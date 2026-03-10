10 de marzo de 2026 - 09:55

Irán alcanza un récord al mantener un apagón de Internet de más de 240 horas

El bloqueo de ¿Internet impuesto por el gobierno iraní ya supera los diez días y se ubica entre los cortes de red más severos registrados a nivel mundial.

El corte de Internet impuesto por Irán para su país es ya el más largo registrado en el mundo, 240 hs. 

Por Redacción Diario de Cuyo

El Gobierno de Irán mantiene un apagón de Internet que ya supera las 240 horas y que se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. La interrupción del servicio, documentada por la organización de monitoreo Netblocks, se prolonga desde hace más de diez días.

Según informó este martes la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X.

El actual apagón digital solo es superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días para controlar la circulación de información. La organización Netblocks monitorea el corte de conectividad y lo calificó como uno de los más severos a nivel mundial.

Para Netblocks, la interrupción actual no solo es histórica para Irán, sino que también se ubica entre los apagones digitales más extremos aplicados por un gobierno a nivel nacional en el mundo.

El bloqueo de la red implica que gran parte de la población queda sin acceso a servicios digitales básicos, redes sociales, mensajería y plataformas de información. Estas restricciones afectan tanto la comunicación entre ciudadanos como el funcionamiento de distintas actividades económicas y tecnológicas.

La organización especializada en ciberseguridad monitorea este tipo de interrupciones en distintos países y suele alertar cuando los gobiernos aplican restricciones generalizadas sobre la conectividad.

Los cortes prolongados de conectividad se convirtieron en una herramienta recurrente en el país para controlar la circulación de información en momentos de tensión política o social.

