado a Mojtaba, de una elección “inaceptable”.

En tanto, Israel ya anunció que el nuevo guía supremo sería “un objetivo” y el presidente estadounidense, Donald Trump , indicó el jueves en una entrevista con la plataforma Axios que no aceptaría que Mojtaba Khamenei tome el relevo .

Siguen los bombardeos en Irán

En tanto, Irán continuó siendo el escenario de intensos bombardeos en lugares como Teherán, Isfahán y Yadz, en el centro del país. Una espesa humareda negra cubría este domingo la capital, en cuya área Israel bombardeó cuatro depósitos de petróleo, el primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes desde que la guerra empezó.

La distribución de combustible en Teherán fue “temporalmente” interrumpida tras los bombardeos, anunció el gobernador de la ciudad, Mohammad Sadegh Motamedian. Según el presidente ejecutivo de la compañía nacional de distribución de productos petroleros, Keramat Veyskarami, el ataque alcanzó cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico de productos petroleros. Cuatro personas murieron, incluidos dos conductores de camiones cisterna, agregó el directivo.

Por su parte, el ejército israelí dijo que había bombardeado “varios” depósitos de carburante y también anunció ataques contra sitios militares por “todo” el país. En tanto, Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, sostuvo que “las fuerzas armadas [iraníes] son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones”.