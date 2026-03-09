Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre la guerra en Medio Oriente

Trump le dijo a Putin que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”. La conversación duró poco más de una hora.

La charla entre Trump y Putin fue calificada como “franca y constructiva” por el Kremlin.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica sobre la situación en Irán y el estado de negociaciones bilaterales sobre la guerra en Ucrania, según indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático del mandatario, de acuerdo a lo informado por agencias rusas.

"Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán", declaró Ushakov.

La charla, que el Kremlin calificó de “franca y constructiva”, es la primera entre ambos presidentes en más de dos meses, especialmente desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Su último contacto fue a finales de diciembre de 2025 y había girado en torno a la búsqueda de un alto el fuego y el fin de la guerra en Ucrania.

La noticia del diálogo entre Putin y Trump trascendió luego de que el primero ofreciera abiertamente este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense.

Asimismo, la conversación se conoció después de que el presidente norteamericano afirmara que la guerra contra Irán estaba “prácticamente terminada”. Esta declaración impulsó un cierre al alza en Wall Street, revirtiendo las pérdidas iniciales.