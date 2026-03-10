Shock por la muerte de un querido docente atropellado

Una broma terminó en una muerte en el estado de Georgia, Estados Unidos. Jason Hughes , un querido profesor de matemáticas de 40 años, murió atropellado por un alumno de 18 años que huía tras lanzarle rollos de papel higiénico a su casa.

El trágico hecho ocurrió el viernes por la noche, cerca de las 23.40, en la localidad de Gainesville. Según informó la policía del condado de Hall, cinco adolescentes llegaron en dos autos a la casa de Hughes y comenzaron a lanzar rollos de papel sobre los árboles del jardín, una broma típica en escuelas estadounidenses.

El profesor, que era padre de dos chicos, esperaba con ilusión este tipo de bromas, según contó su esposa. Esa noche, el hombre salió de la casa para sorprender a los chicos.

Los alumnos tiraron papel higiénico a la casa de Hughes. (Foto: gentilez Mirror)

En ese momento, los estudiantes se subieron rápidamente a sus vehículos para escapar. Estaba lloviendo, Hughes tropezó y cayó sobre la calle justo cuando una camioneta pickup arrancaba para huir. El conductor, identificado como Jayden Ryan Wallace, lo atropelló accidentalmente.

Los alumnos, identificados como Elijah Tate Owens, de 18 años, Aiden Hucks, de 18 años, Ana Katherine Luque, de 18 años, y Ariana Cruz, de 18 años, fueron arrestados en la escena. Bajaron enseguida del auto para asistir a Hughes, pero el profesor fue declarado muerto mientras era trasladado al hospital local.

image Jason Hughes enseñaba matemáticas. (Foto: gentileza The New York Post).

El conductor, de 18 años, fue acusado de homicidio vehicular en primer grado, un delito grave en Georgia que puede significar entre tres y quince años de prisión, además de cargos por conducción imprudente.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque recuperaron la libertad bajo fianza.

El pedido de la familia y el recuerdo de la comunidad

La esposa de Hughes, que también es profesora en el mismo instituto, pidió públicamente que se retiren los cargos contra el joven conductor.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, expresó en declaraciones al New York Times.

La familia de Hughes difundió un comunicado en el que remarcaron que el profesor “conocía y apreciaba a los cinco estudiantes implicados y que procesarlos iría en contra de su vocación de ayudar a los jóvene

Wallace y Hughes eran muy cercanos, declaró Matt Williams, amigo de Hughes, a abc News. “La familia quiere dejar claro que conocían a estos niños y los querían, y que estos niños querían a los Hughes. Esto no fue un acto malicioso”.

La decisión final sobre el futuro judicial de los estudiantes quedará en manos del fiscal del distrito, Lee Darragh.

Un docente muy querido en North Hall

Jason Hughes era profesor de matemáticas y colaboraba como entrenador en los equipos de golf, fútbol americano y béisbol del instituto North Hall.

Un vocero del Distrito Escolar del Condado de Hall lo describió como un “esposo amoroso” y un “padre devoto”.

Tras conocerse la noticia, alumnos y colegas levantaron un altar con flores frente a la escuela para recordarlo.

Compañeros y estudiantes destacaron su carácter cercano y su compromiso con los chicos, a quienes acompañaba tanto en lo académico como en actividades deportivas y religiosas.